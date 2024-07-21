- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
404
Transacciones Rentables:
210 (51.98%)
Transacciones Irrentables:
194 (48.02%)
Mejor transacción:
59.19 USD
Peor transacción:
-11.47 USD
Beneficio Bruto:
2 358.96 USD (235 784 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 956.46 USD (195 595 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (117.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
117.56 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
34.76%
Carga máxima del depósito:
3.66%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
2.12
Transacciones Largas:
232 (57.43%)
Transacciones Cortas:
172 (42.57%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
1.00 USD
Beneficio medio:
11.23 USD
Pérdidas medias:
-10.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-111.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-111.06 USD (11)
Crecimiento al mes:
14.43%
Pronóstico anual:
175.10%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
17.59 USD
Máxima:
190.25 USD (36.81%)
Reducción relativa:
De balance:
36.81% (190.25 USD)
De fondos:
2.90% (9.67 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|NAS100
|404
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|NAS100
|403
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|NAS100
|40K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +59.19 USD
Peor transacción: -11 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +117.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -111.06 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
GoDo-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.08 × 12
|
OctaFX-Real10
|1.46 × 13
|
OctaFX-Real8
|1.52 × 25
|
OctaFX-Real7
|3.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|4.41 × 49
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
435%
0
0
USD
USD
495
USD
USD
92
100%
404
51%
35%
1.20
1.00
USD
USD
37%
1:500