AENVSCoMoX
- Experten
- Nattanai Vinyangkoon
- Version: 6.9
- Aktualisiert: 2 Juli 2025
- Aktivierungen: 5
EA : NVSEAsCMXoV6
Handels-Server :
- XMGlobal-Real XX
Handels-Symbol :
- BTCUSD ODER ALLE Krypto's
(*Wählen Sie aus Symbol in Crypto's Only oder BIT COIN, BTCUSD - GBP - EUR (MUST RE-SETING VALUES OF EA) Währungen für den Forex-Handel.)
*Ich habe bereits die Einstellung für BTCXXX alrewady auf Cuurent EA in Store
Trading Zeitrahmen :
- Zeitraum (M1 bis MN1)
*Empfehlung : M1 / M15 / H1
*Empfehlungen: Nur für den Handel mit allen Krypto's
Trading :
- Fundamentals wie folgt...,
- MACD : 1 SET
- BENUTZERDEFINIERTE INDIKATOREN : STOCHASTISCH + RSI : 1 SATZ
- MOMENTUM : 3 SÄTZE
- GLEITENDER DURCHSCHNITT: 3 SETS
Die oben genannten Indikatoren sind bereits im EA enthalten und der EA verwendet alle Indikatoren, um zu bestimmen, was als nächstes getan werden soll. Verkaufen oder Kaufen / ERÖFFNEN oder SCHLIESSEN DIESEN PUNKT.
Trading-Prinzip :
- EA MACHEN SITUATION FÜR ORTE, UM ZU BESTELLEN
