Raita Miyaji

ClockwiseTrader

Raita Miyaji
1 comentario
Fiabilidad
209 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2021 354%
GaitameFinest-S2-Main
1:25
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
515
Transacciones Rentables:
281 (54.56%)
Transacciones Irrentables:
234 (45.44%)
Mejor transacción:
615 978.00 JPY
Peor transacción:
-181 256.00 JPY
Beneficio Bruto:
7 001 972.00 JPY (87 276 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 615 931.00 JPY (61 379 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (481 154.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
799 200.00 JPY (4)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
13.10%
Carga máxima del depósito:
40.77%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
3.85
Transacciones Largas:
237 (46.02%)
Transacciones Cortas:
278 (53.98%)
Factor de Beneficio:
1.52
Beneficio Esperado:
4 633.09 JPY
Beneficio medio:
24 918.05 JPY
Pérdidas medias:
-19 726.20 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-251 288.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-251 288.00 JPY (5)
Crecimiento al mes:
8.72%
Pronóstico anual:
105.79%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 JPY
Máxima:
618 977.00 JPY (24.77%)
Reducción relativa:
De balance:
28.54% (618 977.00 JPY)
De fondos:
8.53% (106 406.00 JPY)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 515
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +615 978.00 JPY
Peor transacción: -181 256 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +481 154.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -251 288.00 JPY

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GaitameFinest-S2-Main" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Tradeview-Live
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 3
xChief-Demo
0.24 × 38
Tickmill-Live08
0.24 × 95
TitanFX-01
0.27 × 607
ICMarketsSC-Live25
0.28 × 107
ICMarkets-Live10
0.41 × 186
ICMarketsSC-Live27
0.52 × 286
ICMarkets-Live03
1.00 × 1
Exness-Real2
1.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
1.00 × 1
QtradeFX-Live2
1.47 × 162
ICMarketsSC-Live07
1.51 × 59
GaitameFinest-S2-Demo
1.60 × 458
ICMarketsSC-Live10
1.84 × 793
GaitameFinest-S2-Main
1.87 × 4096
ICMarketsSC-Live18
2.00 × 18
Ava-Demo 2
2.33 × 3
Exness-Real4
2.33 × 3
Weltrade-Live
2.53 × 167
CMCMarkets1-Singapore
2.60 × 57
Coinexx-Live
2.96 × 52
KOT-Live2
3.64 × 14
FBS-Real-4
4.00 × 1
otros 3...
<p>↓Experts Advisor↓</p>
Evaluación media:
Shumini8 请添加微信
1619
Shumini8 请添加微信 2023.01.04 03:55 
 

好！

Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.