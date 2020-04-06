RCGold
- Эксперты
- Maxim Zhuykov
- Версия: 1.77
- Обновлено: 14 мая 2023
- Активации: 5
Ищете баланс между трендовой торговлей и эффективным выходом из просадок?
Этот советник объединяет классический технический анализ с мощным алгоритмом управления капиталом.
Этот советник объединяет классический технический анализ с мощным алгоритмом управления капиталом.
Как это работает?
- Фильтр глобального тренда: Робот открывает сделки только тогда, когда цена находится выше MA 200, подтверждая бычий рынок.
- Точка входа по RSI: Мы не покупаем на пиках. Робот ждет локальной перепроданности (RSI < 40), чтобы войти на откате.
- Умная сетка: Если рынок совершает глубокую коррекцию, включается адаптивный мартингейл. Система усредняет позицию с настраиваемым множителем, пересчитывая общий Take Profit в точку безубытка плюс ваша прибыль.
Преимущества:
- Авто-лот: Риск рассчитывается автоматически в % от свободного капитала.
- Защита депозита: Возможность ограничить максимальное количество колен сетки.
- Чистый код: Оптимизирован для MT4, работает без зависаний на любых таймфреймах.