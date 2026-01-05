Swing Trader Pro

Swing Failure Master - GUÍA COMPLETA DE TRADING





LO QUE REALMENTE HACE ESTE INDICADOR





Piense en este indicador como un "Detective del Mercado" que busca rupturas falsas que atrapan a los operadores. Encuentra puntos donde el precio intenta romper un nivel pero es rechazado y revierte.





CÓMO FUNCIONA (Términos sencillos)





1. 1. Encuentra Niveles Importantes - Busca máximos de oscilación (cimas de montañas) y mínimos de oscilación (fondos de valles).

2. 2. Espera una "Trampa" - El precio rompe a través de ese nivel (este es el "barrido" - atrapa a los operadores)

3. 3. Busca una "Prueba" - El precio se invierte y muestra un fuerte impulso en sentido contrario (esto es el "CISD" - Cambio en el Estado de Entrega).

4. 4. Da la señal - Dice "¡Eh, esa ruptura era falsa! El precio se está revirtiendo".





CÓMO OPERAR CON ÉL EFICAZMENTE





PASO 1: ENTENDER LAS SEÑALES





SEÑAL DE COMPRA (Flecha Verde) = FALSA ROTURA A LA BAJA





- El precio rompe por debajo de un mínimo oscilante (toma de liquidez)

- Luego revierte al alza con un fuerte impulso

- "Intentaron empujar a la baja pero fueron rechazados"





SEÑAL DE VENTA (Flecha roja) = FALSA ROTURA ALCISTA





- El precio rompe por encima de un máximo oscilante (toma de liquidez)

- Luego revierte hacia ABAJO con fuerte impulso

- Intentaron subir pero fueron rechazados





PASO 2: ESPERE LA CONFIRMACIÓN





¡NO COMPRE EN LA FLECHA! La flecha muestra dónde se disparó la señal, pero usted necesita:





Para señales de COMPRA:





1. Esperar a que el precio CIERRE por encima de la línea PIVOT (línea verde discontinua)

2. 2. Entrar en el retest de la línea pivote o en la siguiente vela alcista.

3. Stop Loss: Por debajo del mínimo oscilante que se rompió

4. Take Profit: Use las líneas mostradas o 1:1.5 Riesgo:Recompensa





Para señales de VENTA:





1. Espere a que el precio CIERRE por debajo de la línea PIVOT (línea roja discontinua)

2. 2. Entrar en el retest a la línea de pivote o en la próxima vela bajista

3. Stop Loss: Por encima del máximo oscilante que se rompió

4. Take Profit: Use las líneas mostradas o 1:1.5 Riesgo:Recompensa





PASO 3: LEER LOS OBJETOS DEL GRÁFICO





Cuando aparezca una señal, verá:





```

LÍNEA PIVOT (Punteada) ────────┐

│ Este fue el nivel que se rompió

LÍNEA DE ENTRADA (Azul) ───────┤ Su precio de entrada

STOP LOSS (Rojo) ───────┤ Dónde salir si se equivoca

TAKE PROFIT (Verde) ───────┤ Dónde tomar beneficios

```





La distancia entre ENTRY y SL = Su riesgo

La distancia entre ENTRADA y TP = Su recompensa





QUÉ HACE QUE LAS SEÑALES "SALTEN"





El indicador busca 3 condiciones específicas:





CONDICIÓN 1: EL SWEEP (La trampa)





- El precio debe romper un máximo/mínimo de oscilación anterior

- Esto ocurre en las últimas 50 barras (configurable)

- Por qué es importante: Esto barre los stops de pérdidas y crea liquidez.





CONDICIÓN 2: EL CISD (La Prueba)





- Después del barrido, la estructura de la vela cambia de dirección

- Fuerte impulso en dirección opuesta

- Debe cumplir la fuerza mínima (TrendNoiseFilter = 0,7)

- Por qué es importante: Muestra la intervención de actores institucionales





CONDICIÓN 3: LA PACIENCIA (El momento)





- Debe ocurrir dentro de las 7 barras (configurable) del barrido

- Por qué es importante: Garantiza una reacción inmediata y pertinente





¿CÓMO DE VÁLIDAS SON LAS SEÑALES?





FACTORES DE VALIDEZ (De más fuerte a más débil)





SEÑALES DE ALTA VALIDEZ





1. En plazos más altos (H4, las señales diarias son más fuertes que M5, M15)

2. 2. En horas clave del mercado (solapamiento de la apertura de Londres/Nueva York)

3. 3. Con Confirmación de Volumen (Alto volumen en reversión)

4. 4. En soportes/resistencias importantes (Combinado con líneas de tendencia, Fibonacci)

5. (Señal en H1, confirmada en H4)





SEÑALES DE VALIDEZ MEDIA:





1. Durante el horario normal de negociación

2. En soportes/resistencias menores

3. Sólo en un marco temporal





SEÑALES DE BAJA VALIDEZ:





1. Durante baja liquidez (sesión asiática)

2. Durante eventos noticiosos

3. 3. En mercados agitados

4. Barridos muy pequeños (pequeñas rupturas)





POTENCIADORES DE LA TASA DE ÉXITO:





Añada estos para aumentar el éxito:





- Filtro de tendencia: Opere sólo en la dirección de la tendencia del marco de tiempo superior.

