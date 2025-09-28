SeñalesSecciones
Hui Bin Su

Irenyun

Hui Bin Su
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 542%
Exness-Real7
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 863
Transacciones Rentables:
1 430 (76.75%)
Transacciones Irrentables:
433 (23.24%)
Mejor transacción:
351.90 USD
Peor transacción:
-377.72 USD
Beneficio Bruto:
13 661.63 USD (8 594 495 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 982.11 USD (5 983 347 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (313.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
565.10 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
19.38%
Carga máxima del depósito:
34.38%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
64
Tiempo medio de espera:
39 minutos
Factor de Recuperación:
2.70
Transacciones Largas:
975 (52.33%)
Transacciones Cortas:
888 (47.67%)
Factor de Beneficio:
1.52
Beneficio Esperado:
2.51 USD
Beneficio medio:
9.55 USD
Pérdidas medias:
-20.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-137.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 106.88 USD (7)
Crecimiento al mes:
10.72%
Pronóstico anual:
130.05%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
40.17 USD
Máxima:
1 735.20 USD (28.04%)
Reducción relativa:
De balance:
46.03% (1 735.20 USD)
De fondos:
29.93% (940.44 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 1670
BTCUSDm 172
USOILm 20
NZDUSDm 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 4.4K
BTCUSDm 286
USOILm 23
NZDUSDm 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 1.3M
BTCUSDm 1.3M
USOILm 1.5K
NZDUSDm 14
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +351.90 USD
Peor transacción: -378 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +313.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -137.47 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

黄金原油比特币，纯手动，短线
No hay comentarios
2025.12.26 02:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 18:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 17:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 16:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 20:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 15:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.16 10:37
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 13:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.05 19:37
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 17:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 16:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 09:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 16:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 13:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 05:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 03:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Irenyun
542%
0
0
USD
665
USD
18
0%
1 863
76%
19%
1.52
2.51
USD
46%
1:400
