Daily Bias

Indicador diario de sesgo con estadísticas y panel de control

Libere el poder del análisis de sesgo del mercado con el Indicador de Sesgo Multi-Tiempo, una herramienta versátil diseñada para operadores que buscan una clara ventaja en los mercados. Este indicador proporciona información práctica al mostrar el sesgo diario, el sesgo semanal y el sesgo de periodo personalizado, lo que le permite alinear sus operaciones con la dirección predominante del mercado en múltiples marcos temporales y símbolos.

Características principales:

  • Análisis de sesgo diario: Identifique el sesgo alcista, bajista o neutral para el día de negociación actual, ayudándole a tomar decisiones de negociación intradía informadas.
  • Análisis semanal: Obtenga una perspectiva más amplia con el sesgo semanal del mercado, perfecto para operadores swing o para aquellos que planifican estrategias a más largo plazo.
  • Sesgo Periódico Personalizado: Establezca su propio marco temporal personalizado para analizar el sesgo del mercado, ofreciendo flexibilidad para estilos de negociación únicos o condiciones de mercado específicas.
  • Alterne el marco temporal del sesgo mediante un botón: Cambie sin problemas entre sesgos diarios, semanales y de periodos personalizados con un botón en el gráfico fácil de usar, agilizando su proceso de análisis.
  • Visualización del sesgo en el gráfico: Visualice el sesgo del mercado directamente en su gráfico con indicadores claros y codificados por colores para una rápida toma de decisiones.
  • Objetivos de sesgo en el gráfico: Trace automáticamente objetivos clave de precios basados en el sesgo (por ejemplo, niveles de soporte/resistencia o zonas de precios proyectados) para guiar sus entradas y salidas de operaciones.
  • Estadísticas de sesgo: Acceda a estadísticas detalladas, incluida la precisión histórica del sesgo y las métricas de rendimiento, para evaluar la fiabilidad de las señales de sesgo.
  • Panel de sesgo multisímbolo y multiplataforma: Supervise los sesgos a través de múltiples símbolos y marcos temporales simultáneamente con un panel intuitivo, perfecto para operadores de múltiples activos o scalpers.
Modos de sesgo
  • Cierre por encima del máximo del día anterior - sesgo PDH
  • Cierre por debajo del mínimo del día anterior - sesgo PDL
  • Sacar el mínimo del día anterior pero volver a cerrar dentro del rango - sesgo PDH
  • Sacar el máximo del día anterior pero volver a cerrar dentro del rango - sesgo PDL
  • Sacar Máximo y Mínimo del día anterior pero volver a cerrar dentro del rango - Sin sesgo

    Personalización :

    • Elija entre los modos de sesgo Diario, Semanal o Período personalizado.
    • Alterne los marcos temporales sin esfuerzo con un botón en el gráfico.
    • Ajuste la configuración de la pantalla para la visualización del sesgo y los niveles objetivo.
    • Configure el panel multisímbolo para seguir sus activos y plazos preferidos.

    Cómo Funciona: El indicador se basa en la lógica TTrades Daily Bias y analiza la acción del precio y los patrones clave del mercado para determinar el sesgo direccional para su marco de tiempo seleccionado. A continuación, muestra el sesgo, proyecta objetivos de precios potenciales, y proporciona información estadística para validar la señal. El panel de control multisímbolo le permite supervisar los sesgos en varios instrumentos, garantizando que nunca pierda una oportunidad de negociación.






