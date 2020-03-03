Estrategia de entrada de órdenes según el período de tiempo de tomar la parte superior e inferior y la entrada de órdenes de acuerdo a la tendencia.

Máximo de 2 órdenes por día. Dependiendo de la finalidad y el plan de trading, se puede editar a voluntad.

Puede establecer los niveles de stop loss y profit como desee.

Puede operar con cualquier par de divisas, pero priorizar USDJPY.

Nota: Estoy usando Exness que tiene la hora del servidor GMT + 0. Es necesario cambiar en consecuencia si la hora del servidor es diferente.

Bienvenido a todos a la experiencia.