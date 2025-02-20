- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
2 223
Transacciones Rentables:
1 221 (54.92%)
Transacciones Irrentables:
1 002 (45.07%)
Mejor transacción:
2 456.60 USD
Peor transacción:
-2 304.80 USD
Beneficio Bruto:
248 485.40 USD (1 051 130 pips)
Pérdidas Brutas:
-192 628.32 USD (2 039 459 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (4 696.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
10 181.60 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
42.57%
Carga máxima del depósito:
17.56%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
40
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
2.52
Transacciones Largas:
1 330 (59.83%)
Transacciones Cortas:
893 (40.17%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
25.13 USD
Beneficio medio:
203.51 USD
Pérdidas medias:
-192.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-683.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8 353.20 USD (12)
Crecimiento al mes:
13.39%
Pronóstico anual:
162.42%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 452.80 USD
Máxima:
22 141.20 USD (35.13%)
Reducción relativa:
De balance:
35.03% (22 141.20 USD)
De fondos:
27.75% (4 154.40 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2171
|ETHUSD
|20
|USDJPY
|14
|BTCUSD
|8
|SPX500
|7
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|56K
|ETHUSD
|-80
|USDJPY
|-121
|BTCUSD
|-115
|SPX500
|9
|GBPUSD
|40
|EURUSD
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|234K
|ETHUSD
|-79K
|USDJPY
|-432
|BTCUSD
|-1.1M
|SPX500
|864
|GBPUSD
|200
|EURUSD
|-17
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2 456.60 USD
Peor transacción: -2 305 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +4 696.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -683.30 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "KVBPrimeLimited-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real16
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
|
KVBPrimeLimited-Live
|2.35 × 465
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
|
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
模式六： 半自动顺势加仓策略 每一单都带止盈和止损
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
371%
0
0
USD
USD
59K
USD
USD
45
99%
2 223
54%
43%
1.28
25.13
USD
USD
35%
1:500