Swing Trader Pro

Swing Failure Master - COMPLETE TRADING GUIDE

WAS DIESER INDIKATOR WIRKLICH TUT

Betrachten Sie diesen Indikator als einen "Marktdetektiv", der nach falschen Ausbrüchen sucht, die Händler in die Falle locken. Er findet Stellen, an denen der Kurs versucht, ein Niveau zu durchbrechen, aber zurückgewiesen wird und umkehrt.

WIE ES FUNKTIONIERT (einfache Begriffe)

1. Findet wichtige Levels - sucht nach Swing-Hochs (Berggipfel) und Swing-Tiefs (Talböden)
2. Wartet auf eine "Falle" - Der Kurs durchbricht dieses Niveau (dies ist der "Sweep" - er stellt den Tradern eine Falle)
3. Sucht nach "Beweisen" - Der Kurs kehrt um und zeigt ein starkes Momentum in die andere Richtung (dies ist der "CISD" - Change In State of Delivery)
4. Gibt Signal - Sagt: "Hey, der Ausbruch war ein Fake! Der Kurs kehrt sich um!"

WIE MAN DAMIT EFFEKTIV HANDELT

SCHRITT 1: VERSTEHEN SIE DIE SIGNALE

KAUFSIGNAL (grüner Pfeil) = FAKE DOWNSIDE BREAKOUT

- Der Kurs bricht unter ein Swing-Tief (Liquiditätserhalt)
- Kehrt dann mit starkem Momentum nach oben um
- "Sie haben versucht, ihn nach unten zu drücken, wurden aber abgewiesen".

VERKAUFSSIGNAL (roter Pfeil) = FAKE UPSIDE BREAKOUT

- Der Kurs bricht über ein Swing-Hoch aus (Liquiditätsaufnahme)
- Kehrt dann mit starkem Momentum nach UNTEN um
- "Sie haben versucht, ihn nach oben zu drücken, wurden aber abgewiesen"

SCHRITT 2: WARTEN SIE AUF DIE BESTÄTIGUNG

KAUFEN SIE NICHT BEIM PFEIL! Der Pfeil zeigt an, wo das Signal ausgelöst wurde, aber Sie müssen:

Für KAUF-Signale:

1. Warten Sie, bis der Preis über der PIVOT-Linie (gestrichelte grüne Linie) geschlossen hat.
2. Steigen Sie bei einem erneuten Test der Pivot-Linie oder bei der nächsten zinsbullischen Kerze ein.
3. Stop Loss: Unterhalb des gebrochenen Swing-Tiefs
4. Gewinn mitnehmen: Verwenden Sie die angezeigten Linien oder 1:1,5 Risiko:Gewinn

Für VERKAUFSSIGNALE:

1. Warten Sie, bis der Preis unter der PIVOT-Linie (gestrichelte rote Linie) geschlossen hat.
2. Steigen Sie bei einem erneuten Test der Pivot-Linie oder bei der nächsten rückläufigen Kerze ein.
3. Stop Loss: Oberhalb des gebrochenen Swing-Hochs
4. Gewinn mitnehmen: Verwenden Sie die angezeigten Linien oder 1:1,5 Risiko:Gewinn

SCHRITT 3: LESEN SIE DIE CHART-OBJEKTE

Wenn ein Signal erscheint, werden Sie es sehen:

```
PIVOT-LINIE (gestrichelt) ────────┐
│ Dies war die Ebene, die durchbrochen wurde
ENTRY LINE (Blau) ───────┤ Ihr Einstiegskurs
STOP LOSS (Rot) ───────┤ Wo Sie aussteigen, wenn Sie falsch liegen
TAKE PROFIT (Grün) ───────┤ Wo Sie Gewinne mitnehmen können
```

Der Abstand zwischen ENTRY und SL = Ihr Risiko
Der Abstand zwischen ENTRY und TP = Ihr Gewinn

WAS LÄSST SIGNALE "AUFPOPPEN"?

Der Indikator sucht nach 3 spezifischen Bedingungen:

BEDINGUNG 1: DER SWEEP (die Falle)

- Der Preis muss ein vorheriges Swing-Hoch/Tief durchbrechen
- Dies geschieht innerhalb der letzten 50 Bars (konfigurierbar)
- Warum dies wichtig ist: Dies hebt Stop-Losses auf und schafft Liquidität.

BEDINGUNG 2: THE CISD (Der Beweis)

- Nach dem Sweep ändert die Kerzenstruktur ihre Richtung
- Starkes Momentum in die Gegenrichtung
- Muss die Mindeststärke erfüllen (TrendNoiseFilter = 0,7)
- Warum dies wichtig ist: Zeigt, dass institutionelle Akteure eingreifen

BEDINGUNG 3: DIE PATIENCE (Das Timing)

- Muss innerhalb von 7 Bars (konfigurierbar) nach dem Sweep erfolgen
- Warum dies wichtig ist: Gewährleistet, dass die Reaktion unmittelbar und relevant ist

WIE VALIDE SIND DIE SIGNALE?

VALIDITÄTSFAKTOREN (Stärkste bis schwächste)

SIGNALE MIT HOHER VALIDITÄT:

1. Auf höheren Zeitrahmen (H4, tägliche Signale sind stärker als M5, M15)
2. Zu wichtigen Marktzeiten (Überschneidung der London/NY-Eröffnung)
3. Mit Volumenbestätigung (hohes Volumen bei Umkehrung)
4. Bei wichtigen Unterstützungs-/Widerstandspunkten (in Kombination mit Trendlinien, Fibonacci)
5. Multiple Timeframe Alignment (Signal auf H1, bestätigt auf H4)

SIGNALE MIT MITTLERER GÜLTIGKEIT:

1. Während der normalen Handelszeiten
2. Bei kleineren Unterstützungen/Widerständen
3. Nur ein Zeitrahmen

SIGNALE MIT GERINGER GÜLTIGKEIT:

1. Bei geringer Liquidität (asiatische Sitzung)
2. Während Nachrichtenereignissen
3. Bei unruhigen Märkten/Bandbreiten
4. Sehr kleine Ausschläge (winzige Ausbrüche)

ERHÖHUNG DER ERFOLGSQUOTE:

Fügen Sie diese hinzu, um den Erfolg zu erhöhen:

- Trend-Filter: Handeln Sie nur in Richtung des höheren Zeitrahmentrends
- Volumen-Spike: Achten Sie auf überdurchschnittliches Volumen bei Umkehrkerzen
- Marktstruktur: Das Signal stimmt mit der Verschiebung der Marktstruktur überein
- Konfluenz: Das Signal erscheint am Fibonacci-Level, Pivot-Punkt usw.

PRAKTISCHES HANDELS-SETUP

EMPFOHLENE EINSTELLUNGEN:

Für DAY TRADING (M5-M15):

- PivotLänge: 8-10
- MaxPivotEdge: 30-40
- Geduld: 3-5
- TrendNoiseFilter: 0.6

Für SWING TRADING (H4-Daily):

- PivotLänge: 12-15
- MaxPivotEdge: 50-60
- Geduld: 7-10
- TrendNoiseFilter: 0.7-0.8

HANDELSMANAGEMENT:

Einstieg:

1. Warten auf Signalpfeil
2. Warten, bis der Preis über der Pivot-Linie schließt
3. Einsteigen bei Retest oder nächster Kerze in Richtung

Stopp-Loss:

- Verwenden Sie die angezeigte rote SL-Linie
- Oder unterhalb/oberhalb des Sweep-Levels
- Verschieben Sie den Stop Loss niemals gegen Ihren Handel

Gewinn mitnehmen:

- Verwenden Sie die gezeigte grüne TP-Linie
- Nehmen Sie einen Teilgewinn bei 1:1 RR mit
- Verschieben Sie den Stop zum Break-Even bei 1:1 RR
- Lassen Sie den Läufer bis TP2 gehen (falls angezeigt)

HÄUFIG ZU VERMEIDENDE FEHLER

1. Jedes Signal handeln - Qualität vor Quantität
2. Beim Pfeil einsteigen - auf Bestätigung warten
3. Ignorieren des Trends im höheren Zeitrahmen - Mit dem Trend handeln
4. Gleitende Stop-Losses - Respektieren Sie Ihr Anfangsrisiko
5. Overtrading während der Nachrichten - Vermeiden Sie Zeiten mit hohem Nachrichtenwert

SCANNER-NUTZUNG

Zum Auffinden von Gelegenheiten:

1. Klicken Sie auf die Schaltfläche "SCAN MARKET".
2. Suchen Sie nach Symbolen, die "KAUFEN" oder "VERKAUFEN" anzeigen
3. Prüfen Sie, auf welchem Zeitrahmen das Signal liegt
4. Höhere "Stärke"-Zahlen = stärkere Signale
5. IMMER vor dem Handel im Chart überprüfen

REALES BEISPIELSZENARIO

Perfektes KAUFEN-Signal:

1. EURUSD-Tageschart zeigt Aufwärtstrend
2. Kurs bricht unter das gestrige Tief (Sweep)
3. Die nächste Kerze schließt als bullish engulfing (CISD)
4. Das Signal erscheint am wichtigen Fibonacci-Niveau von 61,8%.
5. Hohes Volumen bei der Umkehrkerze
6. Ergebnis: Hochwahrscheinlicher Umkehrhandel

Perfektes VERKAUFSSIGNAL:

1. GBPUSD 4H-Chart zeigt Abwärtstrend
2. Kurs bricht über das jüngste Swing-Hoch (Sweep)
3. Die nächste Kerze schließt als bearish engulfing (CISD)
4. Signal am Hauptwiderstandsniveau
5. Docht der Ablehnung sichtbar
6. Ergebnis: Hochwahrscheinlicher Fortsetzungshandel

PRO-TIPPS

1. Zuerst auf dem Papier handeln - 2 Wochen lang testen, bevor Sie echtes Geld einsetzen
2. Führen Sie ein Tagebuch - Notieren Sie jeden Handel, ob Sie gewinnen oder verlieren.
3. Fangen Sie klein an - maximal 0,5 % Risiko pro Handel
4. Seien Sie geduldig - 2-3 gute Signale pro Tag sind genug
5. Verwenden Sie mehrere Zeitrahmen - H4 für die Richtung, H1 für den Einstieg

KURZREFERENZ

Grüner Pfeil + PIVOT-Linie = Potenzieller KAUF

- Bedeutet: Gefälschter Ausbruch nach unten, steigend
- Einstieg: Oberhalb der Pivot-Linie, bei Retest
- SL: Unter dem gefegten Tief
- TP: 1,5x Ihr Risiko Minimum

Roter Pfeil + PIVOT-Linie = Potenzieller VERKAUF

- Bedeutet: Falscher Ausbruch nach oben, Abwärtsbewegung
- Einstieg: Unterhalb der Pivot-Linie, bei Retest
- SL: Über dem gepushten Hoch
- TP: 1,5x Ihr Risiko Minimum

Denken Sie daran: Der Markt hat immer Recht. Dieser Indikator hilft Ihnen zu erkennen, was der Markt Ihnen über gefälschte Ausbrüche und Liquiditätsengpässe mitteilt. Handeln Sie mit Geduld, folgen Sie Ihren Regeln und lassen Sie die Wahrscheinlichkeiten zu Ihren Gunsten arbeiten!

JEDES MAL, WENN SIE EIN SIGNAL SEHEN, FRAGEN SIE NACH:

1. "Liegt es in der Richtung des übergeordneten Trends?"
2. "Gibt es eine Bestätigung des Volumens?"
3. "Liegt der Kurs auf einem wichtigen Niveau?"
4. "Befolge ich mein Risikomanagement?"

Wenn Sie alle 4 Fragen mit JA beantworten, haben Sie einen Handel mit hoher Wahrscheinlichkeit!
