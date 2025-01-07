SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Turtle One
Dany Wardiyanto

Turtle One

Dany Wardiyanto
0 comentarios
Fiabilidad
51 semanas
8 / 13K USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 276%
Exness-Real16
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
328
Transacciones Rentables:
264 (80.48%)
Transacciones Irrentables:
64 (19.51%)
Mejor transacción:
30.11 USD
Peor transacción:
-13.00 USD
Beneficio Bruto:
693.48 USD (536 383 pips)
Pérdidas Brutas:
-427.85 USD (351 355 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (52.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
53.49 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
17.77%
Carga máxima del depósito:
10.90%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
5.78
Transacciones Largas:
196 (59.76%)
Transacciones Cortas:
132 (40.24%)
Factor de Beneficio:
1.62
Beneficio Esperado:
0.81 USD
Beneficio medio:
2.63 USD
Pérdidas medias:
-6.69 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-3.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-33.40 USD (3)
Crecimiento al mes:
30.23%
Pronóstico anual:
366.79%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.63 USD
Máxima:
45.94 USD (11.77%)
Reducción relativa:
De balance:
18.88% (42.61 USD)
De fondos:
10.40% (16.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 199
GBPUSD 126
GBPCAD 3
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 176
GBPUSD 93
GBPCAD -3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 176K
GBPUSD 9.2K
GBPCAD -498
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +30.11 USD
Peor transacción: -13 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +52.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3.98 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real16" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXOpenUK-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
PlexyTrade-Live
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
Exness-Real21
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Axi-US06-Live
0.08 × 52
ICMarketsSC-Live26
0.16 × 31
VantageInternational-Live 3
0.75 × 12
ICMarketsSC-Live02
1.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live4
1.10 × 42
ICMarketsSC-Live22
1.15 × 68
TradeMaxGlobal-Live10
1.22 × 9
ICMarketsSC-Live17
1.38 × 39
Exness-Real6
1.64 × 61
Exness-Real4
1.75 × 20
TMGM.TradeMax-Live10
1.80 × 40
VantageInternational-Live 22
2.00 × 4
OctaFX-Real7
2.00 × 1
Exness-Real29
2.26 × 239
Exness-Real16
2.82 × 255
Ava-Real 6
3.00 × 1
ECMarkets-Live05
3.73 × 37
Exness-Real
4.12 × 26
otros 9...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
-Single Entry On Gold & GU
-SL each entry
-TP hidden

Note

[12 september 2025]
Exness brokers have archived transactions, which causes MQL5 to interpret them as deposits. This often results in large drawdowns. If this happens, I'll set up an new account non Exness broker [fpmarkets, pepperstone, etc.] that uses the Turtle One EA. Performance will be the same because i copy directly from account Exness. Dany



No hay comentarios
2025.12.05 13:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 16:21
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.83% of days out of 331 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 18:31
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.94% of days out of 324 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 02:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.05 17:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.03 12:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.02 18:46
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.27 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.31 18:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.31 13:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.31 12:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.27 13:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.08 16:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 11:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 11:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.07 11:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Turtle One
30 USD al mes
276%
8
13K
USD
307
USD
51
99%
328
80%
18%
1.62
0.81
USD
19%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.