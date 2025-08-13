VJX Gold MT5
- Asesores Expertos
- Jhad
- Versión: 1.70
- Actualizado: 16 noviembre 2025
- Activaciones: 10
VJX ORO MT5
VJX Gold es un Asesor Experto desarrollado para operar con Oro (XAUUSD).
Precio: 99$ -> 149$ .
Se basa en años de experiencia en el comercio y el desarrollo, con un enfoque en la coherencia a largo plazo y análisis de mercado adaptable.
Puntos fuertes
-
Algoritmo propio centrado en tendencias de mercado más amplias
-
Gestión adaptable del riesgo para proteger el capital durante la volatilidad
-
Lógica inteligente de ejecución de operaciones diseñada para diferentes condiciones de mercado
-
Panel de rendimiento integrado directamente en el gráfico
Visión a largo plazo
VJX Gold EA está diseñado con un enfoque en la estabilidad a largo plazo y la gestión equilibrada del riesgo en el comercio de oro (XAUUSD).
Tanto si el mercado es alcista como bajista, el sistema se adapta a las condiciones cambiantes, ayudando a los operadores a mantener un enfoque de trading consistente y disciplinado a lo largo del tiempo.
Características principales
-
Análisis de Volatilidad Propio - Detecta condiciones específicas del mercado basadas en criterios internos.
-
Gestión adaptativa de la caída - Ajusta la exposición en respuesta a las fluctuaciones del mercado.
-
Filtrado de datos de alta frecuencia: se centra en las tendencias generales del mercado en lugar del ruido a corto plazo.
-
Panel de rendimiento: muestra datos de operaciones y del sistema en tiempo real directamente en el gráfico.
Componentes principales del algoritmo
-
Motor de Punto Cero - Define un nivel de referencia diario utilizado para los cálculos internos.
-
Módulo de Análisis de Momento - Evalúa la velocidad de movimiento del precio para determinar la fuerza de la tendencia.
-
Lógica de salida dinámica: ajusta los posibles puntos de salida en respuesta a las condiciones actuales del mercado.
-
Protocolo de protección del capital: aplica controles de riesgo integrados para gestionar movimientos adversos.
-
Función de escalado del riesgo: adapta el tamaño de las operaciones en función del capital de la cuenta.
Parámetros recomendados
-
Broker: Compatible con la mayoría de los brokers
-
Apalancamiento: A partir de 1:30
-
Depósito mínimo: 500 $ (depósitos más elevados pueden permitir una mayor flexibilidad)
-
Símbolo: XAUUSD
-
Marco temporal: Funciona en múltiples marcos temporales; se recomienda H1
Notas importantes Operar en mercados financieros implica riesgos, y los resultados pueden variar en función de las condiciones del mercado y de la configuración del usuario. Operar es arriesgado. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