    Productos recomendados
    Volume Profile V6
    Andrey Kolesnik
    4.67 (3)
    Indicadores
    El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
    ChangePeriod MT5
    Kazuya Yamaoka
    Indicadores
    Puede cambiar el periodo de tiempo del gráfico con sólo pulsar un botón. También puede cambiar múltiples gráficos con sólo pulsar un botón. También puede cambiar varios gráficos con sólo pulsar un botón , ahorrándote la molestia de cambiar los periodos de tiempo. Estamos retransmitiendo en directo el funcionamiento real del sistema. Compruebe usted mismo si se puede utilizar. Compruébelo usted mismo. https://www.youtube.com/@ganesha_forex No garantizamos los resultados de su inversión. Las in
    Stratos Pali mt5
    Michela Russo
    4.5 (8)
    Indicadores
    El indicador Stratos Pali es una herramienta revolucionaria diseñada para mejorar su estrategia de negociación mediante la identificación precisa de las tendencias del mercado. Este sofisticado indicador utiliza un algoritmo único para generar un histograma completo, que registra cuándo la tendencia es Larga o Corta. Cuando se produce un cambio de tendencia, aparece una flecha que indica la nueva dirección de la tendencia. Información Importante Revelada Deja un comentario y ponte en contacto
    Heiken Ashi CE Filtered MT5
    Mykola Khandus
    Indicadores
    Visión general Heiken Ashi CE Filtered MT5 es un indicador técnico para la plataforma MetaTrader 5. Integra gráficos de velas suavizadas con una estrategia de salida dinámica y un filtro de tendencia personalizable para ofrecer señales claras de compra y venta. El indicador está diseñado para mejorar la detección de tendencias y la fiabilidad de las señales reduciendo el ruido del mercado. Si desea ver más productos de alta calidad o encargar el desarrollo/conversión de sus propios productos, v
    History Pattern Search mt5
    Yevhenii Levchenko
    Indicadores
    El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
    Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
    Sergey Andreev
    3.53 (19)
    Indicadores
    Este producto le ayudará a comprar con beneficio y usar dos productos más populares para el análisis de los volúmenes de las peticiones y operaciones en los mercados de equidad: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart Este producto ha integrado toda la potencia de cada uno de los indicadores y se ofrece como un archivo único. Las rebajas anticrisis. ¡Hoy el precio del producto está rebajado! ¡Dese prisa! Las capacidades funcionales del producto Actual COMBO Depth of Marke
    Premium level Pro
    Dmitriy Kashevich
    Indicadores
    ¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
    US30NinjaMT5
    Satyaseelan Shankarananda Moodley
    Indicadores
    US30 Ninja es un indicador de scalping de 5 minutos que le avisará cuando haya una operación preparada (compra o venta). Una vez que el indicador da la dirección del comercio, usted puede abrir un comercio y el uso de un 30 pip stop loss y un 30 pip a 50 pip tomar ganancias. Por favor, opere bajo su propio riesgo. Este indicador ha sido creado únicamente para el mercado US30 y puede no dar resultados positivos en cualquier otro par .
    Blahtech Market Profile MT5
    Blahtech Limited
    5 (10)
    Indicadores
    Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
    SMC Venom Model BPR MT5
    Ivan Butko
    Indicadores
    El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
    Noize Absorption Index
    Ekaterina Saltykova
    Indicadores
    Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
    Laguerre SuperTrend Clouds MT5
    Libertas LLC
    Indicadores
    Laguerre SuperTrend Clouds añade un algoritmo de promediación adaptativo de Laguerre y alertas al popular indicador SuperTrend. Como su nombre indica, Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) es un indicador de tendencia que funciona mejor en mercados de tendencia (no agitados). El SuperTrend es un indicador muy popular para operaciones intradía y diarias, y puede utilizarse en cualquier marco temporal. Incorporarle la ecuación de Laguerre puede facilitar una detección de tendencias más sólida y filtros
    Pro Gold System Indicator
    PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
    Indicadores
    FUNCIONALIDADES AVANZADAS: Puntuación de tendencia (0-100) con barra visual Señales inteligentes con fuerza ajustable (1-10) Gestión de riesgos con TP/SL automático Alertas sonoras y visuales Zonas de precios con relleno suave Análisis multiindicador (RSI, ATR, BB, EMAs). CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO Visual moderno: Líneas suaves y bien espaciadas (EMA con 2-3px de ancho) Colores vibrantes y profesionales (azul cielo, naranja, dorado) Flechas modernas (código 233/234) para señales de compra/venta T
    Visual CrossPulse Dynamics Indicator
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Indicadores
    Dinámica Visual CrossPulse: Opere con el verdadero ritmo del mercado Descubra un nuevo nivel de conocimiento del mercado con Visual CrossPulse Dynamics, un sofisticado indicador diseñado para adaptarse a la volatilidad cambiante y revelar la verdadera dirección de la tendencia. ¿Está cansado de los indicadores que se quedan rezagados en los mercados que se mueven con rapidez o que emiten señales falsas durante la consolidación? El indicador Visual CrossPulse Dynamics resuelve este problema util
    WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
    Wissam Hussein
    Indicadores
    Bienvenido al indicador de reconocimiento Ultimate Harmonic Patterns Este indicador detecta el patrón de Gartley, el patrón de murciélago y el patrón de cifrado en función de HH y LL de la estructura de precios y los niveles de Fibonacci, y cuando se alcanzan ciertos niveles de fib, el indicador mostrará el patrón en el gráfico. Este indicador es una combinación de mis otros 3 indicadores que detecta patrones avanzados Características : Algoritmo avanzado para detectar el patrón con alta precisi
    Pro Smart Spread Timer
    Daiki Watanabe
    Indicadores
    Deje de perder dinero por la repentina ampliación de los diferenciales. En los mercados volátiles modernos (especialmente el oro y las criptomonedas), los diferenciales pueden duplicarse en cuestión de segundos. Los temporizadores de spread manuales son anticuados y molestos de configurar. Pro Smart Spread Timer (Pro SST) resuelve esto con "Zero Config Technology" . Simplemente colóquelo en cualquier gráfico. Analiza automáticamente las últimas 100 barras, aprende el spread "normal" para ese
    Mercaria Professional Trading Zones
    Anton Serozhkin
    Indicadores
    ## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
    TRI Visualizer
    Yoshimi Mon 三 Ura
    Indicadores
    TRI Visualizer MT5 - Análisis termodinámico del mercado Visión general El TRI (Indicador de Rango Térmico) Visualizer Enhanced es un raro indicador de análisis de mercado que va más allá del análisis técnico convencional, aplicando principios de termodinámica de la física. Interpreta las fluctuaciones de los precios del mercado como "energía termodinámica", lo que permite detectar con gran precisión cambios sutiles en el mercado que a menudo se pasan por alto. Mecanismos innovadores 1. Motor
    IceFX VelocityMeter Mini for MT5
    Norbert Mereg
    Indicadores
    IceFX VelocityMeter Mini es un indicador único en la plataforma MetaTrader 4 que mide la velocidad del mercado Forex . No es un volumen normal u otro indicador de medición porque IceFX VelocityMeter Mini es capaz de entender los movimientos de velocidad del mercado que se ocultan en los ticks y esa valiosa información no se puede leer de una manera ordinaria de las velas. El software monitoriza los ticks recibidos (frecuencia, magnitud de cambio) dentro de un rango de tiempo especificado, analiz
    Advanced Trading Chaos
    Sergei Gurov
    5 (1)
    Indicadores
    Caos de Trading Avanzado El objetivo principal del indicador es ayudar al trader a detectar las señales descritas por Bill Williams en sus libros para tomar una decisión de trading rápida y correcta. 1)Barra de reversión alcista/bajista (BDB) 2) Barra Divergente(DB) 3) Segunda Señal Sage - la tercera barra consecutiva del Awesome Oscillator 4) Fractales de trabajo (Fractales que trabajaron por encima/debajo de la frente roja 5) Tres modos de coloreado de barras 5.1) Coloreado de barras según e
    Scalper Pivot
    Yosi Malatta Madsu
    Indicadores
    Scalper Pivot detecta pequeñas áreas de reversión respetables que se pueden utilizar para marcar ventanas de oportunidad repetibles. Para el marco temporal M1. Configuración/entradas: En primer lugar, establezca un pip en el precio, por ejemplo, EURUSD a 0,0001, USDJPY a 0,01, o XAUUSD a 0,1. O seleccione AUTO para autodetectar símbolos comunes. Establezca el rango mínimo y máximo en pips, si desea un scalp entre 10 y 20 pips entonces establezca 10 y 20 respectivamente. Establezca la ventana de
    PivotWave
    Jeffrey Quiatchon
    Indicadores
    Presentamos PivotWave : su compañero de trading definitivo que redefine la precisión y el análisis de mercado. Diseñado pensando en los operadores, PivotWave es más que un indicador: es una potente herramienta que capta el pulso del mercado, identificando los puntos de inflexión y las tendencias clave con una precisión milimétrica. PivotWave aprovecha algoritmos avanzados para proporcionar señales visuales claras de los puntos óptimos de entrada y salida, facilitando a los operadores la navegaci
    AIS Forest Fire Trend MT5
    Aleksej Poljakov
    Indicadores
    Una de las secuencias numéricas se llama "Secuencia de incendios forestales". Ha sido reconocida como una de las secuencias nuevas más bellas. Su característica principal es que esta secuencia evita tendencias lineales, incluso las más cortas. Es esta propiedad la que formó la base de este indicador. Al analizar una serie de tiempo financiera, este indicador intenta rechazar todas las opciones de tendencia posibles. Y solo si falla, entonces reconoce la presencia de una tendencia y da la señal
    Eabotpro Signals
    Dany Abou Haidar
    Indicadores
    Eabotpro Signals v3.0 Un indicador profesional de MetaTrader 5 diseñado para ofrecer señales de trading de alta precisión con notificaciones en tiempo real, herramientas de gestión de operaciones y una interfaz limpia. "Base recomendada marco de tiempo es 4H Fibo De entrada . y el comercio marco de tiempo 1 menta , y 5 menta " Características principales: Señales de alta precisión : Optimizado para la precisión y la coherencia a través de diferentes condiciones de mercado. Panel de Operaciones
    Power Candles MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Indicadores
    Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
    Fibo Channels
    Jeffrey Quiatchon
    Indicadores
