HotKey Trade
- Utilidades
- Juan Pablo Sanchez Correa
- Versión: 3.20
- Actualizado: 2 diciembre 2025
- Activaciones: 5
HotKey Trade es un panel de ejecución rápida que te permite operar con solo presionar una tecla. Abre órdenes BUY (C), SELL (V) o cierra todas (X) al instante, sin menús ni clics. Además, puedes ajustar el lote con las flechas ↑↓ y visualizar P&L, margen y tamaño de lote en tiempo real. Ideal para scalpers, traders manuales y quienes valoran la velocidad.
Operativa con teclas, Visualización de P&L y margen, Control dinámico del lotaje, Compatible con cualquier símbolo y temporalidad
Tecla para COMPRAR (Por defecto: C)
Tecla para VENDER (Por defecto: V)
Tecla para CERRAR TODO (Por defecto: X)
Tecla para SUBIR LOTE (Por defecto: Flecha arriba)
Tecla para BAJAR LOTE (Por defecto: Flecha abajo)
Tecla para MOSTRAR/OCULTAR LOTE (Por defecto: L)