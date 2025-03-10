- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
192
Transacciones Rentables:
110 (57.29%)
Transacciones Irrentables:
82 (42.71%)
Mejor transacción:
92.00 USD
Peor transacción:
-41.44 USD
Beneficio Bruto:
2 152.76 USD (217 255 pips)
Pérdidas Brutas:
-806.56 USD (90 534 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (201.08 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
296.61 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
9.45%
Carga máxima del depósito:
10.63%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
7.15
Transacciones Largas:
161 (83.85%)
Transacciones Cortas:
31 (16.15%)
Factor de Beneficio:
2.67
Beneficio Esperado:
7.01 USD
Beneficio medio:
19.57 USD
Pérdidas medias:
-9.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-62.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-176.96 USD (7)
Crecimiento al mes:
27.85%
Pronóstico anual:
338.49%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
71.03 USD
Máxima:
188.18 USD (11.58%)
Reducción relativa:
De balance:
23.87% (134.50 USD)
De fondos:
13.35% (101.57 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|190
|NDX100
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.4K
|NDX100
|-11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|138K
|NDX100
|-11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +92.00 USD
Peor transacción: -41 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +201.08 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -62.75 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EightcapLtd-Real-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
EightcapLtd-Real-4
|3.86 × 2667
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
