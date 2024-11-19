SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Multi Trend Strategy
You Ming Xing

Multi Trend Strategy

You Ming Xing
0 comentarios
Fiabilidad
62 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD al mes
incremento desde 2024 477%
ICMarkets-Live08
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
6 860
Transacciones Rentables:
3 516 (51.25%)
Transacciones Irrentables:
3 344 (48.75%)
Mejor transacción:
273.86 USD
Peor transacción:
-141.25 USD
Beneficio Bruto:
24 056.26 USD (3 328 062 pips)
Pérdidas Brutas:
-18 707.94 USD (3 485 829 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (308.15 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
434.32 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
97.32%
Carga máxima del depósito:
48.54%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
98
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
7.40
Transacciones Largas:
4 512 (65.77%)
Transacciones Cortas:
2 348 (34.23%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
0.78 USD
Beneficio medio:
6.84 USD
Pérdidas medias:
-5.59 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-102.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-252.96 USD (2)
Crecimiento al mes:
44.75%
Pronóstico anual:
543.51%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
383.73 USD
Máxima:
722.51 USD (26.51%)
Reducción relativa:
De balance:
27.95% (627.10 USD)
De fondos:
10.52% (318.75 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 1765
XAUUSD 1241
GBPJPY 914
EURJPY 861
EURUSD 623
GBPUSD 595
CADJPY 323
XAUJPY 306
EURGBP 197
BTCUSD 33
AUDUSD 1
NZDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 8
XAUUSD 3.5K
GBPJPY -200
EURJPY -193
EURUSD 258
GBPUSD 26
CADJPY -104
XAUJPY 2.2K
EURGBP 4
BTCUSD -156
AUDUSD 1
NZDUSD 1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 11K
XAUUSD 344K
GBPJPY -25K
EURJPY -19K
EURUSD 34K
GBPUSD 4.9K
CADJPY -11K
XAUJPY 347K
EURGBP 2.5K
BTCUSD -844K
AUDUSD 124
NZDUSD 68
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +273.86 USD
Peor transacción: -141 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +308.15 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -102.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarkets-Live08" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

LMAXNZ2-LIVE
0.00 × 4
KeyToMarkets-Live
0.00 × 2
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.00 × 1
RusdavLtd-Live
0.00 × 12
UniverseWheel-Live
0.30 × 10
CapitalPointTrading-Live29
0.31 × 1131
AdmiralMarkets-Live2
0.37 × 19
ICMarkets-Live02
0.38 × 13
Alpari-Pro.ECN
0.45 × 11
ECMarkets-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 679
FusionMarkets-Live 2
0.60 × 10
ICMarkets-Live20
0.79 × 52
ICMarkets-Live08
0.84 × 1992
ICMarketsSC-Live08
0.87 × 10303
Exness-Real9
0.90 × 1016
ICMarketsSC-Live04
0.91 × 348
Pepperstone-Edge04
1.00 × 4
XMTrading-Real 34
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
1.03 × 7634
ICMarkets-Live19
1.12 × 174
GlobalFinInterflow-Asia 1
1.13 × 110
ICMarkets-Live14
1.15 × 71
ILQAu-A1 Live
1.16 × 50
otros 171...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.11.20 21:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 14:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 18:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.30 14:52
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.24 03:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.22 16:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.25% of days out of 80 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.13 10:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 14:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.02 17:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.31 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 14:47
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.03 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.03 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.02 19:00
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.02 16:28
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.19 10:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Multi Trend Strategy
49 USD al mes
477%
0
0
USD
3.1K
USD
62
99%
6 860
51%
97%
1.28
0.78
USD
28%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.