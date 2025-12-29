Utazima Bitcoin Killer EA
- Asesores Expertos
- Anastase Byiringiro
- Versión: 1.80
- Actualizado: 29 diciembre 2025
Versión: 1.8 | Número Mágico: 242424004 | Plataforma: MetaTrader 5
Timeframe Recomendado: H1 (1 Hora) para señales óptimas y gestión de riesgos
UTAZIMA Bitcoin Killer EA es un sistema de trading profesional y totalmente automatizado diseñado para operar en BTCUSD con precisión y una gestión inteligente del riesgo. Construido con estrategias avanzadas asistidas por IA, detecta oportunidades de COMPRA y VENTA de alta probabilidad utilizando EMA, Bandas de Bollinger, lógica de ruptura-retest y patrones de velas.
Ventajas clave:
-
Negociación automatizada, sin intervención manual
-
Gestión inteligente del riesgo: basada en porcentajes o en lotes fijos
-
Cuadro de mandos artístico en tiempo real que muestra el capital, los beneficios y las posiciones activas
-
Compatible con cualquier broker de BTCUSD
Por qué los operadores eligen UTAZIMA EA:
-
Codificación profesional, probada y fiable
-
Optimizado para BTCUSD en MetaTrader 5
-
Realista y seguro - sin falsas promesas
-
Actualizaciones y soporte continuos
Feedback y Soporte:
Tus comentarios ayudan a mejorar el EA y aseguran que pueda lanzar herramientas de trading aún mejores. Únete a mi grupo de WhatsApp o envíame un mensaje directo en MQL5 para preguntas, sugerencias o apoyo:
-
WhatsApp: Únete aquí
-
MQL5 DM: Enviar un mensaje
Importante:
El comercio de criptodivisas conlleva riesgos. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Pruebe siempre el EA en una cuenta demo antes de operar en vivo.