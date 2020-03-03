Xauusd Devil
- Asesores Expertos
- Arockia Dinesh Babu
- Versión: 1.2
- Activaciones: 10
Gold Devil MT5: El escalador de precisión definitivo para el XAUUSD
(1.01.2025 a 31.12.2025)
Gold De vil es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado específicamente para el mercado del oro (XAUUSD). Utiliza un sofisticado algoritmo de ruptura de tendencia combinado con avanzados filtros de volatilidad para capturar movimientos de alta probabilidad con precisión quirúrgica.
¿Por qué elegir Gold Devil?
Potencial de crecimiento probado: Basado en un riguroso backtesting de 1 año con datos reales, Gold Devil demostró una habilidad excepcional para escalar una cuenta de $5,000 a más de $94,000.
Gestión inteligente del riesgo: Cada operación está protegida por un Stop Loss y Take Profit dinámicos, asegurando que su capital nunca esté expuesto a riesgos innecesarios.
Soporte de compensación y cobertura: Totalmente compatible con ambos tipos de cuenta, por lo que es apto para los principales brokers.
Modo Auto-Filling: Detecta automáticamente las políticas de ejecución del broker (FOK/IOC), asegurando una colocación de órdenes sin problemas durante la alta volatilidad.
Características clave de la estrategia
Filtrado dinámico de tendencias: Utiliza timeframes H4 para asegurar que el EA sólo opera en la dirección de la fuerza dominante del mercado.
Entradas ajustadas a la volatilidad: Integra cálculos basados en ATR para adaptar los stop-loss y take-profits según las condiciones actuales del mercado.
Cero Métodos Peligrosos: NO utiliza Martingala, Cuadrícula u otras estrategias de alto riesgo que a menudo conducen a reventones de cuenta.
Especificaciones de negociación:
- Símbolo: XAUUSD (Oro)
- Marco temporal: H4 (Requerido para un rendimiento óptimo)
- Estrategia: Ruptura de tendencia
- Depósito Mínimo: $5000 (Recomendado para una adecuada gestión del riesgo)
- Tamaño del Lote: 0.5
- Trailing Stop: Falso
- Tamaño de lote fijo: Verdadero