    Indicador Fibo Daily Channel Este indicador es una potente herramienta para los operadores, ya que proporciona niveles diarios precisos de soporte y resistencia basados en cálculos de extensión y retroceso de Fibonacci. Este indicador traza automáticamente puntos pivote clave (PP, R1, R2, S1, S2), así como niveles de extensión adicionales (R3, R4, S3, S4), lo que ayuda a los operadores a identificar posibles zonas de reversión y ruptura con facilidad. Incluye alertas personalizables y notificaci
    Magic Channel Scalper MT5
    Evgeny Belyaev
    Indicadores
    Magic Channel Scalper es un indicador de canal para el terminal MetaTrader 5. Este indicador permite encontrar los puntos de cambio de tendencia más probables. A diferencia de la mayoría de los indicadores de canal, Magic Channel Scalper no se redibuja. El sistema de alertas (alertas, correo electrónico y notificaciones push) le ayudará a supervisar simultáneamente varios instrumentos de negociación. Adjunte el indicador a un gráfico y la alerta se activará en cuanto aparezca una señal. Con nues
    Moving Average Surfer
    Rowan Stephan Buys
    Asesores Expertos
    Moving Average Surfer – Captura de Tendencias con Precisión para MT5 Surfea las olas del mercado con Moving Average Surfer, diseñado para traders que buscan precisión, eficiencia y gestión de riesgo automatizada. Este EA combina señales de medias móviles rápidas y lentas con filtros avanzados para detectar oportunidades de alta probabilidad. Funciones clave: Análisis dual de medias móviles: Utiliza MA rápidas y lentas para evaluar la dirección del mercado. Filtro RSI integrado: Añade validación
    Visual Titan Force Indicator
    AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
    Indicadores
    ¡Libere la volatilidad del mercado con el indicador Titan Force! ¿Está preparado para dominar el mercado aprovechando la volatilidad? El indicador Titan Force es su herramienta de negociación definitiva, diseñada para los operadores que prosperan durante los periodos de mayor actividad del mercado. Aún no está optimizado para usted Este indicador es un lienzo para su creatividad. Ha sido diseñado para permitirle optimizarlo de acuerdo con sus preferencias y estrategias de trading únicas. ¡Sus h
    Crash index scalping indicator
    David Chokumanyara
    Indicadores
    Indicador Crash 1000 Scalping para el Índice Sintético Crash 1000 Deriv. Introducción El indicador Crash 1000 Scalping es una herramienta especializada diseñada para el índice Crash 1000 en el mercado Deriv Synthetic. Este indicador es particularmente útil para scalping en el marco temporal M1, ayudando a los operadores a identificar puntos precisos de entrada y salida para posiciones de compra. Está diseñado para no repintar, proporcionando señales claras con alertas sonoras y notificaciones pu
    Los compradores de este producto también adquieren
    Smart Trend Trading System MT5
    Issam Kassas
    4.67 (57)
    Indicadores
    Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
    Divergence Bomber
    Ihor Otkydach
    4.96 (77)
    Indicadores
    Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
    Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
    Sirikorn Rungsang
    4.91 (35)
    Indicadores
    ***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
    Atomic Analyst MT5
    Issam Kassas
    4.19 (27)
    Indicadores
    En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
    Gold Sniper Scalper Pro
    Ich Khiem Nguyen
    3.29 (7)
    Indicadores
    Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
    Game Changer Indicator mt5
    Vasiliy Strukov
    5 (6)
    Indicadores
    Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
    FX Power MT5 NG
    Daniel Stein
    5 (28)
    Indicadores
    FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
    Azimuth Pro
    Ottaviano De Cicco
    5 (1)
    Indicadores
    PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
    Trend Screener Pro MT5
    STE S.S.COMPANY
    4.84 (99)
    Indicadores
    Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
    Smart Stop Indicator MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Indicadores
    Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
    FX Levels MT5
    Daniel Stein
    5 (12)
    Indicadores
    FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
    Trend indicator AI mt5
    Ramil Minniakhmetov
    5 (13)
    Indicadores
    Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
    SynaptixQuant Dominance Matrix
    Devie Arevalo Montemayor
    5 (1)
    Indicadores
    Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
    M1 Scalper Pro MT5
    Elif Kaya
    5 (9)
    Indicadores
    - Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
    IX Power MT5
    Daniel Stein
    4.92 (12)
    Indicadores
    IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
    Grabber System MT5
    Ihor Otkydach
    4.81 (21)
    Indicadores
    Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
    Quantum TrendPulse
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (20)
    Indicadores
    Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
    ARIPoint
    Temirlan Kdyrkhan
    1 (1)
    Indicadores
    ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
    Gartley Hunter Multi
    Siarhei Vashchylka
    5 (11)
    Indicadores
    Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
    Weis Wave with Alert MT5
    Trade The Volume Waves Single Member P.C.
