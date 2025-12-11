SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Axis Alpha Capital
NES Technology

Axis Alpha Capital

NES Technology
0 comentarios
Fiabilidad
73 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 599%
STARTRADERFinancial-Live2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
5 341
Transacciones Rentables:
3 916 (73.31%)
Transacciones Irrentables:
1 425 (26.68%)
Mejor transacción:
111.36 USD
Peor transacción:
-109.64 USD
Beneficio Bruto:
12 599.84 USD (583 406 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 903.88 USD (436 133 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (38.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
185.32 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
2.67%
Carga máxima del depósito:
1.63%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
42
Tiempo medio de espera:
19 minutos
Factor de Recuperación:
28.82
Transacciones Largas:
2 658 (49.77%)
Transacciones Cortas:
2 683 (50.23%)
Factor de Beneficio:
1.59
Beneficio Esperado:
0.88 USD
Beneficio medio:
3.22 USD
Pérdidas medias:
-5.55 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-8.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-162.95 USD (2)
Crecimiento al mes:
5.49%
Pronóstico anual:
66.65%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
8.30 USD
Máxima:
162.95 USD (4.80%)
Reducción relativa:
De balance:
5.26% (162.95 USD)
De fondos:
0.57% (29.93 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD+ 3882
XAUUSD 1400
US30+ 59
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD+ 3.6K
XAUUSD 1.1K
US30+ 50
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD+ 90K
XAUUSD 16K
US30+ 41K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +111.36 USD
Peor transacción: -110 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +38.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8.86 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STARTRADERFinancial-Live2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.18 16:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 03:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 02:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 09:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 00:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Axis Alpha Capital
30 USD al mes
599%
0
0
USD
5.4K
USD
73
99%
5 341
73%
3%
1.59
0.88
USD
5%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.