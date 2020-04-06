Utazima Gold Master Today

🥇 Utazima Gold Master Hoy

Asesor experto profesional en XAUUSD (oro) para MetaTrader 5

Utazima Gold Master Today es un Asesor Experto profesional de trading automatizado construido exclusivamente para el ORO (XAUUSD) y optimizado para el trading de precisión en el marco temporal de 1 Minuto (M1).

Este EA está diseñado para los traders que quieren una automatización controlada, inteligente y disciplinada, no over-trading o sistemas arriesgados.

Principales características

  • Sólo XAUUSD (optimizado para Oro)

  • ⏱️ Diseñado para el marco temporal M1

  • 🤖 Totalmente automatizado (trading manos libres)

  • 🧠 Entradas multiconfirmación inteligentes

  • 🛡️ Fuerte protección del riesgo y del capital

  • 📊 Cuadro de mandos profesional

  • ❌ Sin martingala, sin rejilla, sin apuestas

⚙️ Lógica de trading (simple y profesional)

Utazima Gold Master Today utiliza confirmaciones estrictas basadas en reglas antes de abrir cualquier operación:

  • Cruce de medias móviles para la dirección

  • Bears Power para confirmación de momentum

  • Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR

  • Alineación del precio con la tendencia

  • Comprobación del diferencial y de las condiciones del mercado

Las operaciones se ejecutan sólo cuando las condiciones son válidas, asegurando la calidad sobre la cantidad.

🛡️ Gestión del riesgo

  • Tamaño de lote automático basado en el % de riesgo

  • Opciones de lote fijo o dinámico

  • Límite de pérdida diario (auto stop)

  • Bloqueo diario de beneficios

  • Validación gratuita de márgenes y brokers

Construido para proteger el capital en condiciones reales de mercado.

Gestión de operaciones

  • SL y TP automáticos

  • Trailing stop inteligente opcional

  • Lógica de salida basada en el mercado

  • Monitorización continua de posiciones

🖥️ Panel de control (en el gráfico)

  • Balance y equidad

  • Beneficio diario / total

  • Operaciones abiertas (COMPRA / VENTA)

  • Estado del spread

  • Estado de las operaciones (ON / OFF)

Limpiar. Limpio. Sin desorden.

Filtros de negociación

  • Negociar durante las horas seleccionadas

  • Activar / desactivar días de negociación

  • Evitar las sesiones de baja liquidez

Configuración recomendada

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Marco de tiempo: M1 (1 Minuto)

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Cuenta: Cobertura (recomendada)

  • Broker: Cualquier broker MT5 con Oro

⚠️ Notas importantes

  • Menos operaciones = disciplina profesional

  • Pruebe siempre en demo antes de operar en vivo

  • Los resultados dependen del broker y de las condiciones del mercado

  • Esta es una herramienta de trading seria - no un robot de ganancia rápida

📞 Soporte (Directo y Profesional)

Para soporte, actualizaciones o asistencia, contacta directamente a través de WhatsApp DM:

👉 https://wa.me/250789609112

Por favor, incluye el nombre y la versión del EA para un soporte más rápido.

-Utazima MentorCrea
Trading de oro inteligente. Precisión de un minuto. Control Profesional.

