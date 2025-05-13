- Incremento
Total de Trades:
2 006
Transacciones Rentables:
1 425 (71.03%)
Transacciones Irrentables:
581 (28.96%)
Mejor transacción:
88.13 USD
Peor transacción:
-103.79 USD
Beneficio Bruto:
9 989.49 USD (5 809 068 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 140.91 USD (4 633 949 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (153.39 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
177.33 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
29.97%
Carga máxima del depósito:
9.66%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
39
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
4.35
Transacciones Largas:
1 632 (81.36%)
Transacciones Cortas:
374 (18.64%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
0.92 USD
Beneficio medio:
7.01 USD
Pérdidas medias:
-14.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-244.05 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-244.05 USD (6)
Crecimiento al mes:
11.35%
Pronóstico anual:
137.67%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
424.82 USD (17.75%)
Reducción relativa:
De balance:
24.33% (424.82 USD)
De fondos:
6.70% (76.75 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2005
|AUDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.9K
|AUDCAD
|-5
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|1.2M
|AUDCAD
|4
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Mejor transacción: +88.13 USD
Peor transacción: -104 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +153.39 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -244.05 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.62 × 754
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
Exness-Real17
|1.39 × 259
|
Exness-Real18
|3.40 × 55
|
VTMarkets-Live 8
|5.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|6.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|7.25 × 16
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
VantageInternational-Live 3
|9.78 × 9
|
VTMarkets-Live
|15.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-5
|15.29 × 14
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
|
UltimaMarkets-Live 2
|25.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-8
|112.28 × 92
Trade gold in grid max 4 position. Stoploss usd 80.
