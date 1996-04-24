Trade Panel Pro MT5 One Click Risk Control
- Utilidades
- Joas Da Silva Veiga
- Versión: 1.0
- Activaciones: 16
Panel de operaciones, Gestión de riesgos, Gestión de órdenes, Stop móvil, Stop Loss, Take Profit, Ejecución rápida
JoOrderTrade Pro – Panel de Trading Avanzado para MetaTrader 5
Avisos extremadamente importantes
Para que la herramienta funcione correctamente, es OBLIGATORIO activar la opción "Algo Trading" en la configuración de MetaTrader 5. Sin esta activación, el panel no funcionará.
Importante:
No mantenga la función “OA” activada sin comprender completamente su finalidad.
La función OA (Orden Automática) opera junto con el Trailing Stop. Cuando el trailing stop se activa y el stop loss se mueve a favor de la posición, el sistema coloca automáticamente una orden opuesta a la operación original exactamente en el nivel del trailing stop.
Ejemplo operativo:
En una operación de compra, si el Trailing Stop está configurado para activarse después de un movimiento favorable de 2 dólares, al alcanzarse ese nivel el stop loss se ajustará automáticamente y, al mismo tiempo, se colocará una orden automática de venta en el precio del trailing stop.
El botón “OA” está destinado a estrategias de trading específicas que incluyen protección o reversión automática de posiciones. Si no utiliza este tipo de estrategias, se recomienda mantener esta función desactivada para evitar ejecuciones no deseadas.
Esta funcionalidad puede ser modificada o eliminada en futuras actualizaciones.
El panel JoOrderTrade Pro puede presentar algunos pequeños errores en determinados botones para ciertos tipos de usuarios, como textos de botones desalineados o botones que se salen de los límites del panel. Esto ocurre porque algunas resoluciones de pantalla y escalas son extremadamente altas. Si esto te ocurre, no te preocupes: no afecta directamente a las funcionalidades principales del panel. Estamos trabajando intensamente para corregir estos errores en próximas actualizaciones.
Espéralo.
Recuerda que el video solo se puede ver en el sitio web de MQL5.
El video estará disponible en dos idiomas: inglés y portugués.
Si hablas portugués, cambia el idioma de la página para ver el video en portugués.
El Strategy Tester de MT5 no renderiza paneles interactivos.
Los paneles gráficos (boletas) no aparecen en el tester cuando el EA está:
- Protegido por licencia
- Compilado con restricciones comerciales
- Dependiente de interacción manual (clics, botones, ratón)
En el tester no existe un ratón real, solo simulación.
Además, los EAs de pago suelen bloquear la interfaz gráfica (UI) en el tester.
Esto se hace para proteger al vendedor y para:
- Impedir la copia del layout
- Evitar ingeniería inversa
- Forzar el uso únicamente en cuenta real o demo
Puedes comprar y probar en una cuenta demo.
Si no te gusta el panel, puedes solicitar un reembolso, siempre que sigas las políticas abajo indicadas.
La política oficial de MQL5 permite reembolso hasta 7 días, siempre que:
- El producto no haya sido usado en cuenta real
- No haya generado ganancias significativas
- No haya solicitudes de soporte abusivas
- La solicitud esté dentro del plazo establecido
- Sistema completo de órdenes market y pendientes
- Trailing Stop inteligente con activación programable
- Gestión avanzada de Take Profit y Stop Loss
- Estadísticas diarias en tiempo real
- Sistema de backup automático 24/7
- Hotkeys configurables para operación rápida
- Interfaz responsive que se adapta a cualquier resolución
- Sistema de escalado automático para diferentes pantallas
- Activa el botón TRAILING ON en el panel
- Elige si la activación será en dólares o en puntos
- Define la distancia deseada
- El sistema realiza todo el proceso automáticamente
Configuras solo dos reglas simples:
- Cuándo comenzar: define después de cuánto beneficio se activará el trailing stop (en dólares o puntos).
- Distancia: define cuánto se mantendrá el stop por detrás del precio actual.
Después de eso, el sistema se encarga de todo automáticamente.
- Compra EUR/USD a 1.1000
- Configuración: activar tras $100 de beneficio | distancia $50
- Al alcanzar $100 de beneficio, el stop se posiciona $50 detrás del precio
- Si el precio sigue subiendo, el stop acompaña automáticamente
- Si el precio baja, la posición se cierra con beneficio garantizado
- Protege tus ganancias automáticamente
- No requiere monitoreo constante del mercado
- Elimina la emoción en la decisión de salida
- Permite capturar movimientos mayores con más seguridad
- Traders de day trading y scalping que necesitan ejecución rápida
- Operadores que gestionan múltiples posiciones simultáneamente
- Usuarios que prefieren una interfaz visual en lugar de comandos manuales
- Traders que utilizan estrategias con trailing stop dinámico
- Cualquier persona que quiera mejorar su eficiencia en el trading
- Principiantes absolutos sin conocimientos básicos de trading
- Usuarios que buscan sistemas de trading automatizado (robots EA)
- Personas que no entienden los riesgos del trading con apalancamiento
- Activar Algotrading en MetaTrader 5 (botón “Algotrading” en la barra de herramientas – ESENCIAL para el funcionamiento)
- Posición del panel: izquierda o derecha según preferencia
- Lotes predefinidos: ajustar según el tamaño de la cuenta
- TP/SL por defecto: configurar niveles de riesgo apropiados
- Trailing Stop: activar según la estrategia de salida
- Usa los botones BUY / SELL para órdenes market
- Usa hotkeys para operaciones rápidas (B = Buy, S = Sell, X = Close)
- Configura el trailing stop para proteger ganancias
- Monitorea estadísticas en tiempo real directamente en el panel
- B: Comprar (Buy)
- S: Vender (Sell)
- X: Cerrar todas las posiciones
- I: Invertir posiciones
- C: Cancelar todas las órdenes pendientes
- T: Activar / desactivar trailing stop
- M: Minimizar / restaurar panel
- No es un robot de trading automatizado (no toma decisiones por sí sola)
- No realiza análisis técnico ni genera señales de entrada/salida
- No garantiza ganancias ni resultados positivos
- No opera automáticamente sin intervención del usuario
- No sustituye la formación, disciplina y experiencia en trading
- No ofrece recomendaciones de inversión
Un panel de control avanzado que facilita y acelera la ejecución manual de operaciones.
- El trading con apalancamiento puede provocar pérdidas superiores al depósito inicial
- No inviertas dinero que no puedas permitirte perder
- Este es un panel de ejecución, no un sistema que garantice ganancias
- Prueba siempre en cuenta demo antes de usar en cuenta real
- El desarrollador no se responsabiliza por pérdidas financieras
- Consulta a un asesor financiero independiente si es necesario
- Usa siempre una gestión de riesgo adecuada
DEBES activar el botón Algotrading en la barra de herramientas de MetaTrader 5. Sin esa activación, el panel no funcionará.
El producto incluye soporte técnico básico y actualizaciones de compatibilidad. Para dudas técnicas, utiliza el sistema de mensajes de la plataforma MQL5.