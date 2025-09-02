SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / FxEZWin
Hang Lou

FxEZWin

Hang Lou
0 comentarios
Fiabilidad
17 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 33 USD al mes
incremento desde 2025 565%
ICMarketsSC-Live11
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
777
Transacciones Rentables:
626 (80.56%)
Transacciones Irrentables:
151 (19.43%)
Mejor transacción:
579.04 USD
Peor transacción:
-259.30 USD
Beneficio Bruto:
13 200.81 USD (3 718 641 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 229.03 USD (2 273 438 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (266.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 265.01 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
95.80%
Carga máxima del depósito:
19.30%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
44
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
5.73
Transacciones Largas:
381 (49.03%)
Transacciones Cortas:
396 (50.97%)
Factor de Beneficio:
1.60
Beneficio Esperado:
6.40 USD
Beneficio medio:
21.09 USD
Pérdidas medias:
-54.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-166.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-462.29 USD (3)
Crecimiento al mes:
20.64%
Pronóstico anual:
250.47%
Trading algorítmico:
92%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
867.26 USD (19.74%)
Reducción relativa:
De balance:
31.64% (414.32 USD)
De fondos:
23.79% (287.10 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
CADJPY 103
EURNZD 96
USDCHF 78
NZDJPY 75
AUDNZD 71
AUDCAD 59
NZDCAD 53
GBPCHF 51
AUDCHF 50
XAGUSD 40
BTCUSD 24
ETHUSD 24
GBPUSD 17
USDJPY 16
JP225 12
XAUUSD 4
XTIUSD 2
STOXX50 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
CADJPY 137
EURNZD 133
USDCHF 136
NZDJPY 103
AUDNZD 91
AUDCAD 86
NZDCAD 95
GBPCHF 108
AUDCHF 146
XAGUSD 1.6K
BTCUSD 587
ETHUSD 1.4K
GBPUSD 292
USDJPY -332
JP225 49
XAUUSD 459
XTIUSD 10
STOXX50 -115
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
CADJPY 1.2K
EURNZD 5.1K
USDCHF 1K
NZDJPY 718
AUDNZD 3.9K
AUDCAD 3K
NZDCAD 3K
GBPCHF 913
AUDCHF 2.2K
XAGUSD 16K
BTCUSD 951K
ETHUSD 106K
GBPUSD 3.2K
USDJPY -1.4K
JP225 342K
XAUUSD 11K
XTIUSD 14
STOXX50 -3.3K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +579.04 USD
Peor transacción: -259 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +266.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -166.94 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 9
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 9
ICMarketsSC-Live18
0.28 × 74
ICMarketsSC-Live06
0.38 × 892
ICMarketsSC-Live09
0.43 × 40
TMGM.TradeMax-Live8
0.44 × 237
ICMarketsSC-Live19
0.49 × 207
ICMarketsSC-Live08
0.50 × 549
LeadCapitalCorp-Live
0.50 × 2
ICMarkets-Live06
0.54 × 134
Tickmill-Live02
0.74 × 23
ICMarketsSC-Live02
0.83 × 6
AxiTrader-US09-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
1.08 × 1328
ICMarketsSC-Live23
1.22 × 72
Hankotrade-Live
1.33 × 6
ICMarketsSC-Live07
1.38 × 2152
ICMarketsSC-Live11
1.60 × 800
ICMarketsSC-Live27
1.71 × 196
Valutrades-Real-HK
1.84 × 38
Exness-Real14
1.86 × 7
Pepperstone-Edge01
1.95 × 43
otros 71...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
任何事做到极致就是艺术
No hay comentarios
2025.12.14 12:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 15:58
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 09:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 01:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 08:07
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 22:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 17:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.29 02:36
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 06:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.26 22:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 06:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 21:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.17 12:31
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.12 21:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.07 15:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.06 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
FxEZWin
33 USD al mes
565%
0
0
USD
4.5K
USD
17
92%
777
80%
96%
1.60
6.40
USD
32%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.