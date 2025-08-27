SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / TrendCatcher
Anton Laas

TrendCatcher

Anton Laas
0 comentarios
Fiabilidad
51 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 880%
RoboForex-Prime
1:300
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 424
Transacciones Rentables:
780 (54.77%)
Transacciones Irrentables:
644 (45.22%)
Mejor transacción:
199.69 USD
Peor transacción:
-303.98 USD
Beneficio Bruto:
19 662.00 USD (349 729 pips)
Pérdidas Brutas:
-16 744.86 USD (268 663 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (281.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
308.08 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
93.82%
Carga máxima del depósito:
100.00%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
24 horas
Factor de Recuperación:
2.41
Transacciones Largas:
1 093 (76.76%)
Transacciones Cortas:
331 (23.24%)
Factor de Beneficio:
1.17
Beneficio Esperado:
2.05 USD
Beneficio medio:
25.21 USD
Pérdidas medias:
-26.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-490.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-490.98 USD (22)
Crecimiento al mes:
14.95%
Pronóstico anual:
181.35%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 210.97 USD (37.04%)
Reducción relativa:
De balance:
42.83% (502.80 USD)
De fondos:
25.18% (401.01 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BRENT 344
.US500Cash 333
USDJPY 175
USDCAD 163
XAUUSD 158
XAGUSD 80
AUDUSD 47
NZDUSD 44
EURUSD 40
GBPUSD 27
EURCHF 9
WTI 3
USDCHF 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BRENT -185
.US500Cash 925
USDJPY 112
USDCAD 501
XAUUSD 1.2K
XAGUSD 422
AUDUSD -325
NZDUSD 310
EURUSD 65
GBPUSD -196
EURCHF 1
WTI 74
USDCHF 32
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BRENT -4.7K
.US500Cash 5.5K
USDJPY -4.2K
USDCAD 1.2K
XAUUSD 79K
XAGUSD 5.8K
AUDUSD -2.7K
NZDUSD 1.8K
EURUSD 1.7K
GBPUSD -2.6K
EURCHF 159
WTI 210
USDCHF 295
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +199.69 USD
Peor transacción: -304 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 22
Beneficio máximo consecutivo: +281.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -490.98 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real17
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 5
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
Exness-Real26
0.00 × 10
FXCL-Main2
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.13 × 8
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
ICMarketsSC-Live17
0.33 × 3
ICMarkets-Live16
0.36 × 11
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.50 × 28
Tickmill-Live04
0.52 × 1321
IronFXBM-Real10
0.53 × 345
RoboForex-ECN-3
0.58 × 330
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
Tickmill-Live
0.67 × 3
TitanFX-01
0.68 × 101
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live03
0.89 × 232
AMarkets-Real
0.96 × 102
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.00 × 47
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 306
Exness-Real28
1.14 × 14
otros 51...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 17:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.05 16:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 14:12
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.86% of days out of 288 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 10:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 13:14
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.89% of days out of 266 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 10:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 13:25
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.63% of days out of 259 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 15:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 12 days. This comprises 4.72% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 06:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.27 11:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TrendCatcher
30 USD al mes
880%
0
0
USD
1.6K
USD
51
0%
1 424
54%
94%
1.17
2.05
USD
43%
1:300
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.