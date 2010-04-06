QuantumPropGoldEA

🔷 Quantum Prop Gold EA — профессиональная проп-фирм-безопасная торговая система

📌 Общая концепция
Quantum Prop Gold EA — это профессиональный торговый эксперт для MetaTrader 5, разработанный специально для строгих требований проп-фирм и консервативной долгосрочной торговли.

Робот использует исключительно логическую торговлю и полностью исключает агрессивные и опасные методы, такие как:
❌ Мартингейл
❌ Усреднение позиций
❌ Сеточные стратегии
❌ Хеджирование
❌ Пересиживание убыточных сделок
❌ Скрытые компенсационные алгоритмы

Каждая сделка сопровождается реальным, логически рассчитанным стоп-лоссом и тейк-профитом, основанными на текущей волатильности рынка.

🎯 Для кого создан этот робот
Quantum Prop Gold EA идеально подходит для:
✔ Проп-фирм
✔ Челлендж-аккаунтов
✔ Фандинговых программ
✔ Консервативных трейдеров
✔ Инвесторов
✔ Реальных торговых счетов
✔ Торговли золотом и основными валютными парами

Робот разрабатывался с прицелом на стабильность, дисциплину, контроль риска и полное соблюдение правил проп-фирм.

🧠 Торговая логика (умно, без раскрытия формул)
Робот использует многоуровневую фильтрацию сигналов, включающую:
• Определение глобального и локального тренда
• Фильтрацию направления входа
• Анализ импульса
• Контроль волатильности
• Подтверждение структуры движения
• Исключение флетовых и неопределённых фаз рынка

Вход в рынок осуществляется только при совпадении нескольких независимых условий, что позволяет:
✔ Сократить количество ложных входов
✔ Повысить качество сделок
✔ Снизить просадку
✔ Сохранить строгую дисциплину стратегии

📉 Управление рисками
В основе работы робота лежит ATR-адаптивный риск-менеджмент:
• Стоп-лосс автоматически подстраивается под волатильность
• Тейк-профит рассчитывается с учётом соотношения риск/прибыль
• Размер лота может рассчитываться от процента риска
• Каждая сделка имеет заранее ограниченный риск

Робот не может открыть сделку без заранее определённого максимального убытка.

🛡 Prop Firm Safe Architecture
Quantum Prop Gold EA изначально проектировался под требования проп-фирм:
✔ Контроль дневной просадки
✔ Ограничение частоты сделок
✔ Отсутствие агрессивных серий
✔ Строгая дисциплина входов
✔ Полное отсутствие рискованных методов компенсации убытков

Это делает робота полностью пригодным для:
FTMO, MyForexFunds, The Funded Trader, True Forex Funds, E8, Funding Pips и других проп-провайдеров.

🔄 Сопровождение позиций
Робот использует интеллектуальный трейлинг-стоп, который:
• Активируется только при наличии прибыли
• Может переводить сделку в безубыток
• Постепенно защищает прибыль
• Никогда не перемещает стоп хаотично или агрессивно

Таким образом, робот не разрушает структуру сделки и не «дёргает» стоп-лосс без логики.

⚠ Важное замечание о настройках
Для получения лучших результатов обязательно:
✔ Использовать рекомендованный SET-файл, либо
✔ Настраивать параметры вручную согласно инструкции.

В процессе валидации для проп-фирм параметры ATR-стопа и риск-менеджмента были специально адаптированы под строгие правила проп-челленджей.

Без корректных настроек поведение робота может отличаться от тестовых результатов.

📊 Почему результаты выглядят стабильными
Потому что робот:
• Не гонится за количеством сделок
• Не увеличивает риск после убытков
• Не использует скрытые опасные алгоритмы
• Работает только в благоприятных условиях
• Может долго не входить в рынок — и это абсолютно нормально

🧾 Стиль торговли
«Торговля как у дисциплинированного профессионального трейдера, а не как у азартного алгоритма.»

🔐 Коммерческое позиционирование
Quantum Prop Gold EA — это не робот для разгона депозита.
Это робот для:
✔ Стабильности
✔ Проп-фирм
✔ Инвесторов
✔ Долгосрочного использования
✔ Минимизации рисков
✔ Сохранения капитала

🏆 Заключение
Если вам нужен:
• Реальный проп-фирм-робот
• Без мартингейла
• Без сеток
• Без усреднений
• Без скрытых рисков
• С реальным риск-менеджментом
• С логикой профессиональной торговли

— Quantum Prop Gold EA создан именно для этого.


