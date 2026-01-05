Swing Trader Pro

Swing Failure Master - GUÍA COMPLETA DE TRADING

LO QUE REALMENTE HACE ESTE INDICADOR

Piense en este indicador como un "Detective del Mercado" que busca rupturas falsas que atrapan a los operadores. Encuentra puntos donde el precio intenta romper un nivel pero es rechazado y revierte.

CÓMO FUNCIONA (Términos sencillos)

1. 1. Encuentra Niveles Importantes - Busca máximos de oscilación (cimas de montañas) y mínimos de oscilación (fondos de valles).
2. 2. Espera una "Trampa" - El precio rompe a través de ese nivel (este es el "barrido" - atrapa a los operadores)
3. 3. Busca una "Prueba" - El precio se invierte y muestra un fuerte impulso en sentido contrario (esto es el "CISD" - Cambio en el Estado de Entrega).
4. 4. Da la señal - Dice "¡Eh, esa ruptura era falsa! El precio se está revirtiendo".

CÓMO OPERAR CON ÉL EFICAZMENTE

PASO 1: ENTENDER LAS SEÑALES

SEÑAL DE COMPRA (Flecha Verde) = FALSA ROTURA A LA BAJA

- El precio rompe por debajo de un mínimo oscilante (toma de liquidez)
- Luego revierte al alza con un fuerte impulso
- "Intentaron empujar a la baja pero fueron rechazados"

SEÑAL DE VENTA (Flecha roja) = FALSA ROTURA ALCISTA

- El precio rompe por encima de un máximo oscilante (toma de liquidez)
- Luego revierte hacia ABAJO con fuerte impulso
- Intentaron subir pero fueron rechazados

PASO 2: ESPERE LA CONFIRMACIÓN

¡NO COMPRE EN LA FLECHA! La flecha muestra dónde se disparó la señal, pero usted necesita:

Para señales de COMPRA:

1. Esperar a que el precio CIERRE por encima de la línea PIVOT (línea verde discontinua)
2. 2. Entrar en el retest de la línea pivote o en la siguiente vela alcista.
3. Stop Loss: Por debajo del mínimo oscilante que se rompió
4. Take Profit: Use las líneas mostradas o 1:1.5 Riesgo:Recompensa

Para señales de VENTA:

1. Espere a que el precio CIERRE por debajo de la línea PIVOT (línea roja discontinua)
2. 2. Entrar en el retest a la línea de pivote o en la próxima vela bajista
3. Stop Loss: Por encima del máximo oscilante que se rompió
4. Take Profit: Use las líneas mostradas o 1:1.5 Riesgo:Recompensa

PASO 3: LEER LOS OBJETOS DEL GRÁFICO

Cuando aparezca una señal, verá:

```
LÍNEA PIVOT (Punteada) ────────┐
│ Este fue el nivel que se rompió
LÍNEA DE ENTRADA (Azul) ───────┤ Su precio de entrada
STOP LOSS (Rojo) ───────┤ Dónde salir si se equivoca
TAKE PROFIT (Verde) ───────┤ Dónde tomar beneficios
```

La distancia entre ENTRY y SL = Su riesgo
La distancia entre ENTRADA y TP = Su recompensa

QUÉ HACE QUE LAS SEÑALES "SALTEN"

El indicador busca 3 condiciones específicas:

CONDICIÓN 1: EL SWEEP (La trampa)

- El precio debe romper un máximo/mínimo de oscilación anterior
- Esto ocurre en las últimas 50 barras (configurable)
- Por qué es importante: Esto barre los stops de pérdidas y crea liquidez.

CONDICIÓN 2: EL CISD (La Prueba)

- Después del barrido, la estructura de la vela cambia de dirección
- Fuerte impulso en dirección opuesta
- Debe cumplir la fuerza mínima (TrendNoiseFilter = 0,7)
- Por qué es importante: Muestra la intervención de actores institucionales

CONDICIÓN 3: LA PACIENCIA (El momento)

- Debe ocurrir dentro de las 7 barras (configurable) del barrido
- Por qué es importante: Garantiza una reacción inmediata y pertinente

¿CÓMO DE VÁLIDAS SON LAS SEÑALES?

FACTORES DE VALIDEZ (De más fuerte a más débil)

SEÑALES DE ALTA VALIDEZ

1. En plazos más altos (H4, las señales diarias son más fuertes que M5, M15)
2. 2. En horas clave del mercado (solapamiento de la apertura de Londres/Nueva York)
3. 3. Con Confirmación de Volumen (Alto volumen en reversión)
4. 4. En soportes/resistencias importantes (Combinado con líneas de tendencia, Fibonacci)
5. (Señal en H1, confirmada en H4)

SEÑALES DE VALIDEZ MEDIA:

1. Durante el horario normal de negociación
2. En soportes/resistencias menores
3. Sólo en un marco temporal

SEÑALES DE BAJA VALIDEZ:

1. Durante baja liquidez (sesión asiática)
2. Durante eventos noticiosos
3. 3. En mercados agitados
4. Barridos muy pequeños (pequeñas rupturas)

POTENCIADORES DE LA TASA DE ÉXITO:

Añada estos para aumentar el éxito:

- Filtro de tendencia: Opere sólo en la dirección de la tendencia del marco de tiempo superior.
- Pico de volumen: Busque un volumen superior a la media en una vela de inversión.
- Estructura del mercado: La señal se alinea con el cambio de estructura del mercado
- Confluencia: La señal aparece en el nivel de Fibonacci, punto pivote, etc.

