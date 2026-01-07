Golden Gap Zone Recovery
- Asesores Expertos
- Samir Arman
- Versión: 1.2
(XAUUSD - Marco de tiempo M5)
Golden Gap Zone Recovery EA es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para MetaTrader 5, diseñado para operar con Oro frente al Dólar estadounidense (XAUUSD) exclusivamente en el marco temporal de 5 minutos (M5).
El Asesor Experto se basa en la detección de la brecha de precios y la lógica de reevaluación, combinada con la confirmación de la tendencia en múltiples marcos temporales y un sistema de recuperación basado en pasos (multiplicador) para gestionar los movimientos adversos del mercado.
Cómo funciona la estrategia
-
Detecta huecos de precios alcistas y bajistas en el gráfico
-
Espera a que el precio vuelva a probar la zona del gap
-
Confirma la dirección de la operación utilizando la SMA (100) en:
-
M30
-
M15
-
M1
-
-
Abre la operación inicial con un tamaño de lote fijo
-
Si el precio se mueve en contra de la posición, el EA activa un sistema de rejilla de recuperación utilizando órdenes de stop pendientes con multiplicación de lotes
-
Todas las operaciones se gestionan automáticamente hasta que se cumplen las condiciones de beneficios
⚙️ Gestión del dinero
-
Saldo Mínimo Recomendado : $1,000
-
Tamaño del lote inicial: 0.01
-
Modo de lote: Lote fijo o lote automático opcional basado en el saldo de la cuenta
-
Método de recuperación: Multiplicador / Cuadrícula (estilo Martingala)
-
Distancia entre pasos: Ajustable (por defecto 300 puntos)
El cálculo automático de lotes es opcional. La negociación con lote fijo es totalmente compatible y se recomienda para un control estable del riesgo.
⏰ Filtros de negociación y funciones de seguridad
-
Operaciones sólo durante las horas de negociación definidas por el usuario
-
Filtro de spread máximo para evitar entradas de alto coste
-
Filtro avanzado de noticias que utiliza el calendario económico MQL5
-
Bloquea la negociación antes y después de noticias de alto impacto
-
Filtro opcional de noticias de impacto medio
-
-
Protección de números mágicos para aislar las operaciones de EA
Características visuales y de control
-
Flechas de brecha automáticas que se muestran en el gráfico
-
Panel informativo de operaciones en el gráfico
-
Visualización en tiempo real de:
-
Saldo de la cuenta y capital
-
Beneficio abierto
-
Resultados diarios, semanales y mensuales
-
Spread y reducción máxima
-
-
Gestión de órdenes limpia y totalmente automatizada
⚠️ Divulgación de riesgos
Este Asesor Experto utiliza un sistema de negociación de recuperación / multiplicador, que aumenta el tamaño del lote cuando el mercado se mueve en contra de las posiciones abiertas.
Si bien este enfoque puede acelerar la recuperación de pérdidas, también aumenta significativamente el riesgo de negociación.
⚠️ Aviso importante:
-
Este EA no es adecuado para cuentas pequeñas
-
Utilice siempre el balance y el tamaño de lote recomendados
-
Se recomienda encarecidamente probar en una cuenta demo antes de operar en vivo
-
Se recomienda un seguimiento continuo
Configuración recomendada para las pruebas
-
Plataforma: MetaTrader 5
-
Símbolo: XAUUSD
-
Marco temporal: M5
-
Tipo de cuenta: Demo / ECN
-
Depósito Inicial: $1,000
-
Lote inicial: 0.01
-
Apalancamiento: 1:100 o superior
Reglas de uso
-
Este Asesor Experto debe estar vinculado únicamente al XAUUSD
-
El EA funciona exclusivamente en el marco de tiempo M5
-
Su uso en otros símbolos o marcos de tiempo puede conducir a resultados incorrectos