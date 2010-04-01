RenteAusCarry

Breve descripción

RenteAusCarry es un Asesor Experto totalmente automatizado para MetaTrader 4 que sigue un enfoque de carry a largo plazo.
El EA toma todas las decisiones comerciales de forma independiente y no requiere ninguna configuración por parte del usuario.

🔹 Idea básica

RenteAusCarry utiliza diferenciales de tipos de interés (swap) y sólo opera cuando las condiciones del mercado son adecuadas.
El sistema funciona de forma deliberadamente lenta, con pocas operaciones y largos periodos de mantenimiento.

Si quiere hacer algo, normalmente sale mal.
RenteAusCarry está construido exactamente para eso.

🔹 Lógica de negociación (explicación simplificada)

  • Trading automático de pares de divisas:

    • USDJPY

    • AUDJPY

    • CHFJPY

  • Sólo se abren nuevas posiciones si:

    • hay un swap positivo

    • la lógica interna de riesgo y cartera lo permite

  • el propio EA decide qué par se está negociando en ese momento

  • no se requiere ni está prevista la intervención del usuario

🔹 Características técnicas

  • Asesor Experto Multidivisa

  • se ejecuta desde una única instancia de EA

  • Funciona en:

    • VPS

    • PC normal

  • robusto en:

    • reinicia

    • Tiempos sin conexión

    • interrupciones de conexión

  • sin archivos externos

  • sin DLL

  • No hay parámetros ajustables

🔹 Lo que el EA no es

  • ❌ no es un scalper

  • ❌ no es un day trader

  • ❌ no martingala

  • ❌ no rejilla clásica

  • ❌ no news trading

  • ❌ sin promesa de beneficios

Las fases largas sin operaciones son normales e intencionadas

🔹 Adecuado para quién

  • Traders con un horizonte de inversión a largo plazo

  • Usuarios que buscan un sistema tranquilo y automatizado

  • Usuarios que no quieren intervenir ni optimizar

🔹 No es adecuado para quién

  • Traders impacientes

  • Usuarios que quieran intervenir con frecuencia

  • Scalping o enfoques de alta frecuencia

Instalación y uso

  1. Cargar el Asesor Experto en cualquier gráfico

  2. Activar AutoTrading

  3. MarketWatch: mostrar símbolos relevantes

No se requieren más ajustes.

⚠️ Nota importante

Operar con instrumentos financieros implica riesgos.
Los resultados pasados no son garantía de resultados futuros.
Este Asesor Experto no es una promesa de ganancias.