CONFIGURACIÓN PRÁCTICA

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA:

Para DAY TRADING (M5-M15):

- PivotLength: 8-10
- MaxPivotEdge: 30-40
- Paciencia 3-5
- TrendNoiseFilter: 0,6

Para SWING TRADING (H4-Daily):

- PivotLength: 12-15
- MaxPivotEdge: 50-60
- Paciencia 7-10
- TrendNoiseFilter: 0.7-0.8

GESTIÓN DE OPERACIONES:

Entrada:

1. 1. Esperar la flecha de señal
2. Espere a que el precio cierre más allá de la línea de pivote
3. Entrar en el retest o en la siguiente vela en dirección

Stop Loss:

- Utilice la línea roja de SL mostrada
- O por debajo/por encima del nivel barrido
- Nunca mueva el stop loss en contra de su operación

Take Profit:

- Utilice la línea verde TP mostrada
- Tome beneficios parciales a 1:1 RR
- Mueva el stop al punto de equilibrio a 1:1 RR
- Deje que el corredor vaya a TP2 (si se muestra)

ERRORES COMUNES A EVITAR

1. Operar cada señal - Calidad sobre cantidad
2. Entrar en la flecha - Esperar a la confirmación
3. Ignorar la tendencia del marco temporal superior - Operar con la tendencia
4. Mover el stop de pérdidas - Respetar el riesgo inicial
5. 5. Operar en exceso durante las noticias - Evite las noticias de gran impacto

USO DEL ESCÁNER

Para encontrar oportunidades:

1. Haga clic en el botón "SCAN MARKET
2. Busque símbolos que muestren "COMPRA" o "VENTA"
3. 3. Compruebe en qué marco temporal se encuentra la señal
4. Números de "Fuerza" más altos = señales más fuertes
5. SIEMPRE verifique en el gráfico antes de operar

EJEMPLO REAL

Señal de COMPRA perfecta:

1. El gráfico diario del EURUSD muestra una tendencia alcista
2. El precio rompe por debajo del mínimo de ayer (barrido)
3. 3. La siguiente vela cierra al alza (CISD)
4. La señal aparece en el nivel clave de Fibonacci 61,8%.
5. Alto volumen en la vela de inversión
6. 6. Resultado: Operación de inversión de alta probabilidad

Señal de VENTA perfecta:

1. GBPUSD 4H gráfico muestra tendencia bajista
2. El precio rompe por encima del máximo reciente (barrido)
3. 3. La vela siguiente cierra como una envolvente bajista (CISD)
4. Señal en el nivel de resistencia principal
5. Mecha de rechazo visible
6. 6. Resultado: Operación de continuación de alta probabilidad

CONSEJOS PROFESIONALES

1. Pruebe durante 2 semanas antes de invertir dinero real.
2. 2. Mantenga un diario - Registre cada operación, gane o pierda
3. Empiece con poco - 0,5% de riesgo máximo por operación
4. Sea paciente - 2-3 buenas señales por día es suficiente
5. Utilice múltiples marcos temporales - H4 para la dirección, H1 para la entrada

REFERENCIA RÁPIDA

Flecha Verde + Línea PIVOT = COMPRA Potencial

- Significa: Falsa ruptura a la baja, subiendo
- Entrada: Por encima de la línea de pivote, en retest
- SL: Por debajo del mínimo barrido
- TP: 1,5 veces su riesgo mínimo

Flecha roja + Línea PIVOT = VENTA Potencial

- Significa: Falsa ruptura al alza, bajando
- Entrada: Por debajo de la línea de pivote, en retest
- SL: Por encima del máximo barrido
- TP: 1.5x su riesgo mínimo

Recuerde: El mercado siempre tiene razón. Este indicador le ayuda a leer lo que el mercado le está diciendo acerca de las rupturas falsas y las tomas de liquidez. Opere con paciencia, siga sus reglas y deje que las probabilidades trabajen a su favor .

CADA VEZ QUE VEA UNA SEÑAL, PREGUNTE

1. "¿Está esto en la dirección de la tendencia del marco temporal superior?".
2. "¿Hay confirmación de volumen?"
3. "¿Está en un nivel clave?"
4. "¿Estoy siguiendo mi gestión de riesgos?"

Si la respuesta a las 4 preguntas es SÍ, ¡se trata de una operación de alta probabilidad!
¡ ATENCIÓN A TODOS LOS OPERADORES!

¿Está cansado de que le paren justo antes de que el precio se invierta?

¿Y si pudiera ver exactamente dónde el "dinero inteligente" está atrapando a los operadores minoristas y aprovechar su liquidez para obtener beneficios constantes?

---

INTRODUCCIÓN: SWING FAILURE MASTER PRO

¡El Primer Sistema Completo de Detección de "Caza de Liquidez" que Revela Trampas Institucionales en TIEMPO REAL!

---

LA DOLOROSA VERDAD SOBRE POR QUÉ ESTÁ PERDIENDO DINERO:

Usted compra la "ruptura" sólo para verla revertirse inmediatamente
Le detienen en el mínimo/máximo exacto antes de que el precio se mueva a su favor
No puede distinguir entre rupturas REALES y tomas de liquidez FALSAS.
Está operando a ciegas mientras las instituciones persiguen activamente sus stops.
Carece de un sistema claro de entradas, stops y objetivos de beneficios.

¿Le suena familiar? Eso es porque estás siendo LIQUIDEZ para los bancos y los fondos de cobertura.



---

RECUERDE:

Los bancos y las instituciones están haciendo miles de millones mediante la comprensión de la estructura del mercado y la liquidez. Ahora TÚ tienes la misma herramienta que ellos utilizan. La pregunta es: ¿Seguirás dándoles TU dinero, o empezarás a coger el SUYO?

