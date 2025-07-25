Daily Bias

Indicador diario de sesgo con estadísticas y panel de control

Libere el poder del análisis de sesgo del mercado con el Indicador de Sesgo Multi-Tiempo, una herramienta versátil diseñada para operadores que buscan una clara ventaja en los mercados. Este indicador proporciona información práctica al mostrar el sesgo diario, el sesgo semanal y el sesgo de periodo personalizado, lo que le permite alinear sus operaciones con la dirección predominante del mercado en múltiples marcos temporales y símbolos.

Características principales:

Análisis de sesgo diario: Identifique el sesgo alcista, bajista o neutral para el día de negociación actual, ayudándole a tomar decisiones de negociación intradía informadas.

Análisis semanal: Obtenga una perspectiva más amplia con el sesgo semanal del mercado, perfecto para operadores swing o para aquellos que planifican estrategias a más largo plazo.

Sesgo Periódico Personalizado: Establezca su propio marco temporal personalizado para analizar el sesgo del mercado, ofreciendo flexibilidad para estilos de negociación únicos o condiciones de mercado específicas.

Alterne el marco temporal del sesgo mediante un botón: Cambie sin problemas entre sesgos diarios, semanales y de periodos personalizados con un botón en el gráfico fácil de usar, agilizando su proceso de análisis.

Visualización del sesgo en el gráfico: Visualice el sesgo del mercado directamente en su gráfico con indicadores claros y codificados por colores para una rápida toma de decisiones.

Objetivos de sesgo en el gráfico: Trace automáticamente objetivos clave de precios basados en el sesgo (por ejemplo, niveles de soporte/resistencia o zonas de precios proyectados) para guiar sus entradas y salidas de operaciones.

Estadísticas de sesgo: Acceda a estadísticas detalladas, incluida la precisión histórica del sesgo y las métricas de rendimiento, para evaluar la fiabilidad de las señales de sesgo.

Panel de sesgo multisímbolo y multiplataforma: Supervise los sesgos a través de múltiples símbolos y marcos temporales simultáneamente con un panel intuitivo, perfecto para operadores de múltiples activos o scalpers.

Modos de sesgo

Cierre por encima del máximo del día anterior - sesgo PDH

Cierre por debajo del mínimo del día anterior - sesgo PDL

Sacar el mínimo del día anterior pero volver a cerrar dentro del rango - sesgo PDH

Sacar el máximo del día anterior pero volver a cerrar dentro del rango - sesgo PDL

Sacar Máximo y Mínimo del día anterior pero volver a cerrar dentro del rango - Sin sesgo

Personalización :

Elija entre los modos de sesgo Diario, Semanal o Período personalizado.

Alterne los marcos temporales sin esfuerzo con un botón en el gráfico.

Ajuste la configuración de la pantalla para la visualización del sesgo y los niveles objetivo.

Configure el panel multisímbolo para seguir sus activos y plazos preferidos.

Cómo Funciona: El indicador se basa en la lógica TTrades Daily Bias y analiza la acción del precio y los patrones clave del mercado para determinar el sesgo direccional para su marco de tiempo seleccionado. A continuación, muestra el sesgo, proyecta objetivos de precios potenciales, y proporciona información estadística para validar la señal. El panel de control multisímbolo le permite supervisar los sesgos en varios instrumentos, garantizando que nunca pierda una oportunidad de negociación.











