RCGold

Ищете баланс между трендовой торговлей и эффективным выходом из просадок?
Этот советник объединяет классический технический анализ с мощным алгоритмом управления капиталом.
Как это работает?
  1. Фильтр глобального тренда: Робот открывает сделки только тогда, когда цена находится выше MA 200, подтверждая бычий рынок.
  2. Точка входа по RSI: Мы не покупаем на пиках. Робот ждет локальной перепроданности (RSI < 40), чтобы войти на откате.
  3. Умная сетка: Если рынок совершает глубокую коррекцию, включается адаптивный мартингейл. Система усредняет позицию с настраиваемым множителем, пересчитывая общий Take Profit в точку безубытка плюс ваша прибыль.
Преимущества:
  • Авто-лот: Риск рассчитывается автоматически в % от свободного капитала.
  • Защита депозита: Возможность ограничить максимальное количество колен сетки.
  • Чистый код: Оптимизирован для MT4, работает без зависаний на любых таймфреймах.
