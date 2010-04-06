QuantumPropGoldEA

🔷 Quantum Prop Gold EA — профессиональная проп-фирм-безопасная торговая система

📌 Общая концепция

Quantum Prop Gold EA — это профессиональный торговый эксперт для MetaTrader 5, разработанный специально для строгих требований проп-фирм и консервативной долгосрочной торговли.

Робот использует исключительно логическую торговлю и полностью исключает агрессивные и опасные методы, такие как:

❌ Мартингейл

❌ Усреднение позиций

❌ Сеточные стратегии

❌ Хеджирование

❌ Пересиживание убыточных сделок

❌ Скрытые компенсационные алгоритмы

Каждая сделка сопровождается реальным, логически рассчитанным стоп-лоссом и тейк-профитом, основанными на текущей волатильности рынка.

🎯 Для кого создан этот робот

Quantum Prop Gold EA идеально подходит для:

✔ Проп-фирм

✔ Челлендж-аккаунтов

✔ Фандинговых программ

✔ Консервативных трейдеров

✔ Инвесторов

✔ Реальных торговых счетов

✔ Торговли золотом и основными валютными парами

Робот разрабатывался с прицелом на стабильность, дисциплину, контроль риска и полное соблюдение правил проп-фирм.

🧠 Торговая логика (умно, без раскрытия формул)

Робот использует многоуровневую фильтрацию сигналов, включающую:

• Определение глобального и локального тренда

• Фильтрацию направления входа

• Анализ импульса

• Контроль волатильности

• Подтверждение структуры движения

• Исключение флетовых и неопределённых фаз рынка

Вход в рынок осуществляется только при совпадении нескольких независимых условий, что позволяет:

✔ Сократить количество ложных входов

✔ Повысить качество сделок

✔ Снизить просадку

✔ Сохранить строгую дисциплину стратегии

📉 Управление рисками

В основе работы робота лежит ATR-адаптивный риск-менеджмент:

• Стоп-лосс автоматически подстраивается под волатильность

• Тейк-профит рассчитывается с учётом соотношения риск/прибыль

• Размер лота может рассчитываться от процента риска

• Каждая сделка имеет заранее ограниченный риск

Робот не может открыть сделку без заранее определённого максимального убытка.

🛡 Prop Firm Safe Architecture

Quantum Prop Gold EA изначально проектировался под требования проп-фирм:

✔ Контроль дневной просадки

✔ Ограничение частоты сделок

✔ Отсутствие агрессивных серий

✔ Строгая дисциплина входов

✔ Полное отсутствие рискованных методов компенсации убытков

Это делает робота полностью пригодным для:

FTMO, MyForexFunds, The Funded Trader, True Forex Funds, E8, Funding Pips и других проп-провайдеров.

🔄 Сопровождение позиций

Робот использует интеллектуальный трейлинг-стоп, который:

• Активируется только при наличии прибыли

• Может переводить сделку в безубыток

• Постепенно защищает прибыль

• Никогда не перемещает стоп хаотично или агрессивно

Таким образом, робот не разрушает структуру сделки и не «дёргает» стоп-лосс без логики.

⚠ Важное замечание о настройках

Для получения лучших результатов обязательно:

✔ Использовать рекомендованный SET-файл, либо

✔ Настраивать параметры вручную согласно инструкции.

В процессе валидации для проп-фирм параметры ATR-стопа и риск-менеджмента были специально адаптированы под строгие правила проп-челленджей.

Без корректных настроек поведение робота может отличаться от тестовых результатов.

📊 Почему результаты выглядят стабильными

Потому что робот:

• Не гонится за количеством сделок

• Не увеличивает риск после убытков

• Не использует скрытые опасные алгоритмы

• Работает только в благоприятных условиях

• Может долго не входить в рынок — и это абсолютно нормально

🧾 Стиль торговли

«Торговля как у дисциплинированного профессионального трейдера, а не как у азартного алгоритма.»

🔐 Коммерческое позиционирование

Quantum Prop Gold EA — это не робот для разгона депозита.

Это робот для:

✔ Стабильности

✔ Проп-фирм

✔ Инвесторов

✔ Долгосрочного использования

✔ Минимизации рисков

✔ Сохранения капитала

🏆 Заключение

Если вам нужен:

• Реальный проп-фирм-робот

• Без мартингейла

• Без сеток

• Без усреднений

• Без скрытых рисков

• С реальным риск-менеджментом

• С логикой профессиональной торговли

— Quantum Prop Gold EA создан именно для этого.