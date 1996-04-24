Trade Panel Pro MT5 One Click Risk Control

Panel de operaciones, Gestión de riesgos, Gestión de órdenes, Stop móvil, Stop Loss, Take Profit, Ejecución rápida


JoOrderTrade Pro – Panel de Trading Avanzado para MetaTrader 5


Avisos extremadamente importantes
Para que la herramienta funcione correctamente, es OBLIGATORIO activar la opción "Algo Trading" en la configuración de MetaTrader 5. Sin esta activación, el panel no funcionará.




Importante:
No mantenga la función “OA” activada sin comprender completamente su finalidad.

La función OA (Orden Automática) opera junto con el Trailing Stop. Cuando el trailing stop se activa y el stop loss se mueve a favor de la posición, el sistema coloca automáticamente una orden opuesta a la operación original exactamente en el nivel del trailing stop.

Ejemplo operativo:
En una operación de compra, si el Trailing Stop está configurado para activarse después de un movimiento favorable de 2 dólares, al alcanzarse ese nivel el stop loss se ajustará automáticamente y, al mismo tiempo, se colocará una orden automática de venta en el precio del trailing stop.

El botón “OA” está destinado a estrategias de trading específicas que incluyen protección o reversión automática de posiciones. Si no utiliza este tipo de estrategias, se recomienda mantener esta función desactivada para evitar ejecuciones no deseadas.

Esta funcionalidad puede ser modificada o eliminada en futuras actualizaciones.


El panel JoOrderTrade Pro puede presentar algunos pequeños errores en determinados botones para ciertos tipos de usuarios, como textos de botones desalineados o botones que se salen de los límites del panel. Esto ocurre porque algunas resoluciones de pantalla y escalas son extremadamente altas. Si esto te ocurre, no te preocupes: no afecta directamente a las funcionalidades principales del panel. Estamos trabajando intensamente para corregir estos errores en próximas actualizaciones.

Nota: Pronto estará disponible un video tutorial con explicaciones de cómo funciona el panel en la práctica.
Espéralo.

Recuerda que el video solo se puede ver en el sitio web de MQL5.

El video estará disponible en dos idiomas: inglés y portugués.
Si hablas portugués, cambia el idioma de la página para ver el video en portugués.
¿Por qué la boleta no aparece en la prueba demo?
El Strategy Tester de MT5 no renderiza paneles interactivos.
Los paneles gráficos (boletas) no aparecen en el tester cuando el EA está:
  • Protegido por licencia
  • Compilado con restricciones comerciales
  • Dependiente de interacción manual (clics, botones, ratón)
    En el tester no existe un ratón real, solo simulación.
    Además, los EAs de pago suelen bloquear la interfaz gráfica (UI) en el tester.
    Esto se hace para proteger al vendedor y para:
  • Impedir la copia del layout
  • Evitar ingeniería inversa
  • Forzar el uso únicamente en cuenta real o demo
¿Qué puedes hacer?

