Total de Trades:
328
Transacciones Rentables:
264 (80.48%)
Transacciones Irrentables:
64 (19.51%)
Mejor transacción:
30.11 USD
Peor transacción:
-13.00 USD
Beneficio Bruto:
693.48 USD (536 383 pips)
Pérdidas Brutas:
-427.85 USD (351 355 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (52.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
53.49 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
17.77%
Carga máxima del depósito:
10.90%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
5.78
Transacciones Largas:
196 (59.76%)
Transacciones Cortas:
132 (40.24%)
Factor de Beneficio:
1.62
Beneficio Esperado:
0.81 USD
Beneficio medio:
2.63 USD
Pérdidas medias:
-6.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-3.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-33.40 USD (3)
Crecimiento al mes:
30.23%
Pronóstico anual:
366.79%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.63 USD
Máxima:
45.94 USD (11.77%)
Reducción relativa:
De balance:
18.88% (42.61 USD)
De fondos:
10.40% (16.30 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|199
|GBPUSD
|126
|GBPCAD
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|176
|GBPUSD
|93
|GBPCAD
|-3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|176K
|GBPUSD
|9.2K
|GBPCAD
|-498
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Mejor transacción: +30.11 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +52.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.98 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real16" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXOpenUK-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
PlexyTrade-Live
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
Exness-Real21
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Axi-US06-Live
|0.08 × 52
|
ICMarketsSC-Live26
|0.16 × 31
|
VantageInternational-Live 3
|0.75 × 12
|
ICMarketsSC-Live02
|1.00 × 5
|
STARTRADERFinancial-Live4
|1.10 × 42
|
ICMarketsSC-Live22
|1.15 × 68
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live17
|1.38 × 39
|
Exness-Real6
|1.64 × 61
|
Exness-Real4
|1.75 × 20
|
TMGM.TradeMax-Live10
|1.80 × 40
|
VantageInternational-Live 22
|2.00 × 4
|
OctaFX-Real7
|2.00 × 1
|
Exness-Real29
|2.26 × 239
|
Exness-Real16
|2.82 × 255
|
Ava-Real 6
|3.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|3.73 × 37
|
Exness-Real
|4.12 × 26
-Single Entry On Gold & GU
-SL each entry
-TP hidden
Note
[12 september 2025]
-SL each entry
-TP hidden
Note
[12 september 2025]
Exness brokers have archived transactions, which causes MQL5 to interpret them as deposits. This often results in large drawdowns. If this happens, I'll set up an new account non Exness broker [fpmarkets, pepperstone, etc.] that uses the Turtle One EA. Performance will be the same because i copy directly from account Exness. Dany
No hay comentarios
