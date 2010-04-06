Hedging Mt5

Nombre del producto: Hedging Mt5 - Sistema de Recuperación de Tendencias

✅ Broker (Recomendado):
👉

Descripción:
Hedging Mt5 es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Utiliza una cuadrícula inteligente y una lógica de recuperación para operar con la tendencia mientras gestiona las detracciones de manera efectiva. A diferencia de los EAs de cobertura estándar, este sistema está totalmente optimizado para cuentas de compensación, así como para cuentas de cobertura, por lo que es versátil para los brokers modernos.

El EA incorpora estrictos protocolos de seguridad, incluyendo una lógica de entrada de "Nueva Vela" para prevenir el over-trading y un Equity Guard incorporado para proteger el capital de caídas significativas del mercado.

Características principales:

  • Netting Friendly: Funciona perfectamente en cuentas Netting promediando posiciones de forma inteligente.

  • Entrada Inteligente: Las operaciones se abren sólo al principio de una nueva vela (M5) para asegurar la estabilidad y reducir el ruido del mercado.

  • Protección de la equidad:Cierra automáticamente todas las operaciones si la equidad de la cuenta cae por debajo de un umbral de seguridad (60% del saldo), preservando el capital restante.

  • Seguridad codificada: El EA incluye requisitos estrictos de Saldo y Plazo para garantizar que el usuario sigue la estrategia correcta de gestión de riesgos.

⚠️ Requisitos obligatorios (Léalos antes de alquilar):

Para garantizar la seguridad de sus fondos, este EA tiene estrictas restricciones internas. NO operará si no se cumplen estas condiciones:

  1. Saldo Mínimo: $5,000. (El EA desactivará las operaciones en cuentas inferiores a $5,000).

  2. Marco temporal : M5 (5 minutos). (El EA está optimizado estrictamente para el marco de tiempo M5).

  3. Tipo de cuenta: Netting o Hedging (se recomienda ECN/Low Spread).

Estrategia y Lógica:

El EA entra en el mercado basado en el análisis de volatilidad ATR. Si el mercado se mueve en contra de la posición, el EA emplea un mecanismo de recuperación inteligente (Grid/Martingale) para promediar el precio de entrada.

  • Take Profit: Dinámico basado en ATR o puntos fijos.

  • Stop Loss:Se utiliza un stop loss duro de 500 puntos como mecanismo de seguridad, junto con el Equity Guard.

Recomendaciones:

  • Mejores Pares:Pares muy volátiles y con buena tendencia.

    • Recomendados: AUD/USD

      GBPUSD , EURUSD, XAUUSD (Oro).

  • Apalancamiento: Se recomienda un mínimo de 1:500para manejar los requisitos de margen de los pasos de recuperación.

  • VPS:Se recomienda un VPS de baja latencia para operar 24/7.

Explicación de los parámetros de entrada:

  • TakeProfit: Objetivo de ganancia en puntos para la operación inicial.

  • StopLoss:Stop Loss duro en puntos (mecanismo de seguridad).

  • win_USD:Objetivo de beneficio en divisa (USD). Si se alcanza, se cierran todas las operaciones.

  • Loss_USD:Pérdida máxima en divisas (USD). Si se alcanza, se cierran todas las operaciones.

  • Open_ATR: Activar/Desactivar entradas basadas en ATR.

  • Time_Start / Time_End: Definir horas específicas de negociación para evitar periodos de baja liquidez.

  • Modo_Multiplicación:

    • 0: Lotes fijos.

    • 1: Modo suma (Suma volumen fijo).

    • >1: Modo Multiplicación (Factor Martingala).

  • Max_Open: Número máximo de pasos de rejilla permitidos.

  • MagicNumber: ID único para las operaciones del EA.

Advertencia de riesgo:
Este EA utiliza una estrategia de recuperación (Grid/Martingale). Aunque es rentable en mercados con tendencia, conlleva riesgos. Por favor, asegúrese de respetar el requisito de capital mínimo de 5.000$ y utilice primero una cuenta demo para entender el mecanismo.


