Trade Panel Pro MT5 One Click Risk Control

Avisos extremadamente importantes

Para que la herramienta funcione correctamente, es OBLIGATORIO activar la opción "Algo Trading" en la configuración de MetaTrader 5. Sin esta activación, el panel no funcionará.





Importante:

No mantenga la función “OA” activada sin comprender completamente su finalidad. La función OA (Orden Automática) opera junto con el Trailing Stop. Cuando el trailing stop se activa y el stop loss se mueve a favor de la posición, el sistema coloca automáticamente una orden opuesta a la operación original exactamente en el nivel del trailing stop. Ejemplo operativo:

En una operación de compra, si el Trailing Stop está configurado para activarse después de un movimiento favorable de 2 dólares, al alcanzarse ese nivel el stop loss se ajustará automáticamente y, al mismo tiempo, se colocará una orden automática de venta en el precio del trailing stop. El botón “OA” está destinado a estrategias de trading específicas que incluyen protección o reversión automática de posiciones. Si no utiliza este tipo de estrategias, se recomienda mantener esta función desactivada para evitar ejecuciones no deseadas. Esta funcionalidad puede ser modificada o eliminada en futuras actualizaciones.



El panel JoOrderTrade Pro puede presentar algunos pequeños errores en determinados botones para ciertos tipos de usuarios, como textos de botones desalineados o botones que se salen de los límites del panel. Esto ocurre porque algunas resoluciones de pantalla y escalas son extremadamente altas. Si esto te ocurre, no te preocupes: no afecta directamente a las funcionalidades principales del panel. Estamos trabajando intensamente para corregir estos errores en próximas actualizaciones.





Nota: Pronto estará disponible un video tutorial con explicaciones de cómo funciona el panel en la práctica.

Espéralo.



Recuerda que el video solo se puede ver en el sitio web de MQL5.



El video estará disponible en dos idiomas: inglés y portugués.

Si hablas portugués, cambia el idioma de la página para ver el video en portugués.

¿Por qué la boleta no aparece en la prueba demo?

El Strategy Tester de MT5 no renderiza paneles interactivos.

Los paneles gráficos (boletas) no aparecen en el tester cuando el EA está:

Protegido por licencia

Compilado con restricciones comerciales

Dependiente de interacción manual (clics, botones, ratón)

En el tester no existe un ratón real, solo simulación.

Además, los EAs de pago suelen bloquear la interfaz gráfica (UI) en el tester.

Esto se hace para proteger al vendedor y para:

Impedir la copia del layout

Evitar ingeniería inversa

Forzar el uso únicamente en cuenta real o demo

¿Qué puedes hacer?



Puedes comprar y probar en una cuenta demo.

Si no te gusta el panel, puedes solicitar un reembolso, siempre que sigas las políticas abajo indicadas.

Política de reembolso (MQL5)

La política oficial de MQL5 permite reembolso hasta 7 días, siempre que:

El producto no haya sido usado en cuenta real

No haya generado ganancias significativas

No haya solicitudes de soporte abusivas

La solicitud esté dentro del plazo establecido

QUÉ HACE

JoOrderTrade Pro es una herramienta profesional de trading que ofrece un panel de control completo y moderno para operar en MetaTrader 5. Transforma la experiencia de trading con una interfaz intuitiva y funcionalidades avanzadas diseñadas para traders serios.

Funcionalidades principales:

Sistema completo de órdenes market y pendientes

Trailing Stop inteligente con activación programable

Gestión avanzada de Take Profit y Stop Loss

Estadísticas diarias en tiempo real

Sistema de backup automático 24/7

Hotkeys configurables para operación rápida

Interfaz responsive que se adapta a cualquier resolución

Sistema de escalado automático para diferentes pantallas

TRAILING STOP – PROTECCIÓN AUTOMÁTICA DE GANANCIAS

El Trailing Stop es un sistema inteligente que protege tus ganancias automáticamente. Funciona como un stop móvil que sigue el precio de mercado a medida que avanza a tu favor, ayudando a garantizar que no devuelvas todas las ganancias obtenidas.

