El EA se basa en los indicadores RCI y CCi, utiliza StopLoss y Trailing Stop.

Diseñado para operar con el par XAUUSD.

El Asesor Experto fue creado para personas que no tienen grandes conocimientos sobre el mercado Forex y con un depósito pequeño.

Es obligatorio tener una cuenta ECN con el spread y deslizamiento más bajos para que el EA funcione correctamente.

Timeframe no importa, pero M1 es preferible.

Configuración del robot:

flot = tamaño de lote fijo,

dlot = lote dinámico (como porcentaje del margen),

dyn = activar/desactivar lote dinámico.


