Volcana Gold

Volcana Gold - Solución de trading automatizado para XAUUSD

Volcana GoldEA es un robot de trading totalmente automatizado diseñado específicamente para el Oro (XAUUSD).
El Asesor Experto utiliza cálculos avanzados de mercado combinados con una estrategia multiindicador para abrir, gestionar y cerrar operaciones automáticamente en su nombre.

El oro es bien conocido por su alta volatilidad y movimientos bruscos de precios. Volcana Gold está especialmente adaptado para operar en estas condiciones, aplicando un filtrado inteligente de las operaciones y una ejecución con control del riesgo para garantizar un rendimiento estable cuando las condiciones del mercado son adecuadas.

La estrategia se basa en una combinación de indicadores que analizan la fortaleza del mercado, el impulso y las condiciones de tendencia. Las operaciones sólo se abren cuando se cumplen las condiciones predefinidas, lo que ayuda a evitar entradas en el mercado de baja calidad o arriesgadas.

No se requiere experiencia previa en trading o EA. El EA es fácil de instalar y configurar, y los principiantes pueden empezar a utilizarlo con seguridad con la configuración predeterminada y un pequeño capital.
Todos los cálculos complejos, la ejecución de operaciones y la lógica de gestión monetaria son manejados automáticamente por el Asesor Experto, lo que le permite operar con un sistema estructurado independientemente de su nivel de experiencia.

Principales ventajas

✔ Fácil de instalar y configurar
✔ Adecuado tanto para principiantes como para traders profesionales
✔ Optimizado específicamente para el Oro (XAUUSD)
✔ Funciona en cualquier marco temporal
✔ Puede ser optimizado en MetaTrader Strategy Tester
✔ Soporta modos de trading de seguimiento de tendencia y contra-tendencia
✔ Múltiples métodos de promediado, incluyendo promediado inteligente y parcial
✔ Considera automáticamente los costes de swaps y comisiones
✔ Gestión de operaciones y riesgos totalmente automatizada.

⚙️ Configuración recomendada

Símbolo: XAUUSD
Marco temporal: M5
Depósito mínimo: 30 USD

📌 Nota:
El marco temporal del gráfico utilizado para las operaciones en directo no afecta a la ejecución. Sin embargo, por favor asegúrese de que todos los datos históricos timeframe está completamente descargado en MetaTrader (Centro de Historia - F2) para un rendimiento óptimo.


