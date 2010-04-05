HotKey Trade

HotKey Trade es un panel de ejecución rápida que te permite operar con solo presionar una tecla. Abre órdenes BUY (C), SELL (V) o cierra todas (X) al instante, sin menús ni clics. Además, puedes ajustar el lote con las flechas ↑↓ y visualizar P&L, margen y tamaño de lote en tiempo real. Ideal para scalpers, traders manuales y quienes valoran la velocidad.

Operativa con teclas, Visualización de P&L y margen, Control dinámico del lotaje, Compatible con cualquier símbolo y temporalidad

Tecla para COMPRAR (Por defecto: C)
Tecla para VENDER (Por defecto: V)
Tecla para CERRAR TODO (Por defecto: X)
Tecla para SUBIR LOTE (Por defecto: Flecha arriba)
Tecla para BAJAR LOTE (Por defecto: Flecha abajo)
Tecla para MOSTRAR/OCULTAR LOTE (Por defecto: L)

