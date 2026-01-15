🚀 UTAZIMA INTELIGENTE SMC PRO v4.5

🔥 El robot de dinero inteligente de clase mundial - UNLEASHED

Utazima Intelligent SMC Pro v4.5 es un Asesor Experto del Concepto de Dinero Inteligente (SMC) de próxima generación, diseñado para operadores que desean entradas de precisión, alta recompensa-riesgo y protección estricta del capital.

Este EA no es una rejilla, ni una martingala, ni un bot de apuestas.

Opera como dinero inteligente institucional.

🧠 ESTRATEGIA PRINCIPAL (LÓGICA INSTITUCIONAL)

Utazima SMC Pro está construido sobre los principios puros de Smart Money:

✅ Bloques de órdenes (OB)

✅ Desplazamiento de la estructura del mercado (BOS / CHoCH)

✅ Barridos de liquidez y trampas de mecha

✅ Brechas de valor razonable (FVG)

✅ Entradas de alta precisión R:R

✅ Dimensionamiento inteligente de posiciones basado en el riesgo.

Cada operación es validada por estructura, reacción del precio, spread, margen y límites del broker antes de su ejecución.

💰 GESTIÓN MONETARIA (NIVEL PRO)

Porcentaje de riesgo dinámico por operación (por defecto 1% )

Cálculo automático de lotes

Protección de límites de margen y volumen

Control de operaciones máximas

Sin sobreexposición

🛡️ Diseñado para proteger cuentas pequeñas y grandes

⚙️ GESTIÓN AVANZADA DE OPERACIONES

✔ Stop Loss y Take Profit automáticos

✔ Protección del punto de equilibrio

✔ Trailing Stop inteligente

✔ Validación del diferencial y del nivel de congelación

✔ Negociación basada en sesiones (Londres y Nueva York)

⏱️ MEJORES PLAZOS (RECOMENDADOS)

⭐ H1 (Primario - Mejor rendimiento)

⭐ H4 (Confirmación de estructura)

👉 El EA utiliza internamente la lógica multi-timeframe, incluso cuando se adjunta a H1.

💱 MEJORES PARES (MUY RECOMENDABLE)

EURUSD

XAUUSD(ORO)

GBPUSD

BTCUSD(Bitcoin)

USDJPY

Funciona con los principales brokers:

XM, HFM, Exness, FBS, IC Markets, FTMO, MyForexFunds y más.

🧪 PROBADO Y LISTO

✔ Backtest friendly

✔ Prop-firm ready logic

✔ Works on low spreads

✔ No hedging tricks

✔ No martingale

✔ No grid

CUADRO DE MANDOS VISUAL

Tablero de instrumentos en tiempo real muestra:

PnL diario

Operaciones activas

Estado de la sesión

Estado del riesgo

Limpio, profesional y amigable para el trader.

🔥 ¿POR QUÉ UTAZIMA SMC PRO?

🚀 Construido por un trader real

🚀 Inspirado en el trading institucional

🚀 Diseñado para la consistencia, no para el juego

🚀 Centrado en la calidad por encima de la cantidad.

Este EA es para traders que entienden que:

Una buena operación > diez operaciones aleatorias

📞 SOPORTE Y COMUNIDAD

📲 Comunidad de WhatsApp y soporte directo

👉 https://chat.whatsapp.com/LmPKwbH1Mk2Gy5HumFvE4h

👤 Perfil MQL5 (Desarrollador)

👉 https://www.mql5.com/en/users/utazimamiltary

⚠️ AVISO LEGAL

El trading implica riesgos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Utilice una gestión adecuada del riesgo. Comience en demo antes de operar en vivo.

🔓 UTAZIMA INTELIGENTE SMC PRO v4.5

Opere como dinero inteligente. Proteja su capital. Deje que la precisión pague.