RCGold
- Asesores Expertos
- Maxim Zhuykov
- Versión: 1.77
- Actualizado: 14 mayo 2023
- Activaciones: 5
El EA se basa en los indicadores RCI y CCi, utiliza StopLoss y Trailing Stop.
Diseñado para operar con el par XAUUSD.
El Asesor Experto fue creado para personas que no tienen grandes conocimientos sobre el mercado Forex y con un depósito pequeño.
Es obligatorio tener una cuenta ECN con el spread y deslizamiento más bajos para que el EA funcione correctamente.
Timeframe no importa, pero M1 es preferible.
Configuración del robot:
flot = tamaño de lote fijo,
dlot = lote dinámico (como porcentaje del margen),
dyn = activar/desactivar lote dinámico.