Trend Zone Force
- Indicadores
- Joas Da Silva Veiga
- Versión: 2.6
- Actualizado: 6 enero 2026
- Activaciones: 5
tendencia, pullback, indicador de tendencia, volatilidad, atr, media móvil, ema, momentum, oscilador, flujo de órdenes, delta, trading en tendencia, scalping, day trading
✅ Qué hace
Identifica la tendencia principal mediante medias móviles.
Dibuja zonas dinámicas de pullback basadas en la volatilidad.
Muestra el flujo direccional del precio (presión compradora o vendedora).
Ayuda a leer el contexto del mercado para operaciones más precisas.
✅ Para quién es
Traders de day trade, scalping y swing trade.
Quienes operan pullbacks en tendencia.
Usuarios de MT5 que buscan confirmación de flujo.
Traders que ya utilizan price action o paneles de trading.
Quienes prefieren indicadores limpios y objetivos.
✅ Cómo usar
Identifique la tendencia:
Zona verde → sesgo comprador
Zona roja → sesgo vendedor
Espere a que el precio regrese a la zona de pullback.
Ejecute la entrada en la vela de confirmación.
Utilice siempre una gestión de riesgo adecuada.
❌ Lo que NO hace
No genera señales automáticas de compra o venta.
No predice el mercado.
No reemplaza la gestión de riesgo.
No utiliza volumen real ni delta de operaciones.
No funciona bien en mercados laterales sin filtros adicionales.
⚠️ Advertencia de riesgo
Este indicador es una herramienta de apoyo a la decisión y no garantiza resultados.
Operar en mercados financieros implica alto riesgo y puede generar pérdidas.
Use siempre stop loss, gestión de riesgo y pruebe en cuenta demo antes de operar con dinero real.
