Andri Husman

JossGrowth

Andri Husman
0 comentarios
Fiabilidad
24 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 796%
JustMarkets-Live6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 487
Transacciones Rentables:
1 174 (78.95%)
Transacciones Irrentables:
313 (21.05%)
Mejor transacción:
58.50 USD
Peor transacción:
-48.56 USD
Beneficio Bruto:
3 536.55 USD (313 079 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 211.97 USD (118 534 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (36.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
163.40 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
4.08%
Carga máxima del depósito:
2.51%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
172
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
30.20
Transacciones Largas:
1 071 (72.02%)
Transacciones Cortas:
416 (27.98%)
Factor de Beneficio:
2.92
Beneficio Esperado:
1.56 USD
Beneficio medio:
3.01 USD
Pérdidas medias:
-3.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-67.37 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-76.98 USD (6)
Crecimiento al mes:
18.66%
Pronóstico anual:
226.45%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
21.20 USD
Máxima:
76.98 USD (3.13%)
Reducción relativa:
De balance:
6.89% (76.05 USD)
De fondos:
5.43% (57.33 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.s 1487
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.s 2.3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.s 195K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +58.50 USD
Peor transacción: -49 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +36.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -67.37 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "JustMarkets-Live6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

This signal is powered 100% by an EA for consistent, emotion-free trading. Beware accounts with no real history and small capital—they rarely last even a month. 

Recommended investment: 300 USD per multiplier. 

Master balance resets to 1000 USD weekly. 


No hay comentarios
2025.12.23 01:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 01:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.23 01:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 01:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.21 22:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 22:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.21 22:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.17 09:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.07 19:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.07 19:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.07 19:11
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.12.07 00:28
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.07 00:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.07 00:28
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.12 08:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
JossGrowth
30 USD al mes
796%
0
0
USD
1.1K
USD
24
99%
1 487
78%
4%
2.91
1.56
USD
7%
1:500
