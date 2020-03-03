OnlyTime
- Asesores Expertos
- Nguyen Quoc Viet
- Versión: 2.0
- Actualizado: 3 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Estrategia de entrada de órdenes según el período de tiempo de tomar la parte superior e inferior y la entrada de órdenes de acuerdo a la tendencia.
Máximo de 2 órdenes por día. Dependiendo de la finalidad y el plan de trading, se puede editar a voluntad.
Puede establecer los niveles de stop loss y profit como desee.
Puede operar con cualquier par de divisas, pero priorizar USDJPY.
Nota: Estoy usando Exness que tiene la hora del servidor GMT + 0. Es necesario cambiar en consecuencia si la hora del servidor es diferente.
Bienvenido a todos a la experiencia.
Una prueba con sólo 10 años para convertir 1000 $ en 1000000 $. Haga realidad su sueño de hacerse rico. (imagen 6,7)