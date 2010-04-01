Breve descripción

RenteAusCarry es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que sigue un enfoque de carry a largo plazo.

El EA toma todas las decisiones comerciales de forma independiente y no requiere ninguna configuración por parte del usuario.

🔹 Idea básica

RenteAusCarry utiliza diferenciales de tipos de interés (swap) y sólo opera cuando las condiciones del mercado son adecuadas.

El sistema funciona de forma deliberadamente lenta, con pocas operaciones y largos periodos de mantenimiento.

Si quiere hacer algo, normalmente sale mal.

RenteAusCarry está construido exactamente para eso.

🔹 Lógica de negociación (explicación simplificada)

Trading automático de pares de divisas: USDJPY AUDJPY CHFJPY

Sólo se abren nuevas posiciones si: hay un swap positivo la lógica interna de riesgo y cartera lo permite

el propio EA decide qué par se está negociando en ese momento

no se requiere ni está prevista la intervención del usuario

🔹 Características técnicas

Asesor Experto Multidivisa

se ejecuta desde una única instancia de EA

Funciona en: VPS PC normal

robusto en: reinicia Tiempos sin conexión interrupciones de conexión

sin archivos externos

sin DLL

No hay parámetros ajustables

🔹 Lo que el EA no es

❌ no es un scalper

❌ no es un day trader

❌ no martingala

❌ no rejilla clásica

❌ no news trading

❌ sin promesa de beneficios

Las fases largas sin operaciones son normales e intencionadas

🔹 Adecuado para quién

Traders con un horizonte de inversión a largo plazo

Usuarios que buscan un sistema tranquilo y automatizado

Usuarios que no quieren intervenir ni optimizar

🔹 No es adecuado para quién

Traders impacientes

Usuarios que quieran intervenir con frecuencia

Scalping o enfoques de alta frecuencia

Instalación y uso

Cargar el Asesor Experto en cualquier gráfico Activar AutoTrading MarketWatch: mostrar símbolos relevantes

No se requieren más ajustes.

⚠️ Nota importante

Operar con instrumentos financieros implica riesgos.

Los resultados pasados no son garantía de resultados futuros.

Este Asesor Experto no es una promesa de ganancias.