OB Pro Trader EA gtf

OB PRO TRADER EA: ¡es un sistema de trading intradía de alta calidad basado en la investigación de la acción del precio!

¡Este Asesor Experto "configura y olvida" realiza todas las operaciones por ti! ¡8 Set_files disponibles para 6 pares de divisas!

La idea de trading se basa en el famoso y poderoso patrón de Acción del Precio, que se combina con técnicas de tendencia y scalping.

OB PRO TRADER EA funciona en el marco temporal H1 durante las sesiones de la UE y EE. UU.

Características del EA:
- El EA puede operar con 6 pares (8 gráficos) simultáneamente.
- Cálculo automático de lotes según el saldo de la cuenta.
- El EA incorpora la gestión de capital con interés compuesto por defecto.
- El SL y el TP son dinámicos: se adaptan a la volatilidad del mercado por defecto.
- Cada operación tiene un SL y un TP que no son visibles para el bróker. - Sistema de filtrado inteligente: Filtro de tendencia, filtros de oscilador, filtro de día laborable, filtro de horario laboral, filtro de spread, etc.
- El saldo mínimo de la cuenta para ejecutar el robot es de tan solo $100.
- Apalancamiento de la cuenta: cualquiera en un rango de 1:30 a 1:2000.
- Pares de trading: EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBP/USD (2 gráficos), GBP/CAD (2 gráficos).
- Periodo: H1.
- Tiempo de funcionamiento: El asesor experto busca oportunidades de entrada según el filtro de día laborable y el filtro de horario laboral (en sesiones de la UE y EE. UU.). Si el sistema no abrió órdenes durante el tiempo de funcionamiento, significa que no hubo señales de entrada disponibles en el gráfico.
- Con funciones de trailing stop y breakeven adaptativos.
- El asesor experto cuenta con una pantalla de información sobre spreads y swaps: muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas al que está vinculado.

- La pantalla también muestra el saldo, el capital y los márgenes de la cuenta. - Es posible ubicar la visualización del swap de spread de información en cualquier esquina del gráfico.

Cómo instalar:
- Abra los 8 gráficos recomendados:
EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPUSD (2 gráficos), GBPCAD (2 gráficos)
- Seleccione el marco temporal H1 en cada gráfico.
- Añada un asesor experto a cada gráfico.
- Aplique el archivo "Set_file" correspondiente al asesor experto.
- El robot lo hace todo automáticamente: solo necesita instalarlo en MT4 y dejar el PC funcionando 24/7 (o simplemente use un VPS en lugar del PC).

¡IMPORTANTE! Para un rendimiento óptimo del sistema de trading, siga las siguientes recomendaciones:
- HORARIO LABORABLE: Se recomienda encarecidamente utilizar MT4, donde Market_watch = GMT+2 (horario estándar) y GMT+3 (horario de verano). Si el servidor de su bróker tiene una zona horaria GMT diferente, deberá ajustar el filtro de horario laboral. Simplemente envíeme un mensaje para comprobar la zona horaria de su bróker. Le ayudaré a comprobarlo y le proporcionaré los archivos Set_files correspondientes si es necesario.
- SPREAD y BROKER: Es fundamental seleccionar una cuenta con spreads ajustados, como ECN o Raw, para un mejor rendimiento.

Este es un producto original que solo se ofrece en este sitio web de MQL5.

