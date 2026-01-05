- Incremento
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
Total de Trades:
11 346
Transacciones Rentables:
7 882 (69.46%)
Transacciones Irrentables:
3 464 (30.53%)
Mejor transacción:
2 279.42 USD
Peor transacción:
-481.47 USD
Beneficio Bruto:
48 728.28 USD (1 513 103 pips)
Pérdidas Brutas:
-31 015.25 USD (1 507 312 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (201.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 904.69 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
0.36%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
47
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
6.65
Transacciones Largas:
6 749 (59.48%)
Transacciones Cortas:
4 597 (40.52%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
1.56 USD
Beneficio medio:
6.18 USD
Pérdidas medias:
-8.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-2 664.27 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 664.27 USD (11)
Crecimiento al mes:
1.60%
Pronóstico anual:
19.43%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
41.12 USD
Máxima:
2 664.27 USD (22.61%)
Reducción relativa:
De balance:
38.14% (248.34 USD)
De fondos:
0.46% (47.06 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|4504
|GBPUSD
|3933
|EURUSD
|2851
|EURJPY
|11
|AUDUSD
|9
|GBPJPY
|9
|NZDUSD
|8
|USDCHF
|7
|USDCAD
|7
|EURGBP
|7
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|8K
|GBPUSD
|6.1K
|EURUSD
|3.6K
|EURJPY
|-5
|AUDUSD
|16
|GBPJPY
|-35
|NZDUSD
|15
|USDCHF
|6
|USDCAD
|8
|EURGBP
|11
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|-21K
|GBPUSD
|31K
|EURUSD
|-5.4K
|EURJPY
|-548
|AUDUSD
|1.6K
|GBPJPY
|-4K
|NZDUSD
|1.5K
|USDCHF
|626
|USDCAD
|1.1K
|EURGBP
|842
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +2 279.42 USD
Peor transacción: -481 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +201.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 664.27 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ZeroMarkets-Live-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 19
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 2
|
EBCGroup-Live
|0.00 × 2
|
FXCC1-Live
|0.00 × 3
|
LandFX-Demo
|0.07 × 43
|
ThreeTrader-Live
|0.08 × 65
|
SwitchMarkets-Real
|0.09 × 34
|
FPMarkets-Live2
|0.11 × 765
|
KOT-Live3
|0.11 × 9
|
FusionMarkets-Live 2
|0.16 × 172
|
Afterprime-Live AP
|0.17 × 12
|
Monex-Server3
|0.20 × 44
|
KohleCapitalMarkets-Live
|0.23 × 1706
|
VantageInternational-Live 2
|0.24 × 29
|
XM.COM-Real 1
|0.27 × 662
|
ICMarketsSC-Live24
|0.29 × 1456
|
EurotradeSA-Live01
|0.31 × 600
|
MEXExchange-Demo
|0.32 × 309
|
FusionMarkets-Live
|0.35 × 170
|
DooPrime-Live 2
|0.38 × 149
|
XMTrading-Real 258
|0.38 × 810
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.39 × 1106
otros 90...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
It's my private trading bot.
Do not subscribe.
No hay comentarios
