Andri Husman

Jossgrowthh

Andri Husman
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 466%
JustMarkets-Live6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 162
Transacciones Rentables:
905 (77.88%)
Transacciones Irrentables:
257 (22.12%)
Mejor transacción:
58.35 USD
Peor transacción:
-44.27 USD
Beneficio Bruto:
2 874.23 USD (257 416 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 003.78 USD (97 749 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (31.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
201.60 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
7.72%
Carga máxima del depósito:
6.82%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
172
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
24.60
Transacciones Largas:
838 (72.12%)
Transacciones Cortas:
324 (27.88%)
Factor de Beneficio:
2.86
Beneficio Esperado:
1.61 USD
Beneficio medio:
3.18 USD
Pérdidas medias:
-3.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-67.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-76.05 USD (7)
Crecimiento al mes:
19.01%
Pronóstico anual:
230.69%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
76.05 USD (5.22%)
Reducción relativa:
De balance:
6.89% (76.05 USD)
De fondos:
4.39% (42.79 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.s 1162
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.s 1.9K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.s 160K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +58.35 USD
Peor transacción: -44 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +31.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -67.45 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "JustMarkets-Live6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Smart traders rely on verified data.

This signal is 100% EA-controlled for consistent performance.
Many copytrade accounts fail within weeks—tiny balances, weak history, hit-and-run setups.

Recommended investment: 300 USD per multiplier.
Master balance resets weekly to 1000 USD. 
No hay comentarios
2025.12.22 07:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.21 04:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
