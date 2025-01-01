DocumentationSections
Il y a deux façons de créer le handle d'un indicateur pour pouvroi accéder à ses valeurs. La première façon est de spécifier directement un nom de fonction de la liste des indicateurs techniques. La seconde méthode utilisant la fonction IndicatorCreate() permet de créer uniformément le handle de n'importe quel indicateur en assignant un identifiant de l'énumération ENUM_INDICATOR. Les deux façons de créer un handle sont égales, vous pouvez utiliser celle qui est la plus pratique suivant votre cas d'utilisation lors de l'écriture d'un programme MQL5.

Lors de la création d'un indicateur du type IND_CUSTOM, le champ type du premier élément d'un tableau de paramètres d'entrée MqlParam doit avoir la valeur TYPE_STRING de l'énumération ENUM_DATATYPE, tandis que le champ string_value du premier élément doit contenir le nom de l'indicateur personnalisé.

ENUM_INDICATOR

Identificateur

Indicateur

IND_AC

Oscillateur d'Accélération

IND_AD

Accumulation/Distribution

IND_ADX

Average Directional Index

IND_ADXW

ADX par Welles Wilder

IND_ALLIGATOR

Alligator

IND_AMA

Adaptive Moving Average

IND_AO

Awesome Oscillator

IND_ATR

Average True Range

IND_BANDS

Bandes de Bollinger®

IND_BEARS

Bears Power

IND_BULLS

Bulls Power

IND_BWMFI

Market Facilitation Index

IND_CCI

Commodity Channel Index

IND_CHAIKIN

Oscillateur de Chaikin

IND_CUSTOM

Indicateur personnalisér

IND_DEMA

Double Exponential Moving Average

IND_DEMARKER

DeMarker

IND_ENVELOPES

Enveloppes

IND_FORCE

Force Index

IND_FRACTALS

Fractals

IND_FRAMA

Fractal Adaptive Moving Average

IND_GATOR

Gator Oscillator

IND_ICHIMOKU

Ichimoku Kinko Hyo

IND_MA

Moyenne Mobile (moving average)

IND_MACD

MACD

IND_MFI

Money Flow Index

IND_MOMENTUM

Momentum

IND_OBV

On Balance Volume

IND_OSMA

OsMA

IND_RSI

Relative Strength Index

IND_RVI

Relative Vigor Index

IND_SAR

Parabolic SAR

IND_STDDEV

Ecart-type

IND_STOCHASTIC

Oscillateur Stochastique

IND_TEMA

Triple Exponential Moving Average

IND_TRIX

Triple Exponential Moving Averages Oscillator

IND_VIDYA

Variable Index Dynamic Average

IND_VOLUMES

Volumes

IND_WPR

Williams' Percent Range