Quantum dual Gold
- Эксперты
- Alexandr Samonii
- Версия: 1.3
QUANTUM DUAL GOLD — это интеллектуальный торговый эксперт (EA), оптимизированный для работы с золотом (XAUUSD). Алгоритм сочетает в себе две независимые логики, что позволяет ему адаптироваться к изменяющимся фазам рынка: от затяжных трендов до волатильного флэта.
Ключевые особенности:
- Двойная стратегия: Робот одновременно анализирует трендовые движения на часовом таймфрейме (H1) и ищет точки разворота в каналах на 15-минутном графике (M15).
- Автоматический расчет лота: Объем каждой сделки вычисляется динамически на основе волатильности (ATR) и заданного процента риска.
- Комплексная защита: Включает функции автоматического перевода в безубыток (Breakeven) и трейлинг-стопа для максимизации прибыли.
Важная информация для пользователей:
- Статус проекта: На данный момент продукт является полностью бесплатным. Мы активно собираем отзывы и предложения пользователей для улучшения алгоритма. Ваши идеи могут быть реализованы в следующей версии!
- Prop Firm Mode: Специальный режим для проп-компаний (Prop Firm Guard) сейчас находится в разработке. Мы планируем значительно расширить его функционал в ближайших обновлениях.
- Простота установки: Робот имеет мультивалютную логику обработки таймфреймов внутри кода. Вам достаточно установить советник на один любой таймфрейм (рекомендуется H1), и он будет автоматически подтягивать нужные данные для обоих режимов.
Рекомендации по использованию:
- Инструмент: XAUUSD (Золото).
- Минимальный депозит: $100 (для центовых счетов) или от $500–1000 для стандартных счетов (в зависимости от настроек риска).
- Тип счета: Hedging, желательно с низким спредом (ECN/Raw).
Отказ от ответственности:
Торговля на финансовых рынках сопряжена с высокими рисками. Результаты, полученные на прошлых периодах (бэктесты), не являются гарантией аналогичной доходности в будущем. Пожалуйста, используйте консервативные настройки риска при первом запуске.
Торговля на финансовых рынках сопряжена с высокими рисками. Результаты, полученные на прошлых периодах (бэктесты), не являются гарантией аналогичной доходности в будущем. Пожалуйста, используйте консервативные настройки риска при первом запуске.