Utazima Intelligent SMC Pro
- Asesores Expertos
- Anastase Byiringiro
- Versión: 4.50
- Activaciones: 10
🚀 UTAZIMA INTELIGENTE SMC PRO v4.5
🔥 El robot de dinero inteligente de clase mundial - UNLEASHED
Utazima Intelligent SMC Pro v4.5 es un Asesor Experto del Concepto de Dinero Inteligente (SMC) de próxima generación, diseñado para operadores que desean entradas de precisión, alta recompensa-riesgo y protección estricta del capital.
Este EA no es una rejilla, ni una martingala, ni un bot de apuestas.
Opera como dinero inteligente institucional.
🧠 ESTRATEGIA PRINCIPAL (LÓGICA INSTITUCIONAL)
Utazima SMC Pro está construido sobre los principios puros de Smart Money:
✅ Bloques de órdenes (OB)
✅ Desplazamiento de la estructura del mercado (BOS / CHoCH)
✅ Barridos de liquidez y trampas de mecha
✅ Brechas de valor razonable (FVG)
✅ Entradas de alta precisión R:R
✅ Dimensionamiento inteligente de posiciones basado en el riesgo.
Cada operación es validada por estructura, reacción del precio, spread, margen y límites del broker antes de su ejecución.
💰 GESTIÓN MONETARIA (NIVEL PRO)
-
Porcentaje de riesgo dinámico por operación (por defecto 1%)
-
Cálculo automático de lotes
-
Protección de límites de margen y volumen
-
Control de operaciones máximas
-
Sin sobreexposición
🛡️ Diseñado para proteger cuentas pequeñas y grandes
⚙️ GESTIÓN AVANZADA DE OPERACIONES
✔ Stop Loss y Take Profit automáticos
✔ Protección del punto de equilibrio
✔ Trailing Stop inteligente
✔ Validación del diferencial y del nivel de congelación
✔ Negociación basada en sesiones (Londres y Nueva York)
⏱️ MEJORES PLAZOS (RECOMENDADOS)
⭐ H1 (Primario - Mejor rendimiento)
⭐ H4 (Confirmación de estructura)
👉 El EA utiliza internamente la lógica multi-timeframe, incluso cuando se adjunta a H1.
💱 MEJORES PARES (MUY RECOMENDABLE)
-
EURUSD
-
XAUUSD(ORO)
-
GBPUSD
-
BTCUSD(Bitcoin)
-
USDJPY
Funciona con los principales brokers:
XM, HFM, Exness, FBS, IC Markets, FTMO, MyForexFunds y más.
🧪 PROBADO Y LISTO
✔ Backtest friendly
✔ Prop-firm ready logic
✔ Works on low spreads
✔ No hedging tricks
✔ No martingale
✔ No grid
CUADRO DE MANDOS VISUAL
Tablero de instrumentos en tiempo real muestra:
-
PnL diario
-
Operaciones activas
-
Estado de la sesión
-
Estado del riesgo
Limpio, profesional y amigable para el trader.
🔥 ¿POR QUÉ UTAZIMA SMC PRO?
🚀 Construido por un trader real
🚀 Inspirado en el trading institucional
🚀 Diseñado para la consistencia, no para el juego
🚀 Centrado en la calidad por encima de la cantidad.
Este EA es para traders que entienden que:
Una buena operación > diez operaciones aleatorias
📞 SOPORTE Y COMUNIDAD
📲 Comunidad de WhatsApp y soporte directo
👉 https://chat.whatsapp.com/LmPKwbH1Mk2Gy5HumFvE4h
👤 Perfil MQL5 (Desarrollador)
👉 https://www.mql5.com/en/users/utazimamiltary
⚠️ AVISO LEGAL
El trading implica riesgos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Utilice una gestión adecuada del riesgo. Comience en demo antes de operar en vivo.
🔓 UTAZIMA INTELIGENTE SMC PRO v4.5
Opere como dinero inteligente. Proteja su capital. Deje que la precisión pague.