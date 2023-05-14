RCGold

Der EA basiert auf RCI und CCi Indikatoren, verwendet StopLoss und Trailing Stop.

Entwickelt für den Handel mit dem Paar XAUUSD.

Der Expert Advisor wurde für Menschen geschaffen, die nicht über ein großes Wissen über den Forex-Markt und mit einer kleinen Einzahlung verfügen.

Es ist zwingend erforderlich, ein ECN-Konto mit dem niedrigsten Spread und Slippage zu haben, damit der EA korrekt funktioniert.

Der Zeitrahmen spielt keine Rolle, aber M1 ist vorzuziehen.

Roboter-Einstellungen:

flot = feste Losgröße,

dlot = dynamisches Lot (als Prozentsatz der Marge),

dyn = Dynamisches Lot aktivieren/deaktivieren.


