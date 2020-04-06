Asesor experto profesional en XAUUSD (oro) para MetaTrader 5

Utazima Gold Master Today es un Asesor Experto profesional de trading automatizado construido exclusivamente para el ORO (XAUUSD) y optimizado para el trading de precisión en el marco temporal de 1 Minuto (M1).

Este EA está diseñado para los traders que quieren una automatización controlada, inteligente y disciplinada, no over-trading o sistemas arriesgados.

Principales características

Sólo XAUUSD (optimizado para Oro)

⏱️ Diseñado para el marco temporal M1

🤖 Totalmente automatizado (trading manos libres)

🧠 Entradas multiconfirmación inteligentes

🛡️ Fuerte protección del riesgo y del capital

📊 Cuadro de mandos profesional

❌ Sin martingala, sin rejilla, sin apuestas

⚙️ Lógica de trading (simple y profesional)

Utazima Gold Master Today utiliza confirmaciones estrictas basadas en reglas antes de abrir cualquier operación:

Cruce de medias móviles para la dirección

Bears Power para confirmación de momentum

Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR

Alineación del precio con la tendencia

Comprobación del diferencial y de las condiciones del mercado

Las operaciones se ejecutan sólo cuando las condiciones son válidas, asegurando la calidad sobre la cantidad.

🛡️ Gestión del riesgo

Tamaño de lote automático basado en el % de riesgo

Opciones de lote fijo o dinámico

Límite de pérdida diario (auto stop)

Bloqueo diario de beneficios

Validación gratuita de márgenes y brokers

Construido para proteger el capital en condiciones reales de mercado.

Gestión de operaciones

SL y TP automáticos

Trailing stop inteligente opcional

Lógica de salida basada en el mercado

Monitorización continua de posiciones

🖥️ Panel de control (en el gráfico)

Balance y equidad

Beneficio diario / total

Operaciones abiertas (COMPRA / VENTA)

Estado del spread

Estado de las operaciones (ON / OFF)

Limpiar. Limpio. Sin desorden.

Filtros de negociación

Negociar durante las horas seleccionadas

Activar / desactivar días de negociación

Evitar las sesiones de baja liquidez

Configuración recomendada

Símbolo: XAUUSD (Oro)

Marco de tiempo: M1 (1 Minuto)

Plataforma: MetaTrader 5

Cuenta: Cobertura (recomendada)

Broker: Cualquier broker MT5 con Oro

⚠️ Notas importantes

Menos operaciones = disciplina profesional

Pruebe siempre en demo antes de operar en vivo

Los resultados dependen del broker y de las condiciones del mercado

Esta es una herramienta de trading seria - no un robot de ganancia rápida

📞 Soporte (Directo y Profesional)

Para soporte, actualizaciones o asistencia, contacta directamente a través de WhatsApp DM:

👉 https://wa.me/250789609112

Por favor, incluye el nombre y la versión del EA para un soporte más rápido.

-Utazima MentorCrea

Trading de oro inteligente. Precisión de un minuto. Control Profesional.