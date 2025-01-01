- Constantes de Prix
- Méthodes de Lissage
- Lignes d'Indicateurs
- Styles de Dessin
- Propriétés des Indicateurs Personnels
- Types d'Indicateurs
- Identifiants des Types de Données
Types des Indicateurs Techniques
Il y a deux façons de créer le handle d'un indicateur pour pouvroi accéder à ses valeurs. La première façon est de spécifier directement un nom de fonction de la liste des indicateurs techniques. La seconde méthode utilisant la fonction IndicatorCreate() permet de créer uniformément le handle de n'importe quel indicateur en assignant un identifiant de l'énumération ENUM_INDICATOR. Les deux façons de créer un handle sont égales, vous pouvez utiliser celle qui est la plus pratique suivant votre cas d'utilisation lors de l'écriture d'un programme MQL5.
Lors de la création d'un indicateur du type IND_CUSTOM, le champ type du premier élément d'un tableau de paramètres d'entrée MqlParam doit avoir la valeur TYPE_STRING de l'énumération ENUM_DATATYPE, tandis que le champ string_value du premier élément doit contenir le nom de l'indicateur personnalisé.
ENUM_INDICATOR
|
Identificateur
|
Indicateur
|
IND_AC
|
Oscillateur d'Accélération
|
IND_AD
|
Accumulation/Distribution
|
IND_ADX
|
Average Directional Index
|
IND_ADXW
|
ADX par Welles Wilder
|
IND_ALLIGATOR
|
Alligator
|
IND_AMA
|
Adaptive Moving Average
|
IND_AO
|
Awesome Oscillator
|
IND_ATR
|
Average True Range
|
IND_BANDS
|
Bandes de Bollinger®
|
IND_BEARS
|
Bears Power
|
IND_BULLS
|
Bulls Power
|
IND_BWMFI
|
Market Facilitation Index
|
IND_CCI
|
Commodity Channel Index
|
IND_CHAIKIN
|
Oscillateur de Chaikin
|
IND_CUSTOM
|
Indicateur personnalisér
|
IND_DEMA
|
Double Exponential Moving Average
|
IND_DEMARKER
|
DeMarker
|
IND_ENVELOPES
|
Enveloppes
|
IND_FORCE
|
Force Index
|
IND_FRACTALS
|
Fractals
|
IND_FRAMA
|
Fractal Adaptive Moving Average
|
IND_GATOR
|
Gator Oscillator
|
IND_ICHIMOKU
|
Ichimoku Kinko Hyo
|
IND_MA
|
Moyenne Mobile (moving average)
|
IND_MACD
|
MACD
|
IND_MFI
|
Money Flow Index
|
IND_MOMENTUM
|
Momentum
|
IND_OBV
|
On Balance Volume
|
IND_OSMA
|
OsMA
|
IND_RSI
|
Relative Strength Index
|
IND_RVI
|
Relative Vigor Index
|
IND_SAR
|
Parabolic SAR
|
IND_STDDEV
|
Ecart-type
|
IND_STOCHASTIC
|
Oscillateur Stochastique
|
IND_TEMA
|
Triple Exponential Moving Average
|
IND_TRIX
|
Triple Exponential Moving Averages Oscillator
|
IND_VIDYA
|
Variable Index Dynamic Average
|
IND_VOLUMES
|
Volumes
|
IND_WPR
|
Williams' Percent Range