Total de Trades:
410
Transacciones Rentables:
131 (31.95%)
Transacciones Irrentables:
279 (68.05%)
Mejor transacción:
228.75 USD
Peor transacción:
-88.45 USD
Beneficio Bruto:
3 906.60 USD (6 978 141 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 164.38 USD (4 823 688 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (293.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 187.04 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
98.40%
Carga máxima del depósito:
38.66%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
4.23
Transacciones Largas:
253 (61.71%)
Transacciones Cortas:
157 (38.29%)
Factor de Beneficio:
1.80
Beneficio Esperado:
4.25 USD
Beneficio medio:
29.82 USD
Pérdidas medias:
-7.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
26 (-309.44 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-309.44 USD (26)
Crecimiento al mes:
46.52%
Pronóstico anual:
564.47%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
138.87 USD
Máxima:
411.94 USD (52.81%)
Reducción relativa:
De balance:
39.35% (411.94 USD)
De fondos:
4.47% (43.09 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD.pro
|97
|ETHUSD
|52
|GBPUSD.pro
|47
|BTCUSD
|44
|USDJPY.pro
|43
|AUDUSD.pro
|38
|USOIL
|27
|XAUUSD.pro
|19
|NZDUSD.pro
|14
|USDCHF.pro
|10
|EURJPY.pro
|9
|USDCAD.pro
|7
|US500
|3
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD.pro
|644
|ETHUSD
|-45
|GBPUSD.pro
|372
|BTCUSD
|254
|USDJPY.pro
|436
|AUDUSD.pro
|32
|USOIL
|-402
|XAUUSD.pro
|356
|NZDUSD.pro
|-80
|USDCHF.pro
|-44
|EURJPY.pro
|-3
|USDCAD.pro
|-1
|US500
|222
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD.pro
|13K
|ETHUSD
|-601K
|GBPUSD.pro
|9.8K
|BTCUSD
|2.7M
|USDJPY.pro
|15K
|AUDUSD.pro
|-467
|USOIL
|-7.1K
|XAUUSD.pro
|37K
|NZDUSD.pro
|-2.3K
|USDCHF.pro
|-3.3K
|EURJPY.pro
|-231
|USDCAD.pro
|1K
|US500
|22K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
Mejor transacción: +228.75 USD
Peor transacción: -88 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 26
Beneficio máximo consecutivo: +293.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -309.44 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US888-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
纯手工单，主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等流动性较大品种，大资金可跟；交易手法以中短线为主，轻仓小止损，让概率发生。
