Señales / MetaTrader 4 / ACCURATE
Djamil Karim

ACCURATE

Djamil Karim
0 comentarios
Fiabilidad
36 semanas
6 / 15K USD
incremento desde 2025 320%
Exness-Real17
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 006
Transacciones Rentables:
1 425 (71.03%)
Transacciones Irrentables:
581 (28.96%)
Mejor transacción:
88.13 USD
Peor transacción:
-103.79 USD
Beneficio Bruto:
9 989.49 USD (5 809 068 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 140.91 USD (4 633 949 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (153.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
177.33 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
29.97%
Carga máxima del depósito:
9.66%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
39
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
4.35
Transacciones Largas:
1 632 (81.36%)
Transacciones Cortas:
374 (18.64%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
0.92 USD
Beneficio medio:
7.01 USD
Pérdidas medias:
-14.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-244.05 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-244.05 USD (6)
Crecimiento al mes:
11.35%
Pronóstico anual:
137.67%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
424.82 USD (17.75%)
Reducción relativa:
De balance:
24.33% (424.82 USD)
De fondos:
6.70% (76.75 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 2005
AUDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.9K
AUDCAD -5
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 1.2M
AUDCAD 4
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +88.13 USD
Peor transacción: -104 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +153.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -244.05 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real16
0.62 × 754
Exness-Real4
1.11 × 9
Exness-Real17
1.39 × 259
Exness-Real18
3.40 × 55
VTMarkets-Live 8
5.00 × 1
Axi-US06-Live
6.00 × 1
FxPro.com-Real05
7.25 × 16
Exness-Real9
9.42 × 121
VantageInternational-Live 3
9.78 × 9
VTMarkets-Live
15.00 × 1
RoboForex-ProCent-5
15.29 × 14
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
UltimaMarkets-Live 2
25.00 × 1
RoboForex-ProCent-8
112.28 × 92
Trade gold in grid max 4 position. Stoploss usd 80.
No hay comentarios
2025.11.27 04:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.22 14:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 03:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 08:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 21:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 20:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 13:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 01:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 05:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 00:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 16:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.30 17:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 07:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 09:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 20:31
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.84% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.22 09:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 01:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 18:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 17:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.