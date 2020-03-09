Sprint Gold MT4

EA se utiliza para el comercio de automatización completa.

Lógica de entrada:
  • El EA captura el impulso con una sofisticada lógica de filtrado aplicada. Los datos de tick y de segundo nivel se analizan para activar las operaciones.

Gestión del riesgo:
  • Sin rejilla, sin martingala.
  • Una operación cada vez.
  • Cada operación se abre con SL y TP.


Recomendación de configuración de cuenta:
  • Tamaño mínimo de cuenta: 100USD. EA pondrá 0.01 lote por 100USD.
  • Spread: por debajo de 2 pips (1 decimal como 1 pip).


Monitoreo de Cuenta Real:

Nota: tick y segundo nivel se analizan para el disparo de comercio. El resultado de las pruebas retrospectivas es sólo para referencia, ya que los datos no son precisos en las pruebas retrospectivas para los datos de tick y segundo nivel. Consulte el rendimiento de la cuenta real para obtener una mejor referencia.
  • Para cargar.



Por favor, póngase en contacto conmigo en MQL5 mensaje privado para el apoyo rápido.

