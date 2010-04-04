Trade Panel Simple MT5 One Click Risk Control

JoOrderTrade Simple – Panel Inteligente de Trading Manual para MT5


IMPORTANTE: Para que la herramienta funcione correctamente, es OBLIGATORIO activar la opción "Permitir Algo Trading" en la configuración de MetaTrader 5. Sin esta activación, el panel no funcionará.


¿QUÉ HACE JOORDERTRADE?

JoOrderTrade es un panel profesional de trading manual que transforma tu experiencia de operación en MetaTrader 5. Fue desarrollado para ejecutar operaciones rápidamente y gestionar posiciones de forma eficiente, eliminando la complejidad de las interfaces estándar de MT5.

Funciones principales:

- Ejecución de órdenes de mercado con un solo clic (Comprar/Vender)
- Sistema de órdenes pendientes con vista previa gráfica
- Teclas rápidas configurables para todas las operaciones
- Gestión visual de Take Profit y Stop Loss
- Sistema OCO (One-Cancels-Other) integrado
- Estadísticas diarias en tiempo real
- Gestión automática del riesgo (% por operación y límite diario)
- Interfaz en portugués e inglés
- Panel siempre visible sobre el gráfico
- Cálculo automático del lote basado en el riesgo

¿PARA QUIÉN ES ESTA HERRAMIENTA?

JoOrderTrade Simple es ideal para:

Traders manuales que desean rapidez en la ejecución de órdenes  
Principiantes que buscan una interfaz simple e intuitiva  
Scalpers que necesitan velocidad en operaciones rápidas  
Swing traders que utilizan órdenes pendientes con frecuencia  
Profesionales que valoran funciones avanzadas con simplicidad  

Si estás cansado de abrir múltiples ventanas en MT5, hacer varios clics para ejecutar una operación o sientes que pierdes oportunidades por la lentitud en la ejecución, esta herramienta fue hecha para ti.

CÓMO USAR

INSTALACIÓN (PASO CRÍTICO):

1. En MetaTrader 5, ve a: Menú principal → Herramientas → Opciones → Asesores Expertos
2. Marca la opción "Permitir Algo Trading" (OBLIGATORIO)
3. Haz clic en "Aceptar" para guardar la configuración
4. Arrastra JoOrderTrade desde el Navegador a cualquier gráfico
5. Acepta los permisos solicitados

USO BÁSICO:

 Operaciones de Mercado:
- Botón BUY: Abre una posición de compra al precio Ask actual
- Botón SELL: Abre una posición de venta al precio Bid actual
- Teclas rápidas: B (Comprar), S (Vender)

 Órdenes Pendientes:
- Presiona SHIFT + clic en el gráfico = Orden pendiente de compra
- Presiona AltGr + clic en el gráfico = Orden pendiente de venta
- Aparecerá una línea de color: mueve el ratón para ajustar el precio y haz clic para confirmar

 Gestión de Posiciones:
- Botón CLOSE: Cierra todas las posiciones abiertas
- Botón INVERT: Invierte la dirección de las posiciones actuales
- Botón ZERO: Cierra todas las posiciones
- Botón CANCEL+ZERO: Cancela órdenes pendientes y cierra posiciones
- Teclas rápidas: X (Cerrar todo), I (Invertir), C (Cancelar pendientes)

 Configuración de TP/SL:
1. Introduce los valores en puntos en los campos Take Profit y Stop Loss
2. Usa los botones T y S al lado para activar/desactivar cada función
3. Activa "Use OCO" en la configuración para el sistema One-Cancels-Other


  Seguimiento de Resultados:
- Resultado Abierto: Muestra la ganancia/pérdida actual de las posiciones en tiempo real
- Resultado del Día: Suma del resultado abierto + posiciones cerradas del día
- Tarifas del Día: Comisiones y swaps acumulados

 LO QUE NO HACE

Es importante entender las limitaciones de la herramienta:

1. NO es un robot de trading automático – No abre posiciones automáticamente, requiere acción manual del trader
2. NO realiza análisis técnico ni genera señales – Es puramente una herramienta de ejecución
3. NO garantiza beneficios – Los resultados dependen exclusivamente de la estrategia del trader
4. NO opera de forma autónoma en cuentas demo – Requiere configuración y permisos manuales
5. NO sustituye la educación financiera – Es una herramienta para traders con conocimientos previos
6. NO ofrece recomendaciones de inversión – La decisión de compra/venta siempre es del trader

Esta es una HERRAMIENTA DE EJECUCIÓN que agiliza el proceso de trading, pero no toma decisiones por ti.

Aviso de Actualizaciones
Próximamente estará disponible una nueva versión mejorada del panel de trading, con nuevas funciones y una apariencia personalizable.
Mantente atento a mi tienda: la versión JoOrderTrade Plus estará disponible pronto.


ADVERTENCIA DE RIESGO

ATENCIÓN: EL TRADING IMPLICA UN ALTO RIESGO DE PÉRDIDA DE CAPITAL

Lee atentamente antes de usar:

1. Puedes perder todo tu capital invertido – Nunca inviertas dinero que no puedas permitirte perder
2. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros – El mercado es impredecible
3. Configura siempre la gestión de riesgo:
   - Usa Stop Loss en TODAS las operaciones
   - Define un riesgo máximo por operación (recomendado: 1–2% del capital)
   - Configura un límite de pérdida diaria en la configuración
4. Prueba primero en una cuenta DEMO:
   - Usa la herramienta durante al menos 30 días en una cuenta demo
   - Familiarízate con todas las funciones
   - Solo pasa a una cuenta real cuando te sientas seguro
5. Tú eres responsable de todas las operaciones:
   - La herramienta solo ejecuta tus órdenes
   - El monitoreo activo de las posiciones es tu responsabilidad
   - Las decisiones de compra/venta son exclusivamente tuyas
6. Consulta a un asesor financiero si es necesario, especialmente si eres principiante

IMPORTANTE: Para que la herramienta funcione correctamente, es OBLIGATORIO activar la opción "Permitir Algo Trading" en la configuración de MetaTrader 5. Sin esta activación, el panel no funcionará.

El desarrollador no se responsabiliza por ninguna pérdida financiera resultante del uso de esta herramienta. El trading es una actividad de alto riesgo y requiere conocimiento, experiencia y control emocional.