- Pico de volumen: Busque un volumen superior a la media en una vela de inversión.

- Estructura del mercado: La señal se alinea con el cambio de estructura del mercado

- Confluencia: La señal aparece en el nivel de Fibonacci, punto pivote, etc.





CONFIGURACIÓN PRÁCTICA





CONFIGURACIÓN RECOMENDADA:





Para DAY TRADING (M5-M15):





- PivotLength: 8-10

- MaxPivotEdge: 30-40

- Paciencia 3-5

- TrendNoiseFilter: 0,6





Para SWING TRADING (H4-Daily):





- PivotLength: 12-15

- MaxPivotEdge: 50-60

- Paciencia 7-10

- TrendNoiseFilter: 0.7-0.8





GESTIÓN DE OPERACIONES:





Entrada:





1. 1. Esperar la flecha de señal

2. Espere a que el precio cierre más allá de la línea de pivote

3. Entrar en el retest o en la siguiente vela en dirección





Stop Loss:





- Utilice la línea roja de SL mostrada

- O por debajo/por encima del nivel barrido

- Nunca mueva el stop loss en contra de su operación





Take Profit:





- Utilice la línea verde TP mostrada

- Tome beneficios parciales a 1:1 RR

- Mueva el stop al punto de equilibrio a 1:1 RR

- Deje que el corredor vaya a TP2 (si se muestra)





ERRORES COMUNES A EVITAR





1. Operar cada señal - Calidad sobre cantidad

2. Entrar en la flecha - Esperar a la confirmación

3. Ignorar la tendencia del marco temporal superior - Operar con la tendencia

4. Mover el stop de pérdidas - Respetar el riesgo inicial

5. 5. Operar en exceso durante las noticias - Evite las noticias de gran impacto





USO DEL ESCÁNER





Para encontrar oportunidades:





1. Haga clic en el botón "SCAN MARKET

2. Busque símbolos que muestren "COMPRA" o "VENTA"

3. 3. Compruebe en qué marco temporal se encuentra la señal

4. Números de "Fuerza" más altos = señales más fuertes

5. SIEMPRE verifique en el gráfico antes de operar





EJEMPLO REAL





Señal de COMPRA perfecta:





1. El gráfico diario del EURUSD muestra una tendencia alcista

2. El precio rompe por debajo del mínimo de ayer (barrido)

3. 3. La siguiente vela cierra al alza (CISD)

4. La señal aparece en el nivel clave de Fibonacci 61,8%.

5. Alto volumen en la vela de inversión

6. 6. Resultado: Operación de inversión de alta probabilidad





Señal de VENTA perfecta:





1. GBPUSD 4H gráfico muestra tendencia bajista

2. El precio rompe por encima del máximo reciente (barrido)

3. 3. La vela siguiente cierra como una envolvente bajista (CISD)

4. Señal en el nivel de resistencia principal

5. Mecha de rechazo visible

6. 6. Resultado: Operación de continuación de alta probabilidad





CONSEJOS PROFESIONALES





1. Pruebe durante 2 semanas antes de invertir dinero real.

2. 2. Mantenga un diario - Registre cada operación, gane o pierda

3. Empiece con poco - 0,5% de riesgo máximo por operación

4. Sea paciente - 2-3 buenas señales por día es suficiente

5. Utilice múltiples marcos temporales - H4 para la dirección, H1 para la entrada





REFERENCIA RÁPIDA





Flecha Verde + Línea PIVOT = COMPRA Potencial





- Significa: Falsa ruptura a la baja, subiendo

- Entrada: Por encima de la línea de pivote, en retest

- SL: Por debajo del mínimo barrido

- TP: 1,5 veces su riesgo mínimo





Flecha roja + Línea PIVOT = VENTA Potencial





- Significa: Falsa ruptura al alza, bajando

- Entrada: Por debajo de la línea de pivote, en retest

- SL: Por encima del máximo barrido

- TP: 1.5x su riesgo mínimo





Recuerde: El mercado siempre tiene razón. Este indicador le ayuda a leer lo que el mercado le está diciendo acerca de las rupturas falsas y las tomas de liquidez. Opere con paciencia, siga sus reglas y deje que las probabilidades trabajen a su favor .





CADA VEZ QUE VEA UNA SEÑAL, PREGUNTE





1. "¿Está esto en la dirección de la tendencia del marco temporal superior?".

2. "¿Hay confirmación de volumen?"

3. "¿Está en un nivel clave?"

4. "¿Estoy siguiendo mi gestión de riesgos?"





Si la respuesta a las 4 preguntas es SÍ, ¡se trata de una operación de alta probabilidad!