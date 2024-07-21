SeñalesSecciones
Kevin Rana Sidharta

Kivenara 815m52ff

Kevin Rana Sidharta
0 comentarios
Fiabilidad
92 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 435%
OctaFX-Real9
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
404
Transacciones Rentables:
210 (51.98%)
Transacciones Irrentables:
194 (48.02%)
Mejor transacción:
59.19 USD
Peor transacción:
-11.47 USD
Beneficio Bruto:
2 358.96 USD (235 784 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 956.46 USD (195 595 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (117.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
117.56 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
34.76%
Carga máxima del depósito:
3.66%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
2.12
Transacciones Largas:
232 (57.43%)
Transacciones Cortas:
172 (42.57%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
1.00 USD
Beneficio medio:
11.23 USD
Pérdidas medias:
-10.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-111.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-111.06 USD (11)
Crecimiento al mes:
14.43%
Pronóstico anual:
175.10%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
17.59 USD
Máxima:
190.25 USD (36.81%)
Reducción relativa:
De balance:
36.81% (190.25 USD)
De fondos:
2.90% (9.67 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NAS100 404
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NAS100 403
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NAS100 40K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +59.19 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +117.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -111.06 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GoDo-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 1
OctaFX-Real2
1.08 × 12
OctaFX-Real10
1.46 × 13
OctaFX-Real8
1.52 × 25
OctaFX-Real7
3.00 × 1
OctaFX-Real9
4.41 × 49
2024.08.06 18:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.31 20:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.26 18:33
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2024.07.22 18:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2024.07.22 13:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