Puedes comprar y probar en una cuenta demo.
Si no te gusta el panel, puedes solicitar un reembolso, siempre que sigas las políticas abajo indicadas.
Política de reembolso (MQL5)
La política oficial de MQL5 permite reembolso hasta 7 días, siempre que:
  • El producto no haya sido usado en cuenta real
  • No haya generado ganancias significativas
  • No haya solicitudes de soporte abusivas
  • La solicitud esté dentro del plazo establecido
QUÉ HACE
JoOrderTrade Pro es una herramienta profesional de trading que ofrece un panel de control completo y moderno para operar en MetaTrader 5. Transforma la experiencia de trading con una interfaz intuitiva y funcionalidades avanzadas diseñadas para traders serios.
Funcionalidades principales:
  • Sistema completo de órdenes market y pendientes
  • Trailing Stop inteligente con activación programable
  • Gestión avanzada de Take Profit y Stop Loss
  • Estadísticas diarias en tiempo real
  • Sistema de backup automático 24/7
  • Hotkeys configurables para operación rápida
  • Interfaz responsive que se adapta a cualquier resolución
  • Sistema de escalado automático para diferentes pantallas
TRAILING STOP – PROTECCIÓN AUTOMÁTICA DE GANANCIAS
El Trailing Stop es un sistema inteligente que protege tus ganancias automáticamente. Funciona como un stop móvil que sigue el precio de mercado a medida que avanza a tu favor, ayudando a garantizar que no devuelvas todas las ganancias obtenidas.
CONFIGURACIÓN FÁCIL
  • Activa el botón TRAILING ON en el panel
  • Elige si la activación será en dólares o en puntos
  • Define la distancia deseada
  • El sistema realiza todo el proceso automáticamente
Ideal para traders que desean operar con más tranquilidad, disciplina y protección automática de las ganancias.
CÓMO FUNCIONA
Configuras solo dos reglas simples:
  1. Cuándo comenzar: define después de cuánto beneficio se activará el trailing stop (en dólares o puntos).
  2. Distancia: define cuánto se mantendrá el stop por detrás del precio actual.
    Después de eso, el sistema se encarga de todo automáticamente.
EJEMPLO PRÁCTICO
  • Compra EUR/USD a 1.1000
  • Configuración: activar tras $100 de beneficio | distancia $50
  • Al alcanzar $100 de beneficio, el stop se posiciona $50 detrás del precio
  • Si el precio sigue subiendo, el stop acompaña automáticamente
  • Si el precio baja, la posición se cierra con beneficio garantizado
VENTAJAS
  • Protege tus ganancias automáticamente
  • No requiere monitoreo constante del mercado
  • Elimina la emoción en la decisión de salida
  • Permite capturar movimientos mayores con más seguridad
PARA QUIÉN ES
Este producto es ideal para:
  • Traders de day trading y scalping que necesitan ejecución rápida
  • Operadores que gestionan múltiples posiciones simultáneamente
  • Usuarios que prefieren una interfaz visual en lugar de comandos manuales
  • Traders que utilizan estrategias con trailing stop dinámico
  • Cualquier persona que quiera mejorar su eficiencia en el trading
No es adecuado para:
  • Principiantes absolutos sin conocimientos básicos de trading
  • Usuarios que buscan sistemas de trading automatizado (robots EA)
  • Personas que no entienden los riesgos del trading con apalancamiento
CÓMO USAR
Configuración inicial:
  • Activar Algotrading en MetaTrader 5 (botón “Algotrading” en la barra de herramientas – ESENCIAL para el funcionamiento)
Configuraciones básicas recomendadas:
  • Posición del panel: izquierda o derecha según preferencia
  • Lotes predefinidos: ajustar según el tamaño de la cuenta
  • TP/SL por defecto: configurar niveles de riesgo apropiados
  • Trailing Stop: activar según la estrategia de salida
Operación diaria:
  • Usa los botones BUY / SELL para órdenes market
  • Usa hotkeys para operaciones rápidas (B = Buy, S = Sell, X = Close)
  • Configura el trailing stop para proteger ganancias
  • Monitorea estadísticas en tiempo real directamente en el panel
Teclas rápidas principales:
  • B: Comprar (Buy)
  • S: Vender (Sell)
  • X: Cerrar todas las posiciones
  • I: Invertir posiciones
  • C: Cancelar todas las órdenes pendientes
  • T: Activar / desactivar trailing stop
  • M: Minimizar / restaurar panel
QUÉ NO HACE
Esta herramienta NO:
  • No es un robot de trading automatizado (no toma decisiones por sí sola)
  • No realiza análisis técnico ni genera señales de entrada/salida
  • No garantiza ganancias ni resultados positivos
  • No opera automáticamente sin intervención del usuario
  • No sustituye la formación, disciplina y experiencia en trading
  • No ofrece recomendaciones de inversión
Funciona como:
Un panel de control avanzado que facilita y acelera la ejecución manual de operaciones.
AVISO DE RIESGO
ATENCIÓN: EL TRADING IMPLICA ALTO RIESGO
  • El trading con apalancamiento puede provocar pérdidas superiores al depósito inicial
  • No inviertas dinero que no puedas permitirte perder
  • Este es un panel de ejecución, no un sistema que garantice ganancias
  • Prueba siempre en cuenta demo antes de usar en cuenta real
  • El desarrollador no se responsabiliza por pérdidas financieras
  • Consulta a un asesor financiero independiente si es necesario
  • Usa siempre una gestión de riesgo adecuada
Configuración obligatoria para funcionamiento:
DEBES activar el botón Algotrading en la barra de herramientas de MetaTrader 5. Sin esa activación, el panel no funcionará.
SOPORTE Y ACTUALIZACIONES
El producto incluye soporte técnico básico y actualizaciones de compatibilidad. Para dudas técnicas, utiliza el sistema de mensajes de la plataforma MQL5.
JoOrderTrade Pro – Más control, más eficiencia, trading profesional.

