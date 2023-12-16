Forecast System Gift
- Indicadores
- Peter Maggen
- Versión: 1.11
- Actualizado: 26 agosto 2024
--- VERSIÓN GRATUITA - SÓLO FUNCIONA EN EURUSD
-------------------------------------------------------------------
Esta es una estrategia de ruptura única que se utiliza para determinar la próxima tendencia/movimiento a corto plazo.
El sistema completo está disponible en MQL5 bajo el nombre "Forecast System". Aquí está el enlace --> https://www.mql5.com/en/market/product/104166?source=Site
Backtest no es posible, porque los cálculos se realizan sobre la base de los datos de todos los plazos / períodos.
Por lo tanto, le propongo que utilice la tecnología en EURUSD de forma gratuita.
La versión completa da muchas señales cada día de negociación. Se puede utilizar en todos los pares (no sólo EURUSD).
Al convertirse en un usuario oficial mediante la activación de la versión oficial de una pequeña cuota anual (50 USD), te doy herramientas adicionales en su solicitud.
Por favor, dame mensaje privado si necesitas algo ... Tengo cientos de indicadores.
¡Feliz trading!
Great indicator. Thank you for the support.