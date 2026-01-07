SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Win5
Gui Jiang Zhao

Win5

Gui Jiang Zhao
0 comentarios
Fiabilidad
63 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 1 802%
MaxainGroup-Live
1:400
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
579
Transacciones Rentables:
485 (83.76%)
Transacciones Irrentables:
94 (16.23%)
Mejor transacción:
2 200.00 USD
Peor transacción:
-1 581.17 USD
Beneficio Bruto:
76 826.18 USD (191 526 pips)
Pérdidas Brutas:
-46 216.83 USD (173 483 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
35 (4 393.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 681.23 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
1.33%
Carga máxima del depósito:
9.72%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
8.52
Transacciones Largas:
327 (56.48%)
Transacciones Cortas:
252 (43.52%)
Factor de Beneficio:
1.66
Beneficio Esperado:
52.87 USD
Beneficio medio:
158.40 USD
Pérdidas medias:
-491.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-475.10 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 119.80 USD (2)
Crecimiento al mes:
55.98%
Pronóstico anual:
679.20%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
270.09 USD
Máxima:
3 591.03 USD (9.68%)
Reducción relativa:
De balance:
33.07% (2 708.90 USD)
De fondos:
4.98% (321.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.pro 568
XAGUSD.pro 11
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.pro 31K
XAGUSD.pro -475
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.pro 19K
XAGUSD.pro -877
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 200.00 USD
Peor transacción: -1 581 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +4 393.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -475.10 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxainGroup-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

99380515
No hay comentarios
2026.01.07 17:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Win5
30 USD al mes
1 802%
0
0
USD
6.6K
USD
63
98%
579
83%
1%
1.66
52.87
USD
33%
1:400
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.