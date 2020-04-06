Utazima Gold Master Today
Asesor experto profesional en XAUUSD (oro) para MetaTrader 5
Utazima Gold Master Today es un Asesor Experto profesional de trading automatizado construido exclusivamente para el ORO (XAUUSD) y optimizado para el trading de precisión en el marco temporal de 1 Minuto (M1).
Este EA está diseñado para los traders que quieren una automatización controlada, inteligente y disciplinada, no over-trading o sistemas arriesgados.
Principales características
Sólo XAUUSD (optimizado para Oro)
⏱️ Diseñado para el marco temporal M1
🤖 Totalmente automatizado (trading manos libres)
🧠 Entradas multiconfirmación inteligentes
🛡️ Fuerte protección del riesgo y del capital
📊 Cuadro de mandos profesional
❌ Sin martingala, sin rejilla, sin apuestas
⚙️ Lógica de trading (simple y profesional)
Utazima Gold Master Today utiliza confirmaciones estrictas basadas en reglas antes de abrir cualquier operación:
Cruce de medias móviles para la dirección
Bears Power para confirmación de momentum
Stop Loss y Take Profit dinámicos basados en ATR
Alineación del precio con la tendencia
Comprobación del diferencial y de las condiciones del mercado
Las operaciones se ejecutan sólo cuando las condiciones son válidas, asegurando la calidad sobre la cantidad.
🛡️ Gestión del riesgo
Tamaño de lote automático basado en el % de riesgo
Opciones de lote fijo o dinámico
Límite de pérdida diario (auto stop)
Bloqueo diario de beneficios
Validación gratuita de márgenes y brokers
Construido para proteger el capital en condiciones reales de mercado.
Gestión de operaciones
SL y TP automáticos
Trailing stop inteligente opcional
Lógica de salida basada en el mercado
Monitorización continua de posiciones
🖥️ Panel de control (en el gráfico)
Balance y equidad
Beneficio diario / total
Operaciones abiertas (COMPRA / VENTA)
Estado del spread
Estado de las operaciones (ON / OFF)
Limpiar. Limpio. Sin desorden.
Filtros de negociación
Negociar durante las horas seleccionadas
Activar / desactivar días de negociación
Evitar las sesiones de baja liquidez
Configuración recomendada
Símbolo: XAUUSD (Oro)
Marco de tiempo: M1 (1 Minuto)
Plataforma: MetaTrader 5
Cuenta: Cobertura (recomendada)
Broker: Cualquier broker MT5 con Oro
⚠️ Notas importantes
Menos operaciones = disciplina profesional
Pruebe siempre en demo antes de operar en vivo
Los resultados dependen del broker y de las condiciones del mercado
Esta es una herramienta de trading seria - no un robot de ganancia rápida
📞 Soporte (Directo y Profesional)
Para soporte, actualizaciones o asistencia, contacta directamente a través de WhatsApp DM:
Por favor, incluye el nombre y la versión del EA para un soporte más rápido.
-Utazima MentorCrea
Trading de oro inteligente. Precisión de un minuto. Control Profesional.