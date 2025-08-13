VJX Gold MT5

VJX ORO MT5

VJX Gold es un Asesor Experto desarrollado para operar con Oro (XAUUSD).

Precio: 99$ -> 149$ .

Se basa en años de experiencia en el comercio y el desarrollo, con un enfoque en la coherencia a largo plazo y análisis de mercado adaptable.


Puntos fuertes

  • Algoritmo propio centrado en tendencias de mercado más amplias

  • Gestión adaptable del riesgo para proteger el capital durante la volatilidad

  • Lógica inteligente de ejecución de operaciones diseñada para diferentes condiciones de mercado

  • Panel de rendimiento integrado directamente en el gráfico


Visión a largo plazo

VJX Gold EA está diseñado con un enfoque en la estabilidad a largo plazo y la gestión equilibrada del riesgo en el comercio de oro (XAUUSD).

Tanto si el mercado es alcista como bajista, el sistema se adapta a las condiciones cambiantes, ayudando a los operadores a mantener un enfoque de trading consistente y disciplinado a lo largo del tiempo.


Características principales

  • Análisis de Volatilidad Propio - Detecta condiciones específicas del mercado basadas en criterios internos.

  • Gestión adaptativa de la caída - Ajusta la exposición en respuesta a las fluctuaciones del mercado.

  • Filtrado de datos de alta frecuencia: se centra en las tendencias generales del mercado en lugar del ruido a corto plazo.

  • Panel de rendimiento: muestra datos de operaciones y del sistema en tiempo real directamente en el gráfico.


Componentes principales del algoritmo

  • Motor de Punto Cero - Define un nivel de referencia diario utilizado para los cálculos internos.

  • Módulo de Análisis de Momento - Evalúa la velocidad de movimiento del precio para determinar la fuerza de la tendencia.

  • Lógica de salida dinámica: ajusta los posibles puntos de salida en respuesta a las condiciones actuales del mercado.

  • Protocolo de protección del capital: aplica controles de riesgo integrados para gestionar movimientos adversos.

  • Función de escalado del riesgo: adapta el tamaño de las operaciones en función del capital de la cuenta.


Parámetros recomendados

  • Broker: Compatible con la mayoría de los brokers

  • Apalancamiento: A partir de 1:30

  • Depósito mínimo: 500 $ (depósitos más elevados pueden permitir una mayor flexibilidad)

  • Símbolo: XAUUSD

  • Marco temporal: Funciona en múltiples marcos temporales; se recomienda H1


Notas importantes Operar en mercados financieros implica riesgos, y los resultados pueden variar en función de las condiciones del mercado y de la configuración del usuario. Operar es arriesgado. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
sarbast Kawa
35
sarbast Kawa 2025.09.16 21:40 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Jhad
372
Respuesta del desarrollador Jhad 2025.12.02 13:36
Thank you for the amazing review! I’m glad the EA has performed so well for you these past two months. I’ll keep improving it, and if you need anything, just let me know. Thanks again
Respuesta al comentario