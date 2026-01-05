SeñalesSecciones
kukhan kim

MetatraderTH

kukhan kim
0 comentarios
Fiabilidad
202 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2022 2 274%
ZeroMarkets-Live-1
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
11 346
Transacciones Rentables:
7 882 (69.46%)
Transacciones Irrentables:
3 464 (30.53%)
Mejor transacción:
2 279.42 USD
Peor transacción:
-481.47 USD
Beneficio Bruto:
48 728.28 USD (1 513 103 pips)
Pérdidas Brutas:
-31 015.25 USD (1 507 312 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (201.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 904.69 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.36%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
47
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
6.65
Transacciones Largas:
6 749 (59.48%)
Transacciones Cortas:
4 597 (40.52%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
1.56 USD
Beneficio medio:
6.18 USD
Pérdidas medias:
-8.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-2 664.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 664.27 USD (11)
Crecimiento al mes:
1.60%
Pronóstico anual:
19.43%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
41.12 USD
Máxima:
2 664.27 USD (22.61%)
Reducción relativa:
De balance:
38.14% (248.34 USD)
De fondos:
0.46% (47.06 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 4504
GBPUSD 3933
EURUSD 2851
EURJPY 11
AUDUSD 9
GBPJPY 9
NZDUSD 8
USDCHF 7
USDCAD 7
EURGBP 7
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 8K
GBPUSD 6.1K
EURUSD 3.6K
EURJPY -5
AUDUSD 16
GBPJPY -35
NZDUSD 15
USDCHF 6
USDCAD 8
EURGBP 11
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY -21K
GBPUSD 31K
EURUSD -5.4K
EURJPY -548
AUDUSD 1.6K
GBPJPY -4K
NZDUSD 1.5K
USDCHF 626
USDCAD 1.1K
EURGBP 842
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 279.42 USD
Peor transacción: -481 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +201.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 664.27 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ZeroMarkets-Live-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 19
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 2
EBCGroup-Live
0.00 × 2
FXCC1-Live
0.00 × 3
LandFX-Demo
0.07 × 43
ThreeTrader-Live
0.08 × 65
SwitchMarkets-Real
0.09 × 34
FPMarkets-Live2
0.11 × 765
KOT-Live3
0.11 × 9
FusionMarkets-Live 2
0.16 × 172
Afterprime-Live AP
0.17 × 12
Monex-Server3
0.20 × 44
KohleCapitalMarkets-Live
0.23 × 1706
VantageInternational-Live 2
0.24 × 29
XM.COM-Real 1
0.27 × 662
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1456
EurotradeSA-Live01
0.31 × 600
MEXExchange-Demo
0.32 × 309
FusionMarkets-Live
0.35 × 170
DooPrime-Live 2
0.38 × 149
XMTrading-Real 258
0.38 × 810
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.39 × 1106
otros 90...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

It's my private trading bot.

Do not subscribe.