CONFIGURACIÓN FÁCIL

Activa el botón TRAILING ON en el panel

Elige si la activación será en dólares o en puntos

Define la distancia deseada

El sistema realiza todo el proceso automáticamente

Ideal para traders que desean operar con más tranquilidad, disciplina y protección automática de las ganancias.

CÓMO FUNCIONA

Configuras solo dos reglas simples:

Cuándo comenzar: define después de cuánto beneficio se activará el trailing stop (en dólares o puntos). Distancia: define cuánto se mantendrá el stop por detrás del precio actual.

Después de eso, el sistema se encarga de todo automáticamente.

EJEMPLO PRÁCTICO

Compra EUR/USD a 1.1000

Configuración: activar tras $100 de beneficio | distancia $50

Al alcanzar $100 de beneficio, el stop se posiciona $50 detrás del precio

Si el precio sigue subiendo, el stop acompaña automáticamente

Si el precio baja, la posición se cierra con beneficio garantizado

VENTAJAS

Protege tus ganancias automáticamente

No requiere monitoreo constante del mercado

Elimina la emoción en la decisión de salida

Permite capturar movimientos mayores con más seguridad

PARA QUIÉN ES

Este producto es ideal para:

Traders de day trading y scalping que necesitan ejecución rápida

Operadores que gestionan múltiples posiciones simultáneamente

Usuarios que prefieren una interfaz visual en lugar de comandos manuales

Traders que utilizan estrategias con trailing stop dinámico

Cualquier persona que quiera mejorar su eficiencia en el trading

No es adecuado para:

Principiantes absolutos sin conocimientos básicos de trading

Usuarios que buscan sistemas de trading automatizado (robots EA)

Personas que no entienden los riesgos del trading con apalancamiento

CÓMO USAR

Configuración inicial:

Activar Algotrading en MetaTrader 5 (botón “Algotrading” en la barra de herramientas – ESENCIAL para el funcionamiento)

Configuraciones básicas recomendadas:

Posición del panel: izquierda o derecha según preferencia

Lotes predefinidos: ajustar según el tamaño de la cuenta

TP/SL por defecto: configurar niveles de riesgo apropiados

Trailing Stop: activar según la estrategia de salida

Operación diaria:

Usa los botones BUY / SELL para órdenes market

Usa hotkeys para operaciones rápidas (B = Buy, S = Sell, X = Close)

Configura el trailing stop para proteger ganancias

Monitorea estadísticas en tiempo real directamente en el panel

Teclas rápidas principales:

B: Comprar (Buy)

S: Vender (Sell)

X: Cerrar todas las posiciones

I: Invertir posiciones

C: Cancelar todas las órdenes pendientes

T: Activar / desactivar trailing stop

M: Minimizar / restaurar panel

QUÉ NO HACE

Esta herramienta NO:

No es un robot de trading automatizado (no toma decisiones por sí sola)

No realiza análisis técnico ni genera señales de entrada/salida

No garantiza ganancias ni resultados positivos

No opera automáticamente sin intervención del usuario

No sustituye la formación, disciplina y experiencia en trading

No ofrece recomendaciones de inversión

Funciona como:

Un panel de control avanzado que facilita y acelera la ejecución manual de operaciones.

AVISO DE RIESGO

ATENCIÓN: EL TRADING IMPLICA ALTO RIESGO

El trading con apalancamiento puede provocar pérdidas superiores al depósito inicial

No inviertas dinero que no puedas permitirte perder

Este es un panel de ejecución, no un sistema que garantice ganancias

Prueba siempre en cuenta demo antes de usar en cuenta real

El desarrollador no se responsabiliza por pérdidas financieras

Consulta a un asesor financiero independiente si es necesario

Usa siempre una gestión de riesgo adecuada

Configuración obligatoria para funcionamiento:

DEBES activar el botón Algotrading en la barra de herramientas de MetaTrader 5. Sin esa activación, el panel no funcionará.

SOPORTE Y ACTUALIZACIONES

El producto incluye soporte técnico básico y actualizaciones de compatibilidad. Para dudas técnicas, utiliza el sistema de mensajes de la plataforma MQL5.

JoOrderTrade Pro – Más control, más eficiencia, trading profesional.