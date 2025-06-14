🩸 Dominara Ex Machina

Fantasma de Izanami "De la creación al colapso, ella negocia el equilibrio entre los mundos". Visión general El Fantasma de Izanami es un Asesor Experto diseñado con precisión y forjado en el espíritu de la antigua diosa japonesa de la creación y la muerte, Izanami-no-Mikoto . Encarna su doble naturaleza: el poder de dar forma a nuevas tendencias y la calma para disolver lo que ha seguido su curso. Construido con un enfoque deliberado, este EA está especialmente sintonizado para el par USDJPY ,