    4.94 (17)
    Indicadores
    Opciones y privilegios de los paquetes de alquiler/por vida Alquiler Mensual Seis meses Anual/De por vida Weis Wave con Speed con Alerta+Índice de velocidad x x x Manual x x x Vídeo de instalación rápida x x x Blog x x x Actualizaciones de por vida x x x Material de instalación y formación x x Canal de acceso Discord "Los comerciantes SI" x Herramienta de Alerta de Ruptura de Rectángulo x Cómo operar con ella: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Si usted compra por favor póngase en cont
    SuperScalp Pro
    Van Minh Nguyen
    5 (1)
    Indicadores
    SuperScalp Pro – Sistema de indicador de scalping avanzado con múltiples filtros SuperScalp Pro es un sistema de indicador de scalping avanzado que combina el clásico Supertrend con múltiples filtros de confirmación inteligentes. El indicador funciona de forma eficiente en todos los marcos temporales desde M1 hasta H4 y es especialmente adecuado para XAUUSD, BTCUSD y los principales pares de Forex. Puede utilizarse como un sistema independiente o integrarse de forma flexible en estrategias de tr
    Smart Price Action Concepts MT5
    Issam Kassas
    4 (14)
    Indicadores
    Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
    MTF Supply Demand Zones MT5
    Georgios Kalomoiropoulos
    5 (1)
    Indicadores
    Próxima generación de zonas de oferta y demanda automatizadas. Algoritmo nuevo e innovador que funciona en cualquier gráfico. Todas las zonas se crean dinámicamente de acuerdo con la acción del precio del mercado. DOS TIPOS DE ALERTAS --> 1)CUANDO EL PRECIO LLEGA A UNA ZONA 2)CUANDO SE FORMA UNA NUEVA ZONA No obtienes un indicador inútil más. Obtiene una estrategia comercial completa con resultados probados.     Nuevas características:     Alertas cuando el precio llega a la zona de ofert
    ACB Breakout Arrows MT5
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    5 (1)
    Indicadores
    El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón especial de ruptura. El indicador escanea constantemente el gráfico en busca de un impulso estable en una dirección y proporciona una señal precisa justo antes del movimiento principal. Obtén el escáner de múltiples símbolos y múltiples marcos de tiempo desde aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT5 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. I
    Trend Forecaster
    Alexey Minkov
    5 (7)
    Indicadores
    El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
    Trend Flow PRO
    Aliaksandr Alferchyk
    Indicadores
    TREND FLOW PRO ayuda a identificar dónde el mercado realmente cambia de dirección. El indicador resalta los giros de tendencia y las zonas donde los principales participantes del mercado vuelven a entrar. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos del indicador no se redibujan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela. Elementos principales del indicador: BOS FLOW – ondas de tendencia y cambios
    PZ Harmonacci Patterns MT5
    PZ TRADING SLU
    3 (6)
    Indicadores
    Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
    Elliott Wave Trend MT5
    Young Ho Seo
    4 (4)
    Indicadores
    Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
    RelicusRoad Pro MT5
    Relicus LLC
    5 (24)
    Indicadores
    ¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
    Meravith AUTO
    Ivan Stefanov
    5 (1)
    Indicadores
    Meravith Auto es una versión automatizada del sistema de trading Meravith. El indicador consiste en una línea de tendencia que cambia de color. Cuando es alcista es verde y cuando es bajista es roja. Esta es la línea de soporte de la tendencia. Una línea de liquidez, donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Una línea de desviación alcista triple. Una línea de desviación bajista triple. Puntos morados y azules que indican alto volumen. El punto morado indica un volumen superior al v
    Otros productos de este autor
    Auto Orderblock with Break of Structure MT5
    Barend Paul Stander
    4.47 (17)
    Indicadores
    Auto Order Block con ruptura de estructura basada en ICT y Smart Money Concepts (SMC) Futuros Ruptura de estructura ( BoS ) Bloque de órdenes ( OB ) Bloque de Orden de marco de tiempo superior / Punto de Interés ( POI ) mostrado en el gráfico actual Fair value Gap ( FVG ) / Desequilibrio - MTF ( Multi Time Frame ) HH/LL/HL/LH - MTF ( Multi Time Frame ) Choch MTF ( Multi Time Frame ) Desequilibrio de Volumen , MTF vIMB Brecha Potencia de 3 Igual High / Low 's , MTF EQH / EQL Liquide z Má
    Fractal Model
    Barend Paul Stander
    Indicadores
    Indicador de Modelo Fractal para Metatrader , meticulosamente elaborado en torno al renombrado Modelo Fractal de TTrades. Esta poderosa herramienta permite a los operadores navegar por la acción del precio con precisión, aprovechando el análisis multi-marco de tiempo para anticipar los cambios de impulso, las formaciones de swing, y las continuaciones de tendencia. Diseñado para MetaTrader , el Indicador Modelo Fractal combina conocimientos algorítmicos avanzados con características personaliz
    CRT Candle Range Theory
    Barend Paul Stander
    Indicadores
    Teoría del rango de velas - CRT Marcar barras de Candle Range Theory - CRT en el gráfico. Opciones: elija entre CRT de 2 barras o CRT que incluya barras interiores Mostrar CRT de marco de tiempo superior en gráfico de marco de tiempo inferior Mostrar CRT de marco de tiempo actual en gráfico con CRT de marco de tiempo superior Alerta cuando se forma una nueva CRT Mostrar / Ocultar Etiquetas Botón Menú para seleccionar Opciones para obtener más información sobre el uso de Candle Range Theory -
    DR IDR Pro
    Barend Paul Stander
    3 (2)
    Indicadores
    Indicador Defining Range ( DR ) e Implied Defining Range ( IDR ) Pro con características añadidas de la versión gratuita Muestra los rangos DR e IDR Sesiones en el gráfico para RDR Rango de definición regular (Sesión de Nueva York) ADR Tras rango de definición (Sesión Asiática) ODR Fuera del rango definido (Sesión de Londres) Botones en el gráfico para activar/desactivar : Mostrar desequilibrio ( IMB ) Mostrar desequilibrio de volumen ( VIB ) Mostrar Gap entre apertura y cierre Mostrar De
    Equal Highs and Lows
    Barend Paul Stander
    Indicadores
    Indicador de igualdad de máximos y mínimos Encuentre y Marque Altos y Bajos Iguales en gráficos de Marcos de Tiempo Múltiples Seleccionados. Opciones: Establecer barras mínimas y máximas entre barras de Máximos y Mínimos iguales. Establecer la diferencia máxima entre puntos Máximos y Mínimos ( Sensibilidad ) Seleccionar marcos de tiempo por botones en el gráfico Seleccionar / Filtrar sólo máximos o mínimos mediante un botón Extender la línea de Igual Máximos / Mínimos hacia adelante para refe
    Quarterly Cycles
    Barend Paul Stander
    5 (1)
    Indicadores
    Ciclos trimestrales Quarterly Cycles se basa en la Teoría Trimestral desarrollada por Daye ( traderdaye en X ). Es una ayuda al usuario para encontrar Ciclos y NO se detecta automáticamente, el usuario puede seleccionar AMDX o XAMD en cada Ciclo y se dibujará visualmente en el gráfico. Ciclos Trimestrales: Anual , Mensual, Semanal, Diario, 6 Horas (90 minutos) - Ciclo Anual : El año se divide en cuatro secciones de tres meses cada una Q1 - Enero, Febrero, Marzo Q2 - abril, mayo, junio Q3 - Jul
    GoldBach
    Barend Paul Stander
    Indicadores
    Indicador de potencia de Goldbach de tres niveles Basado en el marco de la conjetura de Goldbach de Hopiplaka Desbloquea la estructura oculta del precio con el Indicador de Niveles del Poder de Tres de Goldbach (PO3) - una herramienta de precisión construida directamente a partir de los principios del libro más vendido de Hopiplaka: "Fundamentos de Goldbach: What Every ICT Trader Still Wants to Demystify" Disponible ahora en: https: //hopiplaka.gumroad.com/ Características del indicador Selecci
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario