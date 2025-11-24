- Cuenta
Total de Trades:
306
Transacciones Rentables:
271 (88.56%)
Transacciones Irrentables:
35 (11.44%)
Mejor transacción:
624.57 USD
Peor transacción:
-269.95 USD
Beneficio Bruto:
11 981.42 USD (47 694 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 956.38 USD (10 668 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
45 (992.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 484.45 USD (31)
Ratio de Sharpe:
0.48
Actividad comercial:
80.32%
Carga máxima del depósito:
26.92%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
37.14
Transacciones Largas:
157 (51.31%)
Transacciones Cortas:
149 (48.69%)
Factor de Beneficio:
6.12
Beneficio Esperado:
32.76 USD
Beneficio medio:
44.21 USD
Pérdidas medias:
-55.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-41.03 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-269.95 USD (1)
Crecimiento al mes:
6.24%
Pronóstico anual:
75.72%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
269.95 USD (2.65%)
Reducción relativa:
De balance:
8.41% (175.48 USD)
De fondos:
35.25% (263.15 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD.i
|303
|US30.i
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD.i
|9.9K
|US30.i
|87
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD.i
|36K
|US30.i
|1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +624.57 USD
Peor transacción: -270 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 31
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +992.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -41.03 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EightcapLtd-Real-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
//// THERANTO V3 /////
AUDCAD M15 Scalper
⚡ Super-fast, high-activity trading every day on AUDCAD M15.
🛡️ Stop-loss is fully adjustable (can be fixed based on Max DD).
💹 Not sensitive to spread or slippage — works on all brokers and ECN low-spread accounts.
🚀 Plug, run, and enjoy stable performance.
🔗 Buy Now: https://www.nxfx.ca/product/17582352/theranto-v1-v2-v3
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
3 255%
79
228K
USD
USD
9K
USD
USD
66
99%
306
88%
80%
6.12
32.76
USD
USD
35%
1:500
Please Need to withdraw money for us.... For strong lot size.
AUDCAD paritesinde işlem yapılıyor, vermiş olduğum ücreti fazlasıyla kazandım, kendisine teşekkürler..
I registered with the wrong broker. Please refund my money.
One of the Best singnal
Could be better... with lower drawdown...
欢迎中国朋友一起跟单交流v hsudyu