- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
205
Transacciones Rentables:
118 (57.56%)
Transacciones Irrentables:
87 (42.44%)
Mejor transacción:
91.99 USD
Peor transacción:
-41.33 USD
Beneficio Bruto:
2 199.48 USD (222 344 pips)
Pérdidas Brutas:
-784.01 USD (78 056 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (254.78 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
301.35 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
12.10%
Carga máxima del depósito:
10.38%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
7.65
Transacciones Largas:
174 (84.88%)
Transacciones Cortas:
31 (15.12%)
Factor de Beneficio:
2.81
Beneficio Esperado:
6.90 USD
Beneficio medio:
18.64 USD
Pérdidas medias:
-9.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-133.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-176.52 USD (7)
Crecimiento al mes:
17.44%
Pronóstico anual:
211.54%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
13.38 USD
Máxima:
185.07 USD (10.85%)
Reducción relativa:
De balance:
19.82% (133.97 USD)
De fondos:
12.40% (82.70 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|205
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|144K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +91.99 USD
Peor transacción: -41 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +254.78 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -133.97 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "EightcapLtd-Real-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Valutrades-Real-HK
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
ForeignExchangeClearingHouse-Live
|1.17 × 12
|
ICMarketsSC-Live11
|1.44 × 131
|
EightcapLtd-Real-4
|1.77 × 2370
|
VantageFX-Live 1
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|2.86 × 73
|
EightcapLtd-Real2
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|3.20 × 5
|
Axi-US09-Live
|4.86 × 220
|
Exness-Real2
|5.65 × 111
|
RoboForex-Pro-5
|7.00 × 924
|
XMGlobal-Real 8
|12.67 × 460
|
Tradeview-Markets Live 2
|19.00 × 1
GoldBot One EA
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
458%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
49
100%
205
57%
12%
2.80
6.90
USD
USD
20%
1:500