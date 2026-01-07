(XAUUSD - Marco de tiempo M5)

EA de Recuperación de la Zona de Brecha Dorada

Golden Gap Zone Recovery EA es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para MetaTrader 5, diseñado para operar con Oro frente al Dólar estadounidense (XAUUSD) exclusivamente en el marco temporal de 5 minutos (M5).

El Asesor Experto se basa en la detección de la brecha de precios y la lógica de reevaluación, combinada con la confirmación de la tendencia en múltiples marcos temporales y un sistema de recuperación basado en pasos (multiplicador) para gestionar los movimientos adversos del mercado.

Cómo funciona la estrategia

Detecta huecos de precios alcistas y bajistas en el gráfico Espera a que el precio vuelva a probar la zona del gap Confirma la dirección de la operación utilizando la SMA (100) en: M30

M15

M1 Abre la operación inicial con un tamaño de lote fijo Si el precio se mueve en contra de la posición, el EA activa un sistema de rejilla de recuperación utilizando órdenes de stop pendientes con multiplicación de lotes Todas las operaciones se gestionan automáticamente hasta que se cumplen las condiciones de beneficios

⚙️ Gestión del dinero

Saldo Mínimo Recomendado : $1,000

Tamaño del lote inicial: 0.01

Modo de lote: Lote fijo o lote automático opcional basado en el saldo de la cuenta

Método de recuperación: Multiplicador / Cuadrícula (estilo Martingala)

Distancia entre pasos: Ajustable (por defecto 300 puntos)

El cálculo automático de lotes es opcional. La negociación con lote fijo es totalmente compatible y se recomienda para un control estable del riesgo.

⏰ Filtros de negociación y funciones de seguridad

Operaciones sólo durante las horas de negociación definidas por el usuario

Filtro de spread máximo para evitar entradas de alto coste

Filtro avanzado de noticias que utiliza el calendario económico MQL5 Bloquea la negociación antes y después de noticias de alto impacto Filtro opcional de noticias de impacto medio

Protección de números mágicos para aislar las operaciones de EA

Características visuales y de control

Flechas de brecha automáticas que se muestran en el gráfico

Panel informativo de operaciones en el gráfico

Visualización en tiempo real de: Saldo de la cuenta y capital Beneficio abierto Resultados diarios, semanales y mensuales Spread y reducción máxima

Gestión de órdenes limpia y totalmente automatizada

⚠️ Divulgación de riesgos

Este Asesor Experto utiliza un sistema de negociación de recuperación / multiplicador, que aumenta el tamaño del lote cuando el mercado se mueve en contra de las posiciones abiertas.

Si bien este enfoque puede acelerar la recuperación de pérdidas, también aumenta significativamente el riesgo de negociación.

⚠️ Aviso importante:

Este EA no es adecuado para cuentas pequeñas

Utilice siempre el balance y el tamaño de lote recomendados

Se recomienda encarecidamente probar en una cuenta demo antes de operar en vivo

Se recomienda un seguimiento continuo

Configuración recomendada para las pruebas

Plataforma: MetaTrader 5

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: M5

Tipo de cuenta: Demo / ECN

Depósito Inicial: $1,000

Lote inicial: 0.01

Apalancamiento: 1:100 o superior

Reglas de uso