RenteAusCarry
- Asesores Expertos
- Raphael Muckhoff
- Versión: 1.5
- Activaciones: 5
Breve descripción
RenteAusCarry es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que sigue un enfoque de carry a largo plazo.
El EA toma todas las decisiones comerciales de forma independiente y no requiere ninguna configuración por parte del usuario.
🔹 Idea básica
RenteAusCarry utiliza diferenciales de tipos de interés (swap) y sólo opera cuando las condiciones del mercado son adecuadas.
El sistema funciona de forma deliberadamente lenta, con pocas operaciones y largos periodos de mantenimiento.
Si quiere hacer algo, normalmente sale mal.
RenteAusCarry está construido exactamente para eso.
🔹 Lógica de negociación (explicación simplificada)
Trading automático de pares de divisas:
USDJPY
AUDJPY
CHFJPY
Sólo se abren nuevas posiciones si:
hay un swap positivo
la lógica interna de riesgo y cartera lo permite
el propio EA decide qué par se está negociando en ese momento
no se requiere ni está prevista la intervención del usuario
🔹 Características técnicas
Asesor Experto Multidivisa
se ejecuta desde una única instancia de EA
Funciona en:
VPS
PC normal
robusto en:
reinicia
Tiempos sin conexión
interrupciones de conexión
sin archivos externos
sin DLL
No hay parámetros ajustables
🔹 Lo que el EA no es
❌ no es un scalper
❌ no es un day trader
❌ no martingala
❌ no rejilla clásica
❌ no news trading
❌ sin promesa de beneficios
Las fases largas sin operaciones son normales e intencionadas
🔹 Adecuado para quién
Traders con un horizonte de inversión a largo plazo
Usuarios que buscan un sistema tranquilo y automatizado
Usuarios que no quieren intervenir ni optimizar
🔹 No es adecuado para quién
Traders impacientes
Usuarios que quieran intervenir con frecuencia
Scalping o enfoques de alta frecuencia
Instalación y uso
Cargar el Asesor Experto en cualquier gráfico
Activar AutoTrading
MarketWatch: mostrar símbolos relevantes
No se requieren más ajustes.
⚠️ Nota importante
Operar con instrumentos financieros implica riesgos.
Los resultados pasados no son garantía de resultados futuros.
Este Asesor Experto no es una promesa de ganancias.