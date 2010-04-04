AENVSCoMoX
- Asesores Expertos
- Nattanai Vinyangkoon
- Versión: 6.9
- Actualizado: 2 julio 2025
- Activaciones: 5
EA : NVSEAsCMXoV6
Servidor de operaciones :
- XMGlobal-Real XX
Símbolo Comercial :
- BTCUSD O TODOS los Crypto's
(*Elija entre Símbolo en Crypto sólo o BIT COIN, BTCUSD - GBP - EUR (DEBE REAJUSTAR VALORES DE EA) monedas para el comercio de divisas).
*Ya he configurado para BTCXXX alrewady en Cuurent EA en la tienda
Trading Timeframes :
- Periodo (M1 hasta MN1)
*Recomendación : M1 / M15 / H1
*Recomendaciones : Para el comercio de todos los Crypto Sólo
Trading :
- Fundamentos como sigue...,
- MACD : 1 SET
- INDICADORES PERSONALIZADOS : ESTOCÁSTICO + RSI : 1 SET
- MOMENTUM : 3 SETS
- MEDIA MÓVIL: 3 CONJUNTOS
Por encima de indicador ya estaba incluido con EA y EA uso de todos los indicadores para determinar lo que debe hacer a continuación. Vender o comprar órdenes / ABRIR o CERRAR ESE PUNTO.
Principio de negociación :
- EA HACER LA SITUACIÓN PARA LOS LUGARES DE ORDEN
