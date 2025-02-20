SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / YUNCL moshi 03
Jin Xing Shi

YUNCL moshi 03

Jin Xing Shi
0 comentarios
Fiabilidad
45 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 371%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 223
Transacciones Rentables:
1 221 (54.92%)
Transacciones Irrentables:
1 002 (45.07%)
Mejor transacción:
2 456.60 USD
Peor transacción:
-2 304.80 USD
Beneficio Bruto:
248 485.40 USD (1 051 130 pips)
Pérdidas Brutas:
-192 628.32 USD (2 039 459 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (4 696.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10 181.60 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
42.57%
Carga máxima del depósito:
17.56%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
40
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
2.52
Transacciones Largas:
1 330 (59.83%)
Transacciones Cortas:
893 (40.17%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
25.13 USD
Beneficio medio:
203.51 USD
Pérdidas medias:
-192.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-683.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8 353.20 USD (12)
Crecimiento al mes:
13.39%
Pronóstico anual:
162.42%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 452.80 USD
Máxima:
22 141.20 USD (35.13%)
Reducción relativa:
De balance:
35.03% (22 141.20 USD)
De fondos:
27.75% (4 154.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 2171
ETHUSD 20
USDJPY 14
BTCUSD 8
SPX500 7
GBPUSD 2
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 56K
ETHUSD -80
USDJPY -121
BTCUSD -115
SPX500 9
GBPUSD 40
EURUSD 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 234K
ETHUSD -79K
USDJPY -432
BTCUSD -1.1M
SPX500 864
GBPUSD 200
EURUSD -17
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 456.60 USD
Peor transacción: -2 305 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +4 696.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -683.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "KVBPrimeLimited-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real16
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
2.35 × 465
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
模式六： 半自动顺势加仓策略   每一单都带止盈和止损
No hay comentarios
2025.10.07 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 04:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 09:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 08:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 00:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 14:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 02:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 15:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 04:03
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 00:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
