Total de Trades:
1 224
Transacciones Rentables:
841 (68.70%)
Transacciones Irrentables:
383 (31.29%)
Mejor transacción:
4 617.50 USD
Peor transacción:
-1 888.00 USD
Beneficio Bruto:
66 613.70 USD (281 553 pips)
Pérdidas Brutas:
-29 840.60 USD (196 817 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (2 379.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9 828.80 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
71
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
10.81
Transacciones Largas:
768 (62.75%)
Transacciones Cortas:
456 (37.25%)
Factor de Beneficio:
2.23
Beneficio Esperado:
30.04 USD
Beneficio medio:
79.21 USD
Pérdidas medias:
-77.91 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-344.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 888.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
24.51%
Pronóstico anual:
297.36%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 850.80 USD
Máxima:
3 401.60 USD (11.13%)
Reducción relativa:
De balance:
11.15% (3 401.60 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSDz
|1221
|XAGUSDz
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSDz
|27K
|XAGUSDz
|9.4K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSDz
|66K
|XAGUSDz
|19K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Mejor transacción: +4 617.50 USD
Peor transacción: -1 888 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +2 379.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -344.60 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Maxco-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
