Guan Gong

Blcx138

Guan Gong
0 comentarios
Fiabilidad
41 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 291%
Axi-US888-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
410
Transacciones Rentables:
131 (31.95%)
Transacciones Irrentables:
279 (68.05%)
Mejor transacción:
228.75 USD
Peor transacción:
-88.45 USD
Beneficio Bruto:
3 906.60 USD (6 978 141 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 164.38 USD (4 823 688 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (293.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 187.04 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
98.40%
Carga máxima del depósito:
38.66%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
4.23
Transacciones Largas:
253 (61.71%)
Transacciones Cortas:
157 (38.29%)
Factor de Beneficio:
1.80
Beneficio Esperado:
4.25 USD
Beneficio medio:
29.82 USD
Pérdidas medias:
-7.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
26 (-309.44 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-309.44 USD (26)
Crecimiento al mes:
46.52%
Pronóstico anual:
564.47%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
138.87 USD
Máxima:
411.94 USD (52.81%)
Reducción relativa:
De balance:
39.35% (411.94 USD)
De fondos:
4.47% (43.09 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD.pro 97
ETHUSD 52
GBPUSD.pro 47
BTCUSD 44
USDJPY.pro 43
AUDUSD.pro 38
USOIL 27
XAUUSD.pro 19
NZDUSD.pro 14
USDCHF.pro 10
EURJPY.pro 9
USDCAD.pro 7
US500 3
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD.pro 644
ETHUSD -45
GBPUSD.pro 372
BTCUSD 254
USDJPY.pro 436
AUDUSD.pro 32
USOIL -402
XAUUSD.pro 356
NZDUSD.pro -80
USDCHF.pro -44
EURJPY.pro -3
USDCAD.pro -1
US500 222
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD.pro 13K
ETHUSD -601K
GBPUSD.pro 9.8K
BTCUSD 2.7M
USDJPY.pro 15K
AUDUSD.pro -467
USOIL -7.1K
XAUUSD.pro 37K
NZDUSD.pro -2.3K
USDCHF.pro -3.3K
EURJPY.pro -231
USDCAD.pro 1K
US500 22K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +228.75 USD
Peor transacción: -88 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 26
Beneficio máximo consecutivo: +293.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -309.44 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US888-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

纯手工单，主要交易外汇黄金，股指，大宗商品等流动性较大品种，大资金可跟；交易手法以中短线为主，轻仓小止损，让概率发生。
No hay comentarios
2025.12.15 07:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 13:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 19:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 10:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.10 12:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.96% of days out of 208 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.10 12:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 11:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.02 15:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 200 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.02 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 22:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 18:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 07:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.18 13:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 08:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.16 15:16
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.05 13:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
