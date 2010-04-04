AENVSCoMoX

Торговый сервер: XMGlobal-Real XX
Торговый символ: GOLD / BTCUSD.
(*Выберите ЗОЛОТО или ВСЕ (НЕОБХОДИМО ПЕРЕНАСТРОЙКА ЗНАЧЕНИЙ EA) валют для торговли на Форекс.)

Торговые таймфреймы: период (M15)

*Рекомендация: M15.

*Рекомендации: для торговли GOLD / BTCUSD.

Торговля: Основы следующие...,

1. МАКД

2. СТОХАСТИК + RSI

3. ИМПУЛЬС

4. скользящая средняя

Вышеупомянутый индикатор уже был включен в советник, и советник будет использовать все индикаторы, чтобы определить, что следует делать дальше. Ордера на продажу или покупку / ОТКРЫТЬ или ЗАКРЫТЬ ЭТУ ТОЧКУ.

Принцип торговли: Советник СОЗДАЕТ СИТУАЦИЮ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

©2013 NVS Holdings PCL. Все права защищены.
Разработан NattanaiV / Управляется Nattanai Vinyangkoon - наитазалол - Профиль трейдера - MQL5-сообщество
Официальный сайт: https://www.mql5.com/en/users/naitazalol
Партнеры XM: https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=278210&amp;l=th&p=101
Открытая учетная запись XM: https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=270095&amp;l=th&p=1
