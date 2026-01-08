QUANTUM DUAL GOLD — это интеллектуальный торговый эксперт (EA), оптимизированный для работы с золотом (XAUUSD). Алгоритм сочетает в себе две независимые логики, что позволяет ему адаптироваться к изменяющимся фазам рынка: от затяжных трендов до волатильного флэта.

Ключевые особенности:

Двойная стратегия: Робот одновременно анализирует трендовые движения на часовом таймфрейме (H1) и ищет точки разворота в каналах на 15-минутном графике (M15).

Автоматический расчет лота: Объем каждой сделки вычисляется динамически на основе волатильности (ATR) и заданного процента риска.

Комплексная защита: Включает функции автоматического перевода в безубыток (Breakeven) и трейлинг-стопа для максимизации прибыли.

Важная информация для пользователей:

Статус проекта: На данный момент продукт является полностью бесплатным . Мы активно собираем отзывы и предложения пользователей для улучшения алгоритма. Ваши идеи могут быть реализованы в следующей версии!

Prop Firm Mode: Специальный режим для проп-компаний (Prop Firm Guard) сейчас находится в разработке . Мы планируем значительно расширить его функционал в ближайших обновлениях.

Простота установки: Робот имеет мультивалютную логику обработки таймфреймов внутри кода. Вам достаточно установить советник на один любой таймфрейм (рекомендуется H1), и он будет автоматически подтягивать нужные данные для обоих режимов.

Рекомендации по использованию:

Инструмент: XAUUSD (Золото).

Минимальный депозит: $100 (для центовых счетов) или от $500–1000 для стандартных счетов (в зависимости от настроек риска).

Тип счета: Hedging, желательно с низким спредом (ECN/Raw).

Отказ от ответственности:

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высокими рисками. Результаты, полученные на прошлых периодах (бэктесты), не являются гарантией аналогичной доходности в будущем. Пожалуйста, используйте консервативные настройки риска при первом запуске.