Total de Trades:
515
Transacciones Rentables:
281 (54.56%)
Transacciones Irrentables:
234 (45.44%)
Mejor transacción:
615 978.00 JPY
Peor transacción:
-181 256.00 JPY
Beneficio Bruto:
7 001 972.00 JPY (87 276 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 615 931.00 JPY (61 379 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (481 154.00 JPY)
Beneficio máximo consecutivo:
799 200.00 JPY (4)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
13.10%
Carga máxima del depósito:
40.77%
Último trade:
8 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
3.85
Transacciones Largas:
237 (46.02%)
Transacciones Cortas:
278 (53.98%)
Factor de Beneficio:
1.52
Beneficio Esperado:
4 633.09 JPY
Beneficio medio:
24 918.05 JPY
Pérdidas medias:
-19 726.20 JPY
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-251 288.00 JPY)
Pérdidas máximas consecutivas:
-251 288.00 JPY (5)
Crecimiento al mes:
8.72%
Pronóstico anual:
105.79%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 JPY
Máxima:
618 977.00 JPY (24.77%)
Reducción relativa:
De balance:
28.54% (618 977.00 JPY)
De fondos:
8.53% (106 406.00 JPY)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|515
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +615 978.00 JPY
Peor transacción: -181 256 JPY
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +481 154.00 JPY
Pérdidas máximas consecutivas: -251 288.00 JPY
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GaitameFinest-S2-Main" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
xChief-Demo
|0.24 × 38
|
Tickmill-Live08
|0.24 × 95
|
TitanFX-01
|0.27 × 607
|
ICMarketsSC-Live25
|0.28 × 107
|
ICMarkets-Live10
|0.41 × 186
|
ICMarketsSC-Live27
|0.52 × 286
|
ICMarkets-Live03
|1.00 × 1
|
Exness-Real2
|1.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|1.00 × 1
|
QtradeFX-Live2
|1.47 × 162
|
ICMarketsSC-Live07
|1.51 × 59
|
GaitameFinest-S2-Demo
|1.60 × 458
|
ICMarketsSC-Live10
|1.84 × 793
|
GaitameFinest-S2-Main
|1.87 × 4096
|
ICMarketsSC-Live18
|2.00 × 18
|
Ava-Demo 2
|2.33 × 3
|
Exness-Real4
|2.33 × 3
|
Weltrade-Live
|2.53 × 167
|
CMCMarkets1-Singapore
|2.60 × 57
|
Coinexx-Live
|2.96 × 52
|
KOT-Live2
|3.64 × 14
|
FBS-Real-4
|4.00 × 1
otros 3...
<p>↓Experts Advisor↓</p>
<p><a href="https://www.mql5.com/ja/market/product/90050" target="_blank">https://www.mql5.com/ja/market/product/90050</a></p>
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
354%
0
0
USD
USD
1.9M
JPY
JPY
209
100%
515
54%
13%
1.51
4 633.09
JPY
JPY
29%
1:25
