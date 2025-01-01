Types des Indicateurs Techniques

Il y a deux façons de créer le handle d'un indicateur pour pouvroi accéder à ses valeurs. La première façon est de spécifier directement un nom de fonction de la liste des indicateurs techniques. La seconde méthode utilisant la fonction IndicatorCreate() permet de créer uniformément le handle de n'importe quel indicateur en assignant un identifiant de l'énumération ENUM_INDICATOR. Les deux façons de créer un handle sont égales, vous pouvez utiliser celle qui est la plus pratique suivant votre cas d'utilisation lors de l'écriture d'un programme MQL5.

Lors de la création d'un indicateur du type IND_CUSTOM, le champ type du premier élément d'un tableau de paramètres d'entrée MqlParam doit avoir la valeur TYPE_STRING de l'énumération ENUM_DATATYPE, tandis que le champ string_value du premier élément doit contenir le nom de l'indicateur personnalisé.

ENUM_INDICATOR