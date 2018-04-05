QuantumPropGoldEA

🔷 Quantum Prop Gold EA — Sistema Profesional de Trading Seguro para Prop Firms

📌 Concepto general

Quantum Prop Gold EA es un asesor experto profesional para MetaTrader 5, desarrollado especialmente para cumplir con los estrictos requisitos de las prop firms y para el trading conservador a largo plazo.

El robot utiliza trading lógico puro sin métodos agresivos ni peligrosos, tales como:

❌ Martingala

❌ Promediado de posiciones

❌ Sistemas de grid

❌ Cobertura (hedging)

❌ Mantener operaciones perdedoras

❌ Algoritmos ocultos de compensación

Cada operación cuenta con un stop-loss y take-profit reales y lógicos, calculados según la volatilidad del mercado.

🎯 ¿Para quién está diseñado este robot?

Quantum Prop Gold EA es ideal para:

✔ Prop firms

✔ Challenges

✔ Programas de fondeo

✔ Traders conservadores

✔ Inversores

✔ Cuentas reales

✔ Oro y pares mayores

El robot fue desarrollado con enfoque en estabilidad, disciplina, control de riesgo y cumplimiento estricto de las normas de las prop firms.

🧠 Lógica de trading (inteligente, sin revelar fórmulas)

El robot utiliza una filtración multinivel de señales que incluye:

• Detección de tendencia global y local

• Filtrado direccional

• Análisis de impulso

• Control de volatilidad

• Confirmación de estructura del mercado

• Exclusión de fases laterales e indefinidas

Las entradas se realizan solo cuando coinciden varias condiciones independientes, lo que permite:

✔ Reducir entradas falsas

✔ Mejorar la calidad de las operaciones

✔ Disminuir el drawdown

✔ Mantener la disciplina

📉 Gestión de riesgo

El robot se basa en una gestión de riesgo adaptativa por ATR:

• Stop-loss ajustado a la volatilidad

• Take-profit según relación riesgo/beneficio

• Tamaño de lote por porcentaje de riesgo

• Riesgo limitado en cada operación

El robot nunca abre una operación sin un riesgo previamente definido.

🛡 Arquitectura segura para Prop Firms

Diseñado específicamente para prop firms:

✔ Control de pérdida diaria

✔ Limitación de frecuencia de operaciones

✔ Sin series agresivas

✔ Disciplina estricta

✔ Sin métodos peligrosos de recuperación

Compatible con FTMO, MyForexFunds, The Funded Trader, True Forex Funds, E8, Funding Pips y otros.

🔄 Gestión de posiciones

Utiliza trailing stop inteligente:

• Se activa solo en beneficio

• Puede mover a break-even

• Protege la ganancia progresivamente

• Nunca mueve el stop de forma caótica

⚠ Aviso importante sobre configuraciones

Use el archivo SET recomendado o configure los parámetros según las instrucciones.

📊 Por qué los resultados son estables

Porque el robot:

• No persigue cantidad de operaciones

• No incrementa el riesgo tras pérdidas

• No utiliza algoritmos ocultos

• Opera solo en condiciones favorables

🧾 Estilo de trading

“Trading como un profesional disciplinado, no como un algoritmo de apuestas.”

🔐 Posicionamiento comercial

No es un robot para acelerar cuentas.

Es un robot para estabilidad, protección de capital e inversión.

🏆 Conclusión

Quantum Prop Gold EA está creado para trading profesional, seguro y disciplinado.