QuantumPropGoldEA

🔷 Quantum Prop Gold EA — Sistema Profesional de Trading Seguro para Prop Firms

📌 Concepto general
Quantum Prop Gold EA es un asesor experto profesional para MetaTrader 5, desarrollado especialmente para cumplir con los estrictos requisitos de las prop firms y para el trading conservador a largo plazo.

El robot utiliza trading lógico puro sin métodos agresivos ni peligrosos, tales como:
❌ Martingala
❌ Promediado de posiciones
❌ Sistemas de grid
❌ Cobertura (hedging)
❌ Mantener operaciones perdedoras
❌ Algoritmos ocultos de compensación

Cada operación cuenta con un stop-loss y take-profit reales y lógicos, calculados según la volatilidad del mercado.

🎯 ¿Para quién está diseñado este robot?
Quantum Prop Gold EA es ideal para:
✔ Prop firms
✔ Challenges
✔ Programas de fondeo
✔ Traders conservadores
✔ Inversores
✔ Cuentas reales
✔ Oro y pares mayores

El robot fue desarrollado con enfoque en estabilidad, disciplina, control de riesgo y cumplimiento estricto de las normas de las prop firms.

🧠 Lógica de trading (inteligente, sin revelar fórmulas)
El robot utiliza una filtración multinivel de señales que incluye:
• Detección de tendencia global y local
• Filtrado direccional
• Análisis de impulso
• Control de volatilidad
• Confirmación de estructura del mercado
• Exclusión de fases laterales e indefinidas

Las entradas se realizan solo cuando coinciden varias condiciones independientes, lo que permite:
✔ Reducir entradas falsas
✔ Mejorar la calidad de las operaciones
✔ Disminuir el drawdown
✔ Mantener la disciplina

📉 Gestión de riesgo
El robot se basa en una gestión de riesgo adaptativa por ATR:
• Stop-loss ajustado a la volatilidad
• Take-profit según relación riesgo/beneficio
• Tamaño de lote por porcentaje de riesgo
• Riesgo limitado en cada operación

El robot nunca abre una operación sin un riesgo previamente definido.

🛡 Arquitectura segura para Prop Firms
Diseñado específicamente para prop firms:
✔ Control de pérdida diaria
✔ Limitación de frecuencia de operaciones
✔ Sin series agresivas
✔ Disciplina estricta
✔ Sin métodos peligrosos de recuperación

Compatible con FTMO, MyForexFunds, The Funded Trader, True Forex Funds, E8, Funding Pips y otros.

🔄 Gestión de posiciones
Utiliza trailing stop inteligente:
• Se activa solo en beneficio
• Puede mover a break-even
• Protege la ganancia progresivamente
• Nunca mueve el stop de forma caótica

Aviso importante sobre configuraciones
Use el archivo SET recomendado o configure los parámetros según las instrucciones.

📊 Por qué los resultados son estables
Porque el robot:
• No persigue cantidad de operaciones
• No incrementa el riesgo tras pérdidas
• No utiliza algoritmos ocultos
• Opera solo en condiciones favorables

🧾 Estilo de trading
“Trading como un profesional disciplinado, no como un algoritmo de apuestas.”

🔐 Posicionamiento comercial
No es un robot para acelerar cuentas.
Es un robot para estabilidad, protección de capital e inversión.

🏆 Conclusión
Quantum Prop Gold EA está creado para trading profesional, seguro y disciplinado